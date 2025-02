NBA: Giannis Antetokounmpo sugere All-Star Game no Rio

O astro Giannis Antetokounmpo sugeriu que a edição 2027 do All-Star Game da NBA seja realizado no Rio de Janeiro. A manifestação do astro grego ocorreu nesse domingo (16), logo após o evento deste ano, em San Francisco. Em seu perfil oficial no X, o ala-pivô do Milwaukee Bucks fez um lobby para que o ASG venha para o Brasil ou vá para a China.

“O All-Star Game de 2027 deveria ser no Rio de Janeiro. Ou em uma cidade da China!”, publicou o craque.

Além disso, Giannis Antetokounmpo fez outras duas sugestões para melhorar o All-Star da NBA. A primeira é a de um confronto entre um time formado por estrangeiros contra os estadunidenses. A outra é que haja uma alternância nas sedes do evento. Ou seja, em uma temporada nos EUA e, na seguinte, em uma cidade fora do país.

Vale lembrar que o evento de 2026 vai ocorrer no Intuit Dome, em Los Angeles, na casa do Clippers. Já o de 2027 será no Footprint Center, em Phoenix, casa do Suns. Portanto, se a NBA aceitar a sugestão de Giannis Antetokounmpo, o Rio de Janeiro poderia seria o All-Star a partir de 2028.

Apenas em 2016, o evento foi realizado fora dos EUA. Na época, a sede escolhida foi a Scotiabank Arena, casa do Toronto Raptors, no Canadá.

Por conta de uma lesão na panturrilha esquerda, Giannis Antetokounmpo não disputou o All-Star Game da NBA neste ano. O grego seria titular no Time de Charles Barkley, durante o Jogo das Estrelas. Em seu lugar, o comissário da liga, Adam Silver, convocou o armador Trae Young, do Atlanta Hawks. A expectativa do Bucks é a de que Antetokounmpo retorne às quadras em 20 de fevereiro, diante do Clippers.

Prefeito do RJ responde a Giannis

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tomou conhecimento do pedido feito pelo astro grego. Também no X, o político respondeu à publicação de Giannis Antetokounmpo sobre o All-Star Game da NBA. De acordo com Paes, a cidade está de braços abertos para receber o evento.

“Caro Giannis, o Rio está mais do que pronto para sediar um All-Star Game! Será uma honra ter vocês por aqui. E nós certamente sabemos como dar uma festa! Vamos lá!”, afirmou Paes.

Na última década, o Rio de Janeiro sediou três jogos da pré-temporada da NBA. Todos os duelos, aliás, ocorreram na Arena da Barra. Em 2013, o Chicago Bulls bateu o Washington Wizards por 83 a 81. Já no ano seguinte, o Cleveland Cavaliers superou o Miami Heat, na prorrogação, por 122 a 119. Por fim, em 2015, o Orlando Magic venceu o Flamengo por 90 a 73.

