Giannis Antetokounmpo atinge marca histórica na NBA pelo Bucks

A torcida do Milwaukee Bucks viu mais um feito histórico de Giannis Antetokounmpo na NBA nessa quarta-feira. O craque comandou a vitória sobre o Dallas Mavericks e, com isso, atingiu os 20 mil pontos na liga. Ele é o sexto jogador mais jovem a alcançar essa marca na história. O ala admitiu que, apesar de não ver tanto apelo nesse tipo de conquista, ficou tocado com a façanha.

“Eu sempre olho para trás nesses momentos. Não quero dizer que fico emocionado, mas vem um bom sentimento. Estou orgulhoso da minha trajetória no basquete, mas sei que tenho muito mais a entregar. Só tenho 30 anos, então há muito mais por vir. Estou cada vez mais eficiente. Além disso, há tanto ainda para aprender. Estou focado, então, nessa melhora constante”, contou o astro, depois do triunfo por 137 a 107.

A emoção se deriva, em particular, da história de vida de Antetokounmpo. O garoto teve uma infância muito pobre, como um filho de imigrantes nigerianos na Grécia. Ele nunca escondeu que chegou a passar fome na infância junto com o resto da família. Precisava trabalhar nas ruas vendendo artigos como relógios. Por isso, hoje, o ídolo do Bucks quer ser uma inspiração para outros jovens em situação difícil.

Publicidade

“Espero que muita gente me veja e represente aqueles que não nasceram em ‘berço de ouro’. Podemos não ser os mais talentosos, mas somos disciplinados. Nós entramos em quadra todas as noites e jogamos da forma certa, não importa qual seja o resultado. A gente não para e se dedica a refinar a nossa técnica. São essas pessoas, em síntese, que quero representar e inspirar”, desabafou o duas vezes MVP da liga.

Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo

Longo caminho

Doze anos pode não parecer tanto tempo para alguns. Mas Giannis Antetokounmpo vê um longo caminho trilhado na NBA desde o seu primeiro jogo pelo Bucks. São mais de 800 partidas em temporada regular. Isso sem contar playoffs, pois já foi campeão em Milwaukee. Esses 20 mil pontos soam uma eternidade para o craque, mas ele não tem outra escolha a não ser seguir em frente.

Publicidade

“Cara, foram muitos pontos para chegar até aqui. Não imagino como jogadores marcam 30 mil pontos como Kevin Durant, por exemplo. Os 50 mil pontos de LeBron James nem se fala. Você precisa aplaudir esses feitos, pois mostram a grandeza de um atleta. Você pode apostar que vou chegar aos 30 mil pontos também. Ainda não sei como, mas vou chegar lá”, garantiu o veterano.

Antetokounmpo não é o tipo de jogador que conta quantos pontos já anotou na carreira. Isso não vai mudar agora, mas podem esperar muito mais cestas até que ele deixe as quadras. “Fazer 30 mil pontos nunca foi um objetivo meu. Afinal, não acho que esses números contam para o seu legado. São as vitórias que pesam mais, certamente. Mas vou fazer esses 30 mil”, cravou.

Publicidade

Grupo seleto

Antetokounmpo não só chegou aos 20 mil pontos de forma rápida para os padrões da NBA. Ele tornou-se o sétimo jogador nascido fora dos EUA a alcançar essa marca. E, além disso, caminha para a sua oitava temporada seguida com média acima dos 26 pontos por noite. Para Damian Lillard, a consistência do ídolo do Bucks é algo que merece mais atenção.

“Há um seleto grupo de jogadores que estão nos holofotes atuando em alto nível todos os dias por mais de uma década. Nós sabemos que Giannis está entre eles. É claro que você precisa de mais do que oportunidades para fazer 20 mil pontos nessa liga. Precisa melhorar a cada dia, pois encara os melhores defensores e estratégias dos adversários sempre. Mais do que isso, é preciso estar saudável”, exaltou o colega de time.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA