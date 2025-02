Jogador do Rockets é expulso após falta dura em Giannis Antetokounmpo

Marcar Giannis Antetokounmpo é uma das missões mais duras da NBA, mas um jogador do Houston Rockets extrapolou o limite nessa terça-feira. O jovem Amen Thompson foi expulso no último período da vitória dos texanos contra o Milwaukee Bucks, depois de falta desleal no craque. A marcação da falta flagrante dois não teve tanta contestação. Apesar disso, o ala grego não viu maldade do adversário.

“Eu adoro quando os atletas jogam duro, pois somos grandes competidores em quadra. Sou um deles, assim como Amen. E, por isso, entendo que a natureza competitiva faz com que não tomemos as melhores decisões em alguns momentos. A gente passa um pouco do ponto, às vezes. Mas, no fim das contas, ninguém quer que o jogo seja ‘frouxo’”, disse o astro, após a derrota por 100 a 97.

Não surpreende a pouca contestação à decisão dos juízes, pois o lance foi um exemplo claro de flagrante dois. Antetokounmpo estava perto da cesta e fez uma finta para se livrar de dois marcadores. Thompson saltou na “ameaça” de arremesso e, na queda, segurou o rival pelo ombro e pescoço. Ele também atingiu a cabeça e o rosto do oponente enquanto tentava impedir a sua enterrada.

Publicidade

“Sinto que Amen queria fazer uma falta para parar o lance, mas agarrou o meu pescoço. Não foi o seu melhor julgamento, mas não guardo nenhum rancor. Nós sempre vamos cometer erros no calor do momento quando estamos competindo. E eu adoro competir em jogos nesse clima. Então, aceito desculpas e não vou ficar com nenhum tipo de ressentimento”, garantiu o campeão da NBA em 2021.

Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo

Sem discussão

É comum que, a princípio, o técnico do time tente defender os seus atletas de críticas depois das partidas. No entanto, com Amen Thompson, já não foi assim. Ime Udoka reconheceu que o jogador do Rockets foi bem expulso por causa da falta em Giannis Antetokounmpo. A situação só não complicou os texanos na partida porque o elenco tinha alternativas para a ausência do jovem.

Publicidade

“Sim, a expulsão de Amen foi a decisão certa. Mas, por sorte, isso não teve um grande impacto na equipe. Ainda tínhamos ótimos marcadores à disposição para usar contra Damian [Lillard] e Giannis, pois estamos com um bom grupo de defensores versáteis. Amen é um dos nossos melhores e ninguém vai fazer da mesma forma que ele. Mas temos outras opções prontas para o desafio”, contou o treinador.

Antetokounmpo é um dos atletas que mais cobram lances livres na liga – e foram mais 12 arremessos contra o Rockets. Mas Udoka ressalta que não foi uma orientação antes do jogo. “A nossa estratégia sempre foi marcar sem cometer faltas em Giannis. Afinal, algumas das suas melhores atuação são aquelas em que cobra vários lances livres. O objetivo estava em não o deixar ganhar ritmo”, revelou.

Publicidade

Poucas palavras

Se Udoka admitiu que a falta mereceu a expulsão, então a questão estava definida. Não dava para esperar que alguém do Bucks saísse em defesa de Thompson. O técnico Doc Rivers, por exemplo, até ficou um pouco confuso ao ser questionado sobre a expulsão. Ele não acha que existe qualquer detalhe no lance que deixe margem para uma interpretação diferente.

“Eu acho que não há muito o que dizer sobre a falta. Amen deveria ser expulso, então os árbitros tomaram uma boa decisão. Não sei se há muito mais a ser dito sobre o lance. É isso”, resumiu o veterano comandante.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Publicidade

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA