Giannis Antetokounmpo fala sobre trocas na NBA

Após um período com trocas históricas na NBA, Giannis Antetokounmpo deu sua opinião sobre a trade deadline. O maior destaque do astro do Milwaukee Bucks foi o negócio que levou Luka Doncic ao Los Angeles Lakers. Embora surpreso, ele se mostrou feliz por ver o esloveno na Califórnia.

A justificativa de Antetokounpo é pelo destaque que a Europa vem ganhando. De acordo com ele, ter um europeu como melhor jogador de um time como o Lakers é motivo de comemoração. Ainda mais em um mercado onde estrangeiros jamais tiveram destaque como agora.

“Agora que um europeu será a cara do Lakers, isso é algo novo para a Europa. Até tivemos Pau Gasol, que era um grande jogador, mas isso nunca aconteceu antes”, comentou Giannis.

Publicidade

O comentário do grego é curioso. Afinal, a NBA tem sido cada vez mais dominada por craques europeus. Além dele e Doncic, há Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, por exemplo. Porém, Dallas Mavericks, Milwaukee Bucks, Denver Nuggets e Oklahoma City Thunder estão longe dos dez maiores mercados da NBA.

O Lakers, por outro lado, é a terceira marca mais valiosa da liga. Portanto, Doncic estará em um time onde o destaque será certo. Como resultado, a Europa também terá ainda maior destaque, como desejado por Antetokounmpo.

“Eu amo muito isso. Sabe o que eu quero? Quero Luka no Lakers, quero Jokic no New York Knicks. Quero que todos os europeus vão para todos grandes mercados para ver algo incrível. Isso é o que eu quero. Esse é o meu sonho”, acrescentou Giannis.

Publicidade

Leia mais!

Fake news

O ‘sonho’ de Giannis Antetokounmpo não foi a única fala dele sobre as trocas na NBA. Ainda sobre Luka Doncic, ele chegou a afirmar que não acreditava no negócio realizado entre Lakers e Mavericks. Para ele, a troca provou que a NBA é um negócio onde ninguém está seguro.

“Eu achei que fosse fake news. É insano. Já joguei várias vezes contra Luka e Anthony Davis. Esse é o mundo onde vivemos. É um negócio. Você tem que entender que ninguém está seguro. Se um jogador cinco vezes All-NBA, de 25 anos e que acabou de chegar às finais… Eu posso continuar falando sem parar”, comentou Giannis.

Publicidade

Dois pesos, duas medidas

Por fim, o craque do Bucks comentou sobre a diferença no tratamento dos fãs. Isso porque, quando jogadores pedem trocas, eles são criticados pelos torcedores. Porém, quando são os times que se desfazem dos jogadores, as justificativas são de que fizeram o melhor para o futuro da equipe.

“Eu entendo o negócio do basquete. Mas, ao mesmo tempo, isso funciona nos dois sentidos. Não se pode ter dois pesos e duas medidas. Quando um jogador acredita que pode ir para um tiem diferente e pode ter uma chance de vencer, não podemos crucificá-lo e dizer que ele não é leal”, completou o grego.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA