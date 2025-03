Luka Doncic: “LeBron James e eu temos que reenergizar o Lakers”

A empolgação com a troca de Luka Doncic passou e LeBron James já voltou de lesão, mas o Los Angeles Lakers segue em um momento difícil. Foram sete derrotas nos últimos dez jogos e, com isso, a posição no TOP 4 do Oeste está em risco. O astro esloveno vê a queda de rendimento do time e, acima de tudo, sabe que as referências do elenco precisam comandar a reação.

“LeBron e eu temos que ser os jogadores a reenergizar essa equipe. Então, isso é uma obrigação minha. Preciso jogar melhor, me comunicar mais com todos. Fiz isso durante o primeiro tempo hoje, mas, depois, me deixei calar. Não é a coisa certa. Eu tenho que falar mais, pois ainda sou o cara novo do elenco. Só assim vou ficar mais confortável aqui”, admitiu o craque, depois do revés contra o Orlando Magic.

O momento ruim do Lakers, a princípio, é uma surpresa. Afinal, os angelinos tiveram nove vitórias nos primeiros 11 jogos com Doncic. O encaixe, apesar das dúvidas iniciais, pareceu ser imediato. Para a surpresa de muitos, a franquia registrou a defesa mais eficiente da liga nesse intervalo. Mas o ala-armador crê que, por algum motivo, a equipe se perdeu nas últimas duas semanas.

“Nós precisamos olhar para trás. Temos que voltar a atuar como fizemos naquelas oito vitórias seguidas. Éramos físicos e, como resultado, mostramos defesa de elite. Mas ficamos um pouco satisfeitos demais com isso. E, nesse instante da temporada, não podemos ter esse tipo de postura. Não é aceitável, para resumir”, concluiu o jogador de 26 anos.

Cansaço

Mas será que o problema do Lakers é um teste para a liderança de Luka Doncic e LeBron James mesmo? O técnico JJ Redick, a princípio, não crê nisso. Aliás, ele credita a derrota contra o Magic como algo bem mais circunstancial. É verdade que a defesa do time caiu. No entanto, o comandante viu a atuação do elenco limitada pela questão física.

“Hoje, eu acho que o time pareceu cansado. Não sei a razão para isso, mas, de tempos em tempos, acontece jogos assim em uma longa temporada. Começamos muito bem, mas não conseguimos manter o nível de intensidade com o passar da noite. A minha visão, em síntese, é que estamos exaustos nesse momento”, avaliou o treinador angelino.

O discurso soou como uma tentativa de Redick de minimizar as dificuldades da equipe. Até porque, em seguida, ele reconheceu alguns dos problemas técnicos e táticos do time. “Nós estamos tentando reaver um pouco daquela identidade defensiva, sim. É preciso voltar a jogar com aquele ritmo e fluência para, assim, acharmos o caminho certo outra vez”, finalizou.

Hora de crescer

É claro que nenhum jogador gosta de estar em uma situação adversa com o seu time. Em particular, às vésperas dos playoffs. Mas, para o ala Dorian Finney-Smith, essa é uma fase necessária para o Lakers. Salvo raras exceções, as equipes campeãs vivem altos e baixos em uma temporada tão longa. Então, se quiserem ganhar o título da NBA, os californianos precisam desse “teste de fogo”.

“Eu creio que nós precisamos da adversidade. Enquanto um time novo, temos muito a aprender uns sobre os outros em situações difíceis. Você não vê certas coisas, afinal, quando está em uma sequência de vitórias. São os momentos mais complicados que oferecem as chances para crescermos. Então, vamos usar essas dificuldades para crescermos como time”, garantiu o especialista defensivo.

