Antes do Lakers, Mavericks tentou troca por Giannis Antetokounmpo

Antes de Anthony Davis, o Dallas Mavericks tinha outro alvo no mercado de troca: o astro Giannis Antetokounmpo. De acordo com Sam Amick, do site The Athletic, a equipe do Texas consultou o Milwaukee Bucks há duas semanas. No entanto, o time não quis negociar o astro por Luka Doncic.

Antetokounmpo trabalhou com Jason Kidd, atual técnico do Dallas Mavericks, entre 2015 e 2018. Desde então, os dois mantém uma boa relação e o treinador teria sugerido o negócio ao tomar conhecimento da vontade de negociar Doncic. O Bucks, porém, recusou de cara a oferta para poder manter seu principal jogador.

A recusa, inclusive, já era esperada. Antetokounmpo é ídolo e o principal jogador do Bucks na NBA. Além disso, a chegada de Doncic faria o time perder força no garrafão, enquanto poderia afetar Damian Lillard, atualmente, principal armador do time de Doc Rivers.

A decisão do Bucks em relação a Giannis Antetokounmpo fez o Mavericks buscar outra troca. O GM Nico Harrison, no entanto, foi seletivo e discreto, antes de iniciar as negociações. Por isso, não houveram rumores sobre a saída de Doncic do time de Dallas.

No fim, o Mavs visou um jogador com um perfil similar ao de Giannis: o pivô Anthony Davis. O objetivo de Harrison, afinal, era fortalecer o garrafão e a defesa, de olho no título já na atual temporada.

“Acredito que defesas vencem títulos, mas ter um pivô que é All-Defensive Team e All-NBA com mentalidade defensiva nos dá uma chance melhor. Nós fomos feitos para vencer agora e no futuro”, avaliou Harrison, logo após a troca.

Na temporada, Davis tem médias de 25.7 pontos, 11.9 rebotes e 3.4 assistências. Além disso, é um dos nomes cotados para o Defensor do Ano, com 2.1 tocos e 1.3 roubo por partida. Com ele, portanto, o Mavs ganha força no garrafão e cria uma dupla de talento, com Kyrie Irving na armação.

A estreia de Davis, no entanto, deve demorar alguns dias. O pivô, afinal, sofreu uma distensão abdominal em jogo por sua antiga equipe. Então o relatório de lesões da NBA o classifica como ausência pelo menos até 6 de fevereiro.

Enquanto isso, o Mavericks vive um momento complicado na temporada 2024/25. Sem seu reforço, o time perdeu por 144 a 101 para o Cleveland Cavaliers na partida passada e caiu para a nona posição do Oeste. Isso porque não vence há dois jogos e corre risco de ficar de fora da pós-temporada da NBA.

