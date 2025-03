LeBron James sugere que NBA burlou Draft

O Draft da NBA de 2003 é um dos melhores de todos os tempos por contar com LeBron James, Dywane Wade, Carmelo Anthony e Chris Bosh. Como resultado da loteria, o Cleveland Cavaliers ficou com a primeira escolha. Não havia dúvidas sobre quem o Cavs escolheria, pois James já era um dos jogadores mais promissores em décadas.

Mas LeBron James acha que não foi para o Cavaliers por acaso. Em participação no Pat McAfee Show, o astro falou sobre a chance de a liga ter “dado um jeito” de o colocar em Cleveland.

“Veja, quando a bola estava caindo (loteria do Draft da NBA), Cleveland ficou com a primeira escolha”, disse. “Mas acho que não foi por acaso. ‘Vamos deixar LeBron em casa, Patrick Ewing no (New York) Knicks e Derrick Rose no (Chicago) Bulls”.

Vale lembrar que LeBron James nasceu em Akron, Ohio. Depois, jogou pelo time do colégio na cidade. Ou seja, era um jogador daquele estado e que jogaria por vários anos ali.

LeBron ficou no Cavs nos seus primeiros sete anos de NBA, mas saiu de lá pela porta dos fundos, ao ir para o Miami Heat. No entanto, quatro anos depois, ele voltou ao time de Cleveland, onde ficou até 2018. Por fim, foi para o Los Angeles Lakers, onde está até hoje.

Apesar de não ter nenhuma prova de que o Draft da NBA foi burlado, LeBron James falou sobre o caso. Embora estivesse rindo, ele deu a entender que a liga age de acordo com seus interesses.

LeBron James está em seu vigésimo segundo ano na NBA e conquistou quatro títulos, além de quatro prêmios de MVP. O ala do Lakers faz médias acima de 25 pontos desde a segunda temporada na liga. Na atual campanha, aos 40 anos, ele possui números para brigar por times ideais, com 24.9 pontos, 8.4 assistências, 8.1 rebotes e 38.1% de aproveitamento nos arremessos de três.

Dono de vários recordes na NBA, LeBron segue atrás de mais um título. O jogador voltou às quadras no último dia 22, após ficar sete jogos fora por lesão.

Enquanto isso, o Lakers é o quinto no Oeste, com 43 vitórias e 38 derrotas. Ao lado de Luka Doncic, LeBron tenta conduzir o time aos playoffs da NBA. No entanto, vem de três derrotas consecutivas. Nesta quarta-feira, a equipe encara o Indiana Pacers.

