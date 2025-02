Giannis Antetokounmpo: “Achei que troca de Luka Doncic fosse mentira”

Ídolo no Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo comentou a troca envolvendo Luka Doncic, que chocou a NBA no último fim de semana. Em uma negociação bombástica, o craque esloveno deixou o Dallas Mavericks rumo ao Los Angeles Lakers. Em contrapartida, os texanos receberam o astro Anthony Davis.

Antetokoumpo revelou que, em um primeiro momento, achou que fosse uma mentira. Afinal, Doncic é considerado um talento geracional. Além disso, o esloveno era a grande estrela do Mavericks. Na última temporada, inclusive, o camisa 77 liderou o time de Dallas às finais da NBA. No entanto, Giannis entende que a liga é um negócio e que nenhum jogador está “seguro”.

“Achei que fosse fake news. É loucura. Obviamente, joguei contra Luka e Davis muitas vezes. Mas, este é o mundo em que vivemos. É um negócio. Você tem que entender que ninguém está seguro. Então, se um cara como Luka não está seguro… Ele já foi eleito cinco vezes para o time ideal da NBA. Tem 25 anos e chegou às finais há sete meses. Além disso, liderou a liga em pontuação. Terminou em segundo ou terceiro na votação para MVP. Luka é um cara que marcou 73 pontos uma vez. Ele teve um triplo-duplo de 60 pontos. Não se trata apenas apenas de um All-Star. É um cara que já teve médias de 34/9/10… Acho que todo mundo sabe que ele é um dos melhores jogadores da NBA”.

“No fim das contas, eu já disse isso no passado, você é avaliado todos os dias. Você não dá nada como garantido… Em cada segundo que você atua em um jogo da NBA. Eu amo isso, eu tento jogar com alegria. E, ao mesmo tempo, eu entendo o negócio do basquete. Afinal, às vezes, os times precisam fazer os melhores movimentos que são bons para a franquia e para a própria busca por grandeza e títulos”.

“Hoje, quando um jogador acredita que pode ir para outro time, que pode ter uma chance de ganhar um título, não podemos crucificá-lo. Não podemo dizer a ele que não é leal, que não fez a coisa certa, que decepcionou todo mundo. Porque a história mostra que você tem que fazer o que é melhor para você e sua família. Você tem que fazer o que é mais importante para vencer”, disse o astro do Bucks.

Mensagem enigmática

Além de repercutir a troca de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo deixou uma mensagem intrigante no ar. De acordo com o grego, é ótimo que um jogador europeu seja a “cara” de uma franquia de um grande mercado. Além disso, ele citou que seria interessante, por exemplo, ver o três vezes MVP da NBA, Nikola Jokic, em um time como o New York Knicks.

“Agora, um europeu será a cara do Lakers. Isso é algo novo para a Europa. Eu adoro isso. Sabe o que eu quero? Eu quero Luka no Lakers, quero Nikola Jokic no Knicks. Enfim, quero que os europeus estejam em todos os grandes mercados. Seria algo incrível. É o meu sonho”, finalizou.

O comentário de Giannis Antetokounmpo deixa os fãs do Bucks com a pulga atrás da orelha. Afinal, Milwaukee não é um grande mercado da NBA. O craque de 30 anos, alías, tem contrato com a franquia até 2028. Mas, há alguns dias, foi divulgada a notícia de que o Brooklyn Nets tem o sonho de contar com Antetokounmpo. Ou seja, seria mais um astro europeu em um grande centro.

