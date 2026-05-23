LeBron James: “Thunder tem muito mais talento do que o Lakers”

Todos os esportistas, a princípio, não têm uma boa resposta a uma eliminação. Afinal, os atletas são competitivos. Mas o tempo passa e falar sobre a derrota fica um pouco mais fácil. Depois de dez dias, LeBron James deu a sua visão sobre a “varrida” do Oklahoma City Thunder sobre o Los Angeles Lakers nos playoffs. Então, qual é a explicação?

“Eu tenho paixão por perseguir o troféu Larry O’Brien a cada temporada. Mas, ao mesmo tempo, tenho consciência do time do qual faço parte. Por isso, entendo que nós lutamos e jogamos no máximo de nossas habilidades neste ano. A verdade é que eles têm muito mais talento”, avaliou o futuro membro do Hall da Fama, em seu podcast.

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É fato que os atuais campeões não tomaram conhecimento do Lakers nas semifinais do Oeste. Eles venceram os quatro jogos da série contra os angelinos por uma média de 16 pontos de vantagem. Além disso, só ficaram atrás do placar em algum momento do último período em uma das partidas. Foi um passeio para Oklahoma City.

“Eu não acho que o Thunder foi mais esforçado ou jogou mais duro do que nós, sabe? Eles não foram mais físicos ou inteligentes também. Portanto, eu acho que a diferença está no nível do talento e opções do elenco mesmo. Isso é o que pesou. É uma equipe com muito mais talento do que a nossa”, reforçou o LeBron James.

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MVP merecido

James, no entanto, não parou na discussão sobre o que ocorreu na série entre os times. Ele também opinou sobre outros assuntos do Thunder, como o prêmio de MVP da liga para Shai Gilgeous-Alexander. O astro teve vários duelos com o ala-armador e, por isso, acha que a escolha justa. Mais do que isso, sem margem para discussão.

“Eu acho que, antes de tudo, Shai mereceu muito esse prêmio. Ninguém pode vir aqui e reclamar que venceu outra vez porque não dá para questionar. Após enfrentá-lo várias vezes na temporada e playoffs, creio que que não há discussão. Ele faz coisas como marcador, nos detalhes, que precisa levar em conta”, afirmou o veterano.

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Muita gente argumenta que Gilgeous-Alexander se beneficia por ter um grande time ao seu lado. Mas James lembra que todo grande time, mesmo assim, tem uma atleta que lidera e se sobressai. “Ele é o número um, dois e três do plano do adversário contra o Thunder. É a referência técnica e a ‘cabeça da cobra’”, resumiu o ala de 41 anos.

Desfalques

A diferença de talento indicada por LeBron James entre Lakers e Thunder estava ainda mais acentuada durante as semifinais do Oeste. Afinal, o craque Luka Doncic estava fora de ação nas quatro partidas. A eliminação era muito previsível. O veterano, no entanto, combateu a ideia de que a equipe já estava satisfeita em chegar até ali.

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“No fim das contas, o nosso fracasso está na conta do talento. Era uma diferença grande demais. Você tem que tirar o chapéu para Oklahoma City, pois é preciso reconhecer que essa vantagem existe. Mas, em quadra, não pode se deixar levar por isso. Em particular, quando o seu time já está desfalcado”, disparou o agente livre do Lakers.