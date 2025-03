James Harden volta no tempo, brilha e Clippers bate Pistons

James Harden teve uma de suas grandes atuações na temporada 2024/25 e o Los Angeles Clippers venceu o Detroit Pistons. Com 50 pontos, o armador relembrou seu auge com uma atuação explosiva, vingando a derrota da franquia para o rival há algumas semanas. Além disso, a rodada de NBA desta quarta-feira (5) ainda contou com mais sete partidas.

Los Angeles volta a vencer depois de três derrotas seguidas. Aliás, a franquia vinha de uma sequência complicada com apenas uma vitória em sete jogos. Com 33 triunfos em 62 partidas, a equipe ocupa a oitava posição do Oeste, logo abaixo de Golden State Warriors e Minnesota Timberwolves. O próximo duelo da equipe é na sexta-feira (7), contra o New York Knicks.

Detroit, por outro lado, vinha de uma grande sequência de vitórias. Afinal, eram nove triunfos nos últimos dez duelos e uma grande subida na tabela da Conferência Leste. Mesmo com a derrota, o time ocupa a sexta posição do Leste, ainda com grande vantagem sobre o Miami Heat. O próximo jogo da franquia será contra o Golden State Warriors, no próximo sábado (8).

Então, confira os principais pontos da vitória do Clippers de James Harden sobre o Pistons de Cade Cunningham.

Harden domina

Em um duelo equilibrado, James Harden teve uma de suas grandes atuações em 2024/25. Não só na construção ou assistências, mas na pontuação com 50 pontos no duelo. Foi uma noite brilhante, seja com as seis bolas de três ou a pressão no aro que gerou 20 lances livres ao longo do duelo. Com Kawhi Leonard e Norman Powell de fora, o camisa 1 e sua produção ofensiva foram centrais para o triunfo.

Zubac novamente eficiente

O pick-and-roll de James Harden com Ivica Zubac se fez presente mais uma vez em Clippers x Pistons. Com 22 pontos e muita eficiência próximo ao aro, o pivô foi uma presença ofensiva sólida em meio ao triunfo de Los Angeles. Aliás, foi o líder de rebotes da equipe, com três deles sendo ofensivos, gerando segundas chances valiosas para os mandantes.

Bogdanovic em grande noite

A temporada de Bogdan Bogdanovic não foi das melhores. Mas sua noite contra Detroit foi muito eficiente. Afinal, foram três bolas triplas e 23 pontos ao longo da noite. Com a dinâmica entre Harden e Zubac em alta, o jogo fora da bola do sérvio foi vital, sobretudo na ausência de alguns dos principais pontuadores da equipe. Então, ao lado da dupla, o ala-armador foi um dos principais pontos do triunfo.

Leia mais!

Cunningham vai bem, apesar de derrota

Além dos 37 pontos, o armador também teve dez assistências e flertou com o triplo-duplo na partida, ficando a três rebotes da marca. Cunningham teve eficiência dos dois lados da quadra, mas sofreu com as cinco faltas que cometeu ao longo da noite. Em geral, faltou ajuda para o craque de Detroit levar o Pistons a vitória na Califórnia contra o Clippers.

Schroder sai bem do banco

Os melhores minutos de Detroit ao longo do jogo foram com os reservas. Com Dennis Schroder em quadra, por exemplo, o Pistons superou o Clippers nessa noite por oito pontos. No entanto, a equipe perdeu por 16 nos 20 minutos em que o alemão esteve fora. Apesar disso, foi o melhor jogo dele com a franquia, seja na pontuação ou na construção de jogo.

(35-28) Detroit Pistons 115 x 123 Los Angeles Clippers (33-29)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 37 7 10 1 0 Dennis Schroder 21 6 7 0 0 Malik Beasley 14 0 0 0 0 Isaiah Stewart 10 6 3 1 1 Ausar Thompson 10 6 1 1 1

Três pontos: 11-35; Schroder: 5-9

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK James Harden 50 4 5 1 1 Bogdan Bogdanovic 23 3 3 1 1 Ivica Zubac 22 11 3 0 0 Kris Dunn 8 4 6 3 1 Amir Coffey 7 2 0 0 0

Três pontos: 13-24; Harden: 6-13

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Clippers de James Harden sobre o Pistons de Cade Cunningham, a rodada ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os resultados e box-scores dos outros duelos dessa quarta de NBA.

