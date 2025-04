Giannis Antetokounmpo poderia virar reforço do Bulls

O canal Just Another Year, que repercute notícias e lances do Chicago Bulls, reviveu um rumor sobre Giannis Antetokounmpo poder ser reforço do time. O Milwaukee Bucks sofreu dura derrota para o Atlanta Hawks no domingo (30). Um lance do jovem Ryan Rollins errando um passe causou revolta no astro grego. Então, o perfil aproveitou o vídeo da jogada para “convocar” o duas vezes MVP da NBA à equipe.

“Bom dia, Giannis. A maior cidade do mundo está esperando pacientemente por você. Esperamos que você tenha um ótimo dia, Rei”, publicou a página com o vídeo do lance.

Assim, o canal relembra o rumor que iniciou em 2022. Na ocasião, Giannis Antetokounmpo não escondeu sua admiração pelo Bulls, deixando caminho aberto para ser reforço da franquia.

Em agosto daquele ano, o ala-pivô falou sobre a chance de um dia defender o time de Chicago. Em entrevista ao programa The Sports Zone, ele enalteceu a história da franquia.

“Acho que qualquer pessoa que você faça essa pergunta que joga basquete, se dissesse não, seria um mentiroso. Afinal, é um time que ganhou vários campeonatos. É um time com um dos maiores jogadores, se não o maior jogador de todos os tempos”, disse o grego.

“É uma pergunta que não precisa nem pensar para responder. Então, todo mundo adoraria jogar por Chicago. No futuro, você nunca sabe. Você nunca sabe o que a vida traz. Talvez eu jogue por Chicago, mas agora estou comprometido com Milwaukee”, completou.

No entanto, não foi a única vez que o astro fez alusão ao Bulls. Próximo à trade deadline da NBA, Giannis fez um post no X (antigo Twitter), com as cores da equipe. Minutos depois, apagou. Ainda assim, a publicação gerou dúvidas sobre o futuro do craque. Assim, DeMarcus Cousins falou sobre o rumor.

De acordo com o ex-jogador da NBA, havia um “funde de verdade” na brincadeira de Antetokounmpo.

“Eu já joguei com ele e aprendi que sempre há verdade em seu humor. Se o Milwaukee Bucks não fizer as coisas funcionarem, se a dupla com Damian Lillard não funcionar, eu consigo ver ele em Chicago”, disse o pivô no programa Run It Back.

Por outro lado, ter Giannis como reforço não é uma tarefa fácil para o Bulls. Isso porque atual contrato do jogador vai até o fim de 2026/27, com opção, por parte dele mesmo, de estender até 2027/28. Ele ganha cerca de US$60 milhões anuais, com o acordo “super máximo” da NBA. Assim, uma possível ida de Antetokounmpo para Chicago, descartando a possibilidade de troca, só poderia acontecer na offseason de 2027.

