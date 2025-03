Na contramão da NBA, Giannis Antetokounmpo aposta em arremessos de média distância

Giannis Antetokounmpo nunca teve os arremessos como um ponto forte do seu jogo na NBA. A estratégia dos adversários, então, era mantê-lo o mais longe possível da cesta. Mas isso mudou. Nessa temporada, o craque tornou-se um dos principais jogadores da liga quando o assunto é pontuar na média distância. Ele é o quarto atleta que mais pontuou no chamado midrange durante a atual campanha.

“Eu trabalhei nesse aspecto do meu jogo. As defesas me oferecem essas chances, então tenho que aproveitar. Devo arremessar, pois isso ‘desgasta’ menos o meu corpo do que atacar a cesta. A média distância virou mais um recurso em meu repertório. E, aliás, eu acho que esses são os arremessos que costumamos ter nos playoffs. Agora, sei que posso convertê-los em volume”, afirmou o astro do Milwaukee Bucks.

A nova noção do jogo de Antetokounmpo vai na contramão da NBA atual. Todos os times da liga, a princípio, “trocaram” os arremessos de média distância por tentativas de três pontos nos últimos anos. Por outro lado, o ala reduziu o seu volume de longa distância para menos de um tiro por jogo e aposta no midrange. A sua média de 30,7 pontos na atual campanha é a segunda maior de sua carreira.

“Podem acreditar que eu gostaria de arremessar várias bolas de três pontos. Mas, nesse momento, isso não é o que o time precisa de mim. Posso convertê-los, mas provar isso não é o meu foco. O meu foco é ser agressivo, dar bons passes e tentar arremessos de média distância bons. Se a marcação da outra equipe me der uns 20 deles, devo tentar aproveitar todos”, explicou o jogador grego.

Contra a parede

Vários analistas da NBA vão defender que os arremessos de média distância não são um caminho eficiente para Giannis Antetokounmpo. Mas as intenções do astro são maiores do que a sua produção atual. Isso torna o seu jogo mais versátil e coloca mais pressão nas defesas. Ao mesmo tempo, pensando no avanço da idade, consegue poupar o seu físico em médio e longo prazo.

“Eu estou jogando contra uma parede, em síntese, a minha carreira inteira. As equipes ‘tumultuam’ o garrafão para dificultarem as minhas infiltrações. Agora, posso atuar em um outro ponto da quadra. Fico a alguns passos da área pintada e, assim, tenho uma melhor posição para ver o que acontece no jogo. Além disso, se estiver livre, eu posso acertar o arremesso”, detalhou o campeão da NBA em 2021.

A lógica para Antetokounmpo está clara: o arremesso de média distância evita que seja dependente do jogo de contato. O que, como resultado, traz um alívio para o seu corpo. “Já estou na casa dos 30 anos. Eu creio que ainda tenho quatro a seis anos de basquete de alto nível, mas preciso ser mais inteligente. Tenho que ser mais esperto em termos de estilo de jogo”, concluiu.

Saudável

A preocupação de Antetokounmpo com a questão física se justifica. Ficou nítido que, nos últimos anos, o astro sofreu mais lesões e ficou fora de momentos cruciais para o Bucks. Isso é um problema crescente, pois a idade não volta. Mas o ala já sente o impacto da mudança do estilo de jogo no dia a dia. Afinal, a diferença é sensível quando se prioriza a integridade física.

“Há alguns jogos em que vou ter que infiltrar mais, mas isso não é mais uma regra em meu jogo. Na última temporada, eu saía de todas as partidas com dores no joelho. O meu corpo inteiro doía, para resumir. Hoje, termino os jogos me sentindo bem. É até estranho, mas é o certo. Preservar o meu corpo é muito importante. Eu preciso estar saudável, acima de tudo”, finalizou o futuro membro do Hall da Fama.

