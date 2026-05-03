Tari Eason: “É difícil dizer que não penso na agência livre”

Tari Eason será um dos nomes na agência livre da NBA em 2026. O ala, que está na reta final do contrato de novato, não acertou uma extensão com o Houston Rockets nos últimos meses. Desse modo, poderá receber oferta de outras equipes durante a offseason.

Após a eliminação do Rockets nos playoffs, Tari Eason falou sobre ser agente livre. De acordo com o ala, a chance de ouvir propostas de outras equipes foi algo que ele pensou ao longo de 2025/26. Ainda assim, o jogador confirmou seu carinho por Houston e indicou que quer ficar no time.

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“É difícil dizer que não penso na agência livre. Quer dizer, é claro que pensei. Porém, eu fui escolhido aqui no Draft. Eu cresci aqui. Minha família está aqui e eu amo Houston. No entanto, quando ao resto, só Deus sabe”, disse Eason.

Vale lembrar que o Rockets tentou evitar que Eason fosse agente livre. Antes do início de 2025/26, o time de Houston propôs uma extensão prévia com o ala. Porém, o jogador recusou a oferta da equipe. O problema, neste caso, não foi o valor, uma vez que a proposta teria sido muito boa, segundo Brian Windhorst, da ESPN.

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“Pelo que fiquei sabendo, a princípio, Houston fez uma oferta bem forte para Tari. Ouvi falar que propuseram mais de US$100 milhões para fechar o negócio. Eles queriam um acordo. Mas o problema é que não sei o quanto desse valor seria garantido ou se havia algum tipo de opção. E, apesar da vontade de todos, as conversas não avançaram”, disse Windhorst, em outubro de 2025.

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Sem acordo, Tari Eason optou por avaliar a agência livre em 2026. O detalhe, no entanto, é que o ala será um agente livre restrito. Ou seja, ele pode ouvir ofertas de outras equipes da NBA. Porém, o Rockets pode igualar qualquer propostas se decidir que quer manter o jogador para a próxima temporada.

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Eason, ainda assim, garantiu que não recusou a extensão por falta de amor ao Rockets. Na verdade, o ala indicou que quer apenas experimentar o período de “negócios” da f, mas que deseja seguir me Houston.

“Isso são negócios, então não levo para o lado pessoal. Eu não acho que isso mude nada em relação aos meus objetivos. O meu foco ainda é conquistar um título para Houston. Além disso, é claro que quero jogar aqui por muito tempo. Esse lugar virou um lar não só para mim, mas para a minha família inteira. Por isso, não tenho dúvidas de que gostaria de ficar”, garantiu Eason.

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Eason, por fim, não deve receber grandes ofertas como agente livre. Diferente de quando recebeu a proposta de extensão de Houston, o ala já não é tão bem avaliado no mercado. Isso porque os números do jogador no ataque caíram em 2025/26, mesmo com mais minutos em quadra. A pontuação, por exemplo, caiu de 12, em 2024/25, para 10.5, em 2025/26.