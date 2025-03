Bronny James “explode” na G League: “Meu lugar é na NBA”

Após sua melhor atuação na NBA, Bronny James voltou à G League e teve outro grande jogo. Pelo South Bay Lakers, o armador marcou 39 pontos e liderou a vitória diante de Santa Cruz Warriors por 122 a 118, na noite de segunda-feira (24). Assim, ele respondeu aos críticos que não o veem como jogador do Los Angeles Lakers.

“Quero provar que meu lugar é na NBA”, disse Bronny. É só isso que estou tentando. Muitas gente diz que não, mas eu venho, trabalho todos os dias, tento melhorar todos os dias e me provar todos os dias. É incrível poder calar toda crítica que recebo e continuar seguindo em frente”.

Bronny terminou o jogo na G League com 14 de 21 nos arremessos. Além disso, acertou quatro de oito tentativas de três pontos. Por fim, teve quatro assistências, quatro roubos de bola e um bloqueio em 38 minutos. Por outro lado, o jovem do Lakers cometeu sete erros de ataque.

A grande atuação do filho, ainda gerou a reação de LeBron James. No X (antigo Twitter), o camisa 23 repostou um vídeo onde Bronny se divertia pela grande atuação. Então, o astro escreveu na legenda: “Sorria através de tudo, jovem príncipe”.

Os 39 pontos de Bronny James na G League vem após seu melhor jogo na NBA. Na quinta-feira passada, o armador jogou por 30 minutos na rotação do Lakers, por conta das ausências de LeBron e Luka Doncic. Como resultado, marcou 17 pontos e cinco assistências, apesar da derrota para o Milwaukee Bucks por 118 a 89.

No fim da partida, JJ Redick reconheceu Bronny James. Para o técnico do Lakers, a atuação do camisa 9 não é uma surpresa, em especial, pelo que ele vem apresentando na G League.

“Nós estamos de olho nele na G League e sentimentos que, nessas situações, ele tem se saído muito bem. Então, não estou surpreso com o que ele fez hoje. Acho que sua confiança está crescendo porque ele se sente confortável. Isso é algo claro para ele”, afirmou o treinador.

O técnico do Lakers na NBA ainda valorizou a forma como Bronny tem lidado com as críticas. Apesar de ser questionado desde que chegou à NBA, o armador aceitou jogar na G League e tem aproveitado os poucos minutos que teve em quadra pelo time de Los Angeles. Assim, Redick destacou a mentalidade do jovem.

“Bronny tem lidado com muita besteira só por ser filho do LeBron”, disse Redick. “Mesmo assim, ele mantém a calma e se comporta como um verdadeiro profissional. Isso diz muito sobre ele e sobre a família dele. O jeito que LeBron e Savannah o criaram fica evidente. Desde que comecei a passar tempo com ele na quadra, ficou claro para mim que ele seria jogador da NBA”.

