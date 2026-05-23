Analista define novo contrato “ideal” entre Pistons e Jalen Duren

Jalen Duren será agente livre na offseason e vai negociar novo contrato com o Detroit Pistons. Mas o pivô entra na negociação em uma condição inesperada. Ele foi um dos destaques da equipe na temporada e, com isso, caminhava para receber um vínculo máximo. No entanto, a atuação ruim nos playoffs mudou tudo. O atleta, na visão do analista Bill Simmons, perdeu milhões em poucas partidas.

“Eu acho que a renovação de contrato de Jalen é uma questão impossível de decifrar. As pessoas estavam falando no salário máximo, mas ele acabou de ser dominado por Jarrett Allen. Ou seja, por um jogador que ganha uns US$30 milhões por temporada. Então, a lógica diz que você não pode lhe pagar mais do que isso, né?”, analisou o comentarista do site The Ringer.

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Parece ser consenso que, depois do que aconteceu nos playoffs, Jalen Duren não vai assinar pelos parâmetros máximos. Ou seja, não vão ser os temidos US$240 milhões por cinco temporadas. Mas não dá para cravar isso ainda. O pivô vai ser agente livre restrito e pode uma oferta máxima de outros times. O Pistons deve igualá-la, então, para manter o seu titular.

“Não sou uma pessoa que não gosta de Jalen. Afinal, acabei de votar nele para um dos times ideais da liga. Mas, depois desses playoffs, não ficaria confortável em lhe pagar mais do que uns US$33 milhões por temporada. O contrato ideal estaria por volta dos US$150 milhões por cinco anos ou algo assim”, especulou a celebridade da crônica esportiva dos EUA.

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Investimento

O Pistons foi o time de melhor campanha do Leste e ficou a uma vitória de chegar às finais de conferência. Por isso, seria uma surpresa se a franquia não tentasse manter Duren. Mas será que vale a pena mesmo? Simmons só tem um conselho: pelo bem da equipe, deveriam pular fora se um concorrente “forçar a mão” para fechar negócio.

“A forma mais rápida de ‘ferrar’ com um time por vários anos é pagar o valor máximo por um jogador que não é dominante. Nós vemos isso no basquete, assim como no futebol americano. Isso vale, em particular, para os pivôs. Pois, hoje, jogadores de perímetro são bem mais importantes no esporte”, explicou o veterano analista.

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Simmons crê que, no momento, poucos jogadores de garrafão justificam um vínculo nos valores máximos da NBA. “Em defesa de Jalen, eu não me sinto bem em pagar mais do que US$30 milhões por nenhum pivô. Nenhum. A não ser que seja um jogador do porte de Nikola Jokic ou Victor Wembanyama, por exemplo”, concluiu.

Sem acordo

Vale lembrar que Jalen Duren só vai ter que negociar um novo contrato com o Pistons agora porque as partes não fecharam um acerto prévio. Ambos conversaram na última offseason, mas ficaram longe em termos salariais. O pivô conta que não ficou nenhum tipo de rancor na época e, por isso, todos estão confiantes em um final feliz.

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“Eu apostei em mim mesmo quando decidi não assinar uma extensão. Mas não acho que o time fez algo errado. Só acho que tínhamos pensamentos diferentes sobre um acordo na época. Nós não chegamos a um ponto comum, mas, dessa vez, vai dar certo. E, se for um contrato máximo, vou ficar muito contente”, resumiu o jogador de 22 anos.