(51-11) Oklahoma City Thunder 120 x 103 Memphis Grizzlies (38-24)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 41 2 8 2 0 Jalen Williams 20 5 9 2 1 Aaron Wiggins 16 1 3 1 0 Isaiah Hartenstein 10 15 2 3 1 Jaylin Williams 13 4 0 0 2

Três pontos: 15-36; Williams: 4-4

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 24 3 6 1 0 Desmond Bane 15 6 1 1 1 Scotty Pippen Jr. 15 5 3 3 0 Brandon Clarke 13 11 2 1 0 Vince Williams Jr. 12 3 2 1 0

Três pontos: 9-34; Jackson: 2-3

(28-35) Portland Trail Blazers 118 x 128 Boston Celtics (44-18)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 30 1 6 1 0 Shaedon Sharpe 25 6 2 1 0 Jabari Walker 22 6 0 1 0 Scoot Henderson 13 2 4 1 0 Deni Avdija 12 6 2 0 2

Três pontos: 16-40; Walker: 6-6

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Payton Pritchard 43 10 5 0 0 Derrick White 41 3 2 3 1 Jaylen Brown 18 8 8 1 0 Al Horford 12 9 4 0 2 Sam Hauser 5 6 0 1 0

Três pontos: 23-54; Pritchard: 10-16

(35-29) Minnesota Timberwolves 125 x 110 Charlotte Hornets (14-47)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden McDaniels 29 10 4 2 0 Anthony Edwards 29 3 6 2 1 Julius Randle 25 10 9 0 0 Donte DiVincenzo 16 5 1 1 0 Naz Reid 13 10 2 0 0

Três pontos: 21-49; Edwards: 6-13

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 28 10 6 0 0 Miles Bridges 23 9 5 0 0 Seth Curry 14 7 2 0 0 Mark Williams 12 8 2 0 1 Nick Smith Jr. 11 4 3 0 0

Três pontos: 12-42; Curry: 4-9

(29-32) Miami Heat 107 x 112 Cleveland Cavaliers (52-10)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Bam Adebayo 34 12 5 2 0 Duncan Robinson 14 3 2 0 0 Haywood Highsmith 13 3 2 2 0 Terry Rozier 12 1 2 1 0 Kyle Anderson 7 11 7 0 0

Três pontos: 13-36; Robinson: 4-8

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 26 7 5 2 0 Evan Mobley 16 13 3 0 1 De’Andre Hunter 16 5 2 0 1 Darius Garland 15 3 10 1 0 Ty Jerome 12 5 1 1 0

Três pontos: 14-40; Mitchell: 4-11

(15-47) Utah Jazz 122 x 125 Washington Wizards (12-49)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Johnny Juzang 27 7 2 0 1 Kyle Filipowski 23 13 0 0 1 Isaiah Collier 19 6 6 2 0 Brice Sensabaugh 15 4 3 0 1 Cody Williams 12 3 2 2 0

Três pontos: 14-40; Juzang: 5-9

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyshawn George 23 7 2 1 1 Alex Sarr 21 5 4 1 2 Justin Champagnie 17 3 2 0 0 Khris Middleton 14 6 6 2 1 Marcus Smart 13 4 5 0 0

Três pontos: 17-47; Champagnie: 4-7

(32-31) Dallas Mavericks 107 x 137 Milwaukee Bucks (36-25)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 28 4 4 1 0 Naji Marshall 22 11 2 1 0 Brandon Williams 14 5 8 2 0 Max Christie 13 2 1 2 0 Spencer Dinwiddie 8 1 6 4 1

Três pontos: 13-39; Thompson: 6-14

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 34 3 5 2 0 Giannis Antetokounmpo 32 15 4 1 0 AJ Green 18 2 2 0 0 Kyle Kuzma 17 4 0 0 0 Kevin Porter Jr. 10 11 14 1 0

Três pontos: 16-35; Green: 6-9

(32-29) Sacramento Kings 110 x 116 Denver Nuggets (40-22)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 35 6 5 0 0 Zach LaVine 20 4 6 1 0 Jonas Valanciunas 19 13 6 2 0 Jake LaRavia 15 5 1 2 0 Keon Ellis 11 7 3 2 2

Três pontos: 11-27; DeRozan: 4-6

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 34 4 8 0 1 Russell Westbrook 25 5 3 2 2 Nikola Jokic 22 15 6 1 0 Christian Braun 15 2 7 1 1 Michael Porter Jr. 13 12 0 0 1

Três pontos: 12-35; Westbrook: 4-7

