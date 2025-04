JJ Redick revela até quando quer ser técnico do Lakers

JJ Redick está feliz como técnico do Los Angeles Lakers. Após uma carreira sólida como jogador da NBA, ele tem se mostrado um bom treinador na franquia, diferente de seus antecessores. Mais do que isso, se sente em casa na cidade da Califórnia e não pretende deixar o cargo tão cedo.

Então, em entrevista ao jornal Los Angeles Times, Redick revelou por quanto tempo quer ser técnico do Lakers.

“Eu não vou mudar de novo. Não vou mudar meus filhos de novo. Estamos aqui em Los Angeles por longo prazo e adoraria ser técnico do Lakers pelos próximos 15 a 20 anos. Se eu não for treinador do time, ainda assim assim, estarei aqui em Los Angeles por um longo prazo”, disse Redick.

Publicidade

O desejo de Redick em seguir na cidade passa não só pelo cargo no Lakers, mas pela forma como se adaptou à comunidade. Depois que se mudou para a Califórnia, o técnico foi uma das vítimas do incêndio histórico que atingiu a região de Palisades. Sua casa, assim, ficou totalmente destruída pelas chamas.

JJ Redick, ainda assim, foi abraçado pela comunidade em meio ao desastre. Quase três meses depois, ele enfim voltou à sua casa reconstruída em Los Angeles e pretende seguir por lá por algumas décadas. Não só como técnico, mas para ajudar as demais famílias atingidas em Palisades.

Publicidade

Leia mais!

Desse modo, se seguir por 15 ou 20 anos como técnico do Lakers, JJ Redick pode fazer história no time. Afinal, o recorde de treinador com maior permanência no cargo é de John Kundla, que ficou 11 temporadas seguidas entre as décadas de 1940 e 1950. Logo depois, vem Pat Riley, que passou pela franquia nos anos 80. Ambos tiveram sucesso sob o comando da equipe.

Redick, aliás, tem tido um início promissor no Lakers. Em seu primeiro ano, ele trouxe mudanças em relação ao antigo técnico, Darvin Ham, que agradaram os jogadores. Além disso, o time de Los Angeles ocupa a quarta posição do Oeste e deve classificar direto aos playoffs pela primeira vez em três anos.

Publicidade

Por fim, com LeBron James e Luka Doncic no Lakers, o Lakers de Redick é cotado como um dos favoritos ao título da NBA. Portanto, se começar bem a temporada, o treinador pode prolongar seu tempo na cidade conforme deseja.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA