NBA: Luka Doncic se manifesta pela primeira vez após troca

Os fãs da NBA ficaram em choque nesse fim de semana, com a troca de Luka Doncic. Em uma negociação bombástica, o então craque do Dallas Mavericks foi negociado com o Los Angeles Lakers. Em contrapartida, o astro Anthony Davis chegou ao time texano. Nesse domingo (2), o camisa 77 se manifestou pela primeira vez após a troca. Em uma carta aberta, Doncic se despediu do Mavs e da cidade texana.

“Minha querida Dallas… Há sete anos, vim para cá quando adolescente para perseguir meu sonho de jogar basquete no mais alto nível. Pensei em passar minha carreira aqui e queria tanto trazer um título para vocês… O amor e o apoio que todos vocês me deram é mais do que eu jamais poderia ter sonhado. Para uma criança da Eslovênia vindo para os EUA pela primeira vez, vocês fizeram o Norte do Texas parecer a minha casa. Nos bons e maus momentos, desde lesões até as finais da NBA, o seu apoio nunca mudou. Obrigado não apenas por compartilhar minha alegria em nossos melhores momentos, mas também por me elevar quando eu mais precisei”.

“A todas as organizações com as quais trabalhei na comunidade de Dallas, obrigado por me deixarem contribuir com seu importante trabalho e me juntar a você para trazer luz para aqueles que precisam. Ao começar a próxima parte da minha jornada de basquete, estou deixando uma cidade que sempre parecerá um lar longe de casa. Enfim, Dallas é um lugar especial, e os fãs dos Mavs são especiais. Obrigado, do fundo do meu coração”, escreveu o astro de 25 anos.

Publicidade

Leia mais sobre a troca de Luka Doncic!

Essa é uma das trocas mais surpreendentes da história da NBA. Isso porque o esloveno era o principal jogador do Mavericks desde Dirk Nowitzki e grande ídolo da torcida. Além disso, não havia nenhuma pista da saída dele. Na última temporada, Doncic liderou o time texano às finais da NBA. Enquanto isso, Davis deixa o Lakers após um título ao lado de LeBron James, em 2020.

Enquanto o time angelino recebe Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris, o Mavs fica com Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada de 2029 de Los Angeles. Por fim, o Jazz levou Jalen Hood-Schifino, a escolha de 2025 do Los Angeles Clippers de segunda rodada e uma do Mavericks, também de segunda rodada.

Publicidade

Além de se despedir de Dallas, Doncic falou sobre a chegada ao Lakers. Em Los Angeles, o esloveno dividirá o protagonismo com um dos maiores jogadores de todos os tempos. LeBron, aliás, já deixou claro que não pretende deixar a equipe. Mesmo após a saída do amigo Davis.

“Grato por esta oportunidade incrível! O basquete significa tudo para mim. Não importa onde eu jogue, farei isso com a mesma alegria, paixão e o objetivo de ganhar campeonatos”, afirmou o craque esloveno.

GM do Mavs explica troca

De acordo com o gerente-geral do Mavs, Nico Harrison, a troca serve para fortalecer a defesa do time. O dirigente, aliás, afirmou que defesas ganham campeonatos. Além disso, o GM revelou que ainda não falou com Luka Doncic, após a troca que abalou a NBA.

Publicidade

“Acredito que defesas vencem títulos, mas ter um pivô que é All-Defensive Team e All-NBA com mentalidade defensiva nos dá uma chance melhor. Nós fomos feitos para vencer agora e no futuro. Colocando Davis lado a lado com Kyrie Irving e o restante dos caras, as nossas chances de título aumentam bastante”

“Eu entendo que vocês estejam chocados, mas eu realmente acredito que isso será melhor para o futuro de Dallas. E é meu trabalho tomar as decisões difíceis que colocam nossos interesses em primeiro lugar. Ainda não falei com Luka, apenas com Bill Duffy (agente do esloveno). Meu palpite é que ele não quer falar comigo. No final, o tempo vai dizer se eu tive razão ou não”, disse Harrison.

Publicidade

Segundo Shams Charania, da ESPN, a proposta partiu da franquia texana, No entanto, jamais houve pedido de troca por parte de Doncic. Ou seja, tudo veio a partir da direção de Dallas.

O Lakers, quinto no Oeste, recebe na troca um dos jogadores mais talentosos da NBA, enquanto o Mavericks, que caiu de produção sem Luka Doncic, terá um dos melhores defensores da liga. Hoje, o time de Dallas é o oitavo na mesma conferência. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA