Giannis Antetokounmpo rejeita elogio de LeBron James

Na última semana, o astro LeBron James deu uma entrevista bem polêmica envolvendo vários tópicos, mas ele fez questão de elogiar Giannis Antetokounmpo. De acordo com James, o ala-pivô do Milwaukee Bucks faria 250 pontos nos anos 70. No entanto, o grego rejeitou o elogio. Mas não antes de brincar com a situação.

“Acho que nos anos 70, eu faria 275 pontos, não 250”, disse Giannis Antetokounmpo. “É bom o elogio, mas eu não gosto de comparar eras. Se eu jogasse nos anos 70, como todo mundo treinava, como todo mundo jogava, era o que as pessoas sabiam naquela época. Então, acho que eu jogaria da mesma forma que se jogava nos anos 70”.

Duas vezes MVP da NBA, Giannis Antetokounmpo foi campeão com o Bucks na temporada 2020/21. Ele segue sempre entre os principais candidatos ao prêmio máximo da liga. Não por menos, fez parte do time dos 75 melhores jogadores da história da liga.

Publicidade

Mas por sua forma de jogar, muitas vezes é comparado com o estilo de jogo dos anos 70. Bem mais físico do que boa parte de seus adversários, Antetokounmpo ganha comparações e elogios, como o que LeBron fez, por isso. Há alguns anos, Shaquille O’Neal disse que seu legado seguia vivo na NBA.

Quando perguntaram a ele se teria condições de jogar no basquete atual, Shaq disse: “Falam que eu não conseguiria jogar hoje, mas eu sigo em quadra. Antes de falarem isso, é preciso entender que eu sou Giannis Antetokounmpo”.

Leia mais

Apesar de todos os elogios de LeBron James, Giannis Antetokounmpo conquistou seu próprio espaço na NBA. Embora o Bucks venha tendo muitas dificuldades nos últimos anos nos playoffs, o time vem sempre entre os principais candidatos ao título no Leste. Algo não muito diferente acontece em 2024/25, por exemplo.

Publicidade

O Bucks até venceu a Copa da NBA na atual campanha, com Giannis Antetokounmpo sendo o MVP das finais. Mas para os playoffs, o time já não terá o armador Damian Lillard. Isso porque o jogador teve um coágulo e vai ficar fora por tempo indeterminado.

Por enquanto, o time de Milwaukee venceu 40 dos 73 jogos da atual temporada. Assim, é o sexto e último do Leste que garante vaga direta aos playoffs. Neste domingo, Giannis Antetokounmpo e o Bucks encara o Atlanta Hawks, o oitavo.

Entrevista polêmica de LeBron James

O astro LeBron James falou sobre vários tópicos no Pat McAfee Show, ele falou sobre as polêmicas com jornalistas da ESPN. Entre eles, Stephen A Smith, com quem teve uma conversa áspera. Depois, também explicou seu relacionamento com Brian Windhorst.

Publicidade

“Igual eu vi outro dia Brian Windhorst dizendo que é meu melhor amigo, mas ele só está sendo estranho”, disse LeBron James.

Windhorst não se defendeu em público, mas Tim MacMahon, também da ESPN, tomou as dores do colega. “Nunca, nem uma única vez, ouvi você dizer que era amigo, muito menos melhor amigo de LeBron James”, disse MacMahon a Windhorst, no The Hoop Collective.

Publicidade

LeBron James ainda reclamou de Windhorst sobre seu contrato com a Nike.

“Ele disse que eu assinei por causa de Michael Jordan, mas não tem nada disso. Assinei com a Nike porque ganhei muito dinheiro”, explicou LeBron James.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA