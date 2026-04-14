Kevin Love fala sobre o futuro do Jazz na agência livre

Após o fim do contrato com o Utah Jazz, o pivô Kevin Love volta à agência livre em busca de um novo time na NBA. O veterano jogou 37 partidas pela equipe de Salt Lake City em 2025/26, mas não conseguiu uma extensão e passou a viver um novo momento de indefinição na carreira.

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Apesar das incertezas sobre o futuro, Kevin Love deixou claro que o ano em Utah foi muito bom. Assim, o pivô destacou que se sentiu valorizado desde o primeiro dia e, mesmo em meio a uma fase regular difícil, ele avaliou sua passagem de forma bastante positiva.

“Fui muito bem recebido por todos. Já falei antes que tive uma experiência realmente incrível aqui, e isso se manteve durante todo o ano”, afirmou Love.

A reflexão do veterano, aliás, acontece em um contexto de reconstrução da franquia. O Jazz terminou o ano com apenas 22 vitórias e 60 derrotas, na última posição do Oeste. Diante disso, a equipe já projeta mudanças para o elenco na agência livre visando o futuro.

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O pivô, por sua vez, entende esse cenário, mas acredita que ainda pode contribuir. Aos 37 anos, indicou que deseja seguir sendo útil, para ajudar na evolução dos nomes mais jovens do elenco. Então, Kevin Love espera uma proposta na agência livre para seguir no time.

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“Não sei o que o futuro reserva para mim, mas espero que, seja a diretoria, os donos, a comissão técnica ou os fãs, possam me ver como alguém em quem vale a pena apostar e trazer de volta. Sei que ainda tenho muito a oferecer, mesmo que não seja necessariamente dentro de quadra. E sei que cada cokega de equipe diria o mesmo. Então, posso sair daqui sabendo que dei tudo de mim por cada um deles, tentando ajudá-los”.

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Em 2025/26, Love disputou 37 jogos e teve médias de 6,7 pontos e 5,8 rebotes. Os números são modestos em comparação ao auge da carreira, mas que refletem também um papel diferente dentro da rotação do Jazz. Ainda assim, sua presença foi bem vista em um elenco em jovem.

A postura de pedir um novo acordo evidencia que, apesar da idade e do estágio avançado da carreira, Love não pensa em encerrar a carreira. Pelo contrário, o jogador indicou que pretende estender sua trajetória na NBA o máximo possível antes de aposentar.

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Por fim, o Jazz segue em busca de mudanças do time. Portanto franquia deve utilizar o draft e a free agency para fortalecer o elenco durante a offseason, com o objetivo de voltar aos playoffs após quatro anos.