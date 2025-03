Com apoio da torcida no Kia Center, o Orlando Magic venceu o Los Angeles Lakers por 118 x 106 nesta segunda-feira, em jogo marcado por grandes atuações de Paolo Banchero e Franz Wagner. A dupla de astros do time da Florida combinou para 62 pontos, com 32 do alemão e 30 do ítalo-americano.

Pelo Lakers, Luka Doncic fez 32 pontos. Além disso, contribuiu também com sete rebotes e sete assistências, ficando próximo de um triplo-duplo. LeBron James fez 24 pontos, enquanto Austin Reaves anotou outros 18.

Buscando encerrar a sequência de derrotas, o Lakers começou bem o jogo. Doncic anotou 11 pontos no primeiro período e deixou o time californiano com quatro de vantagem. Do outro lado, Banchero manteve o Magic na partida, enquanto a equipe de Orlando cometeu diversos erros ofensivos.

Apagado no primeiro quarto, Franz Wagner entrou no jogo do segundo período e ajudou Banchero no duelo do Magic contra o Lakers. Os dois fizeram 17 dos 32 pontos do time na parcial, enquanto LeBron e Doncic respondiam pro time de Los Angeles. Assim, o jogo foi ao intervalo com o Lakers vencendo por 60 x 58.

O equilíbrio que marcou o primeiro tempo não voltou para o segundo. Em um período ofensivamente pobre do Lakers, Wagner e Banchero colocaram o Magic em ótima situação para vencer o jogo. Com 16 pontos no terceiro período, a dupla deixou o placar em 92 x 78 para o time de Orlando.

Com a boa vantagem, o Magic só precisou controlar o jogo no último período. Wagner e Banchero seguiram pontuando e não deram chances para o Lakers encostar na partida. Dessa maneira, o time conquistou a 34ª vitória na temporada e impôs a terceira derrota consecutiva ao time californiano.

(43-28) Los Angeles Lakers 106 x 118 Orlando Magic (34-38)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Luka Doncic 32 7 7 1 0 LeBron James 24 6 7 0 0 Austin Reaves 18 6 4 0 0 Dorian Finney-Smith 14 7 0 2 0 Rui Hachimura 5 3 0 1 0

Três pontos: 10-32; Doncic: 4-10

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 32 5 9 1 0 Paolo Banchero 30 7 1 0 1 Anthony Black 17 5 6 1 1 Wendell Carter Jr. 12 8 0 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 9 4 3 0 0

Três pontos: 15-40; Black: 3-5

(25-47) Toronto Raptors 112 x 104 Washington Wizards (15-56)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Jakob Poeltl 21 11 1 2 3 Immanuel Quickley 21 4 7 1 1 Jamal Shead 14 2 3 1 0 Scottie Barnes 13 10 8 3 2 Jamison Battle 11 3 0 0 0

Três pontos: 10-36; Battle: 3-6

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 23 1 1 1 1 AJ Johnson 17 6 3 1 0 Alex Sarr 16 5 2 1 3 Bub Carrington 15 11 6 2 0 Tristan Vukcevic 11 4 1 0 1

Três pontos: 11-37; Poole: 5-9

(41-32) Minnesota Timberwolves 103 x 119 Indiana Pacers (42-29)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Naz Reid 20 3 2 0 0 Anthony Edwards 17 2 4 1 0 Rudy Gobert 16 16 3 0 0 Donte DiVincenzo 9 9 4 0 0 Julius Randle 9 6 2 0 0

Três pontos: 9-35; Edwards: 1-11

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 24 4 11 1 1 Obi Toppin 20 1 1 0 0 Aaron Nesmith 17 7 1 0 0 Pascal Siakam 14 6 4 0 0 Bennedict Mathurin 11 6 2 1 0

Três pontos: 13-35; Toppin: 6-9

(35-37) Dallas Mavericks 120 x 101 Brooklyn Nets (23-49)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Naji Marshall 22 4 2 0 0 Spencer Dinwiddie 16 1 12 4 0 PJ Washington 16 2 5 1 0 Brandon Williams 15 5 4 1 0 Anthony Davis 12 6 3 1 1

Três pontos: 10-31; Thompson: 2-8

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Nic Claxton 19 7 3 0 1 Cameron Johnson 17 2 8 0 0 Trendon Watford 12 1 4 0 0 Day’Ron Sharpe 10 7 4 4 0 Keon Johnson 8 4 3 1 0

Três pontos: 11-33; Johnson: 1-7

(23-49) Philadelphia 76ers 99 x 112 New Orleans Pelicans (20-53)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Justin Edwards 19 3 2 2 0 Jared Butler 19 2 2 3 0 Guerschon Yabusele 12 7 4 1 0 Chuma Okeke 12 9 4 1 1 Jeff Dowtin Jr. 12 1 2 1 3

Três pontos: 14-42; Edwards: 5-9

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Karlo Matkovic 19 8 3 0 1 Antonio Reeves 17 2 1 1 1 Yves Missi 16 9 2 0 1 Kelly Olynyk 14 11 7 3 0 Elfrid Payton 6 6 14 1 2

Três pontos: 15-35; Reeves: 5-7

(32-40) Chicago Bulls 129 x 119 Denver Nuggets (45-28)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 37 3 4 2 1 Josh Giddey 26 8 9 0 1 Jalen Smith 14 9 3 0 0 Dalen Terry 14 3 2 0 0 Nikola Vucevic 13 7 2 2 0

Três pontos: 17-39; White: 5-10

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 28 5 7 1 0 Peyton Watson 24 6 0 0 4 Christian Braun 18 5 3 1 1 Russell Westbrook 14 5 10 1 0 DeAndre Jordan 10 17 7 1 0

Três pontos: 11-36; Porter Jr.: 1-10

(53-19) Boston Celtics 113 x 95 Sacramento Kings (35-36)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 25 7 8 0 0 Payton Pritchard 22 5 2 1 0 Kristaps Porzingis 16 8 2 1 2 Luke Kornet 13 8 3 1 1 Derrick White 12 5 8 2 0

Três pontos: 19-50; Pritchard: 5-13

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK DeMar DeRozan 20 3 10 0 1 Domantas Sabonis 16 17 1 0 0 Zach LaVine 14 5 2 1 0 Keon Ellis 14 3 4 2 0 Keegan Murray 13 5 1 2 0

Três pontos: 8-24; Murray: 3-5

(40-31) Milwaukee Bucks 106 x 108 Phoenix Suns (35-37)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 31 10 5 1 0 Brook Lopez 23 10 3 2 0 Gary Trent Jr. 19 4 2 2 0 Kyle Kuzma 15 2 4 1 0 Ryan Rollins 8 3 3 1 0

Três pontos: 12-39; Trent Jr.: 4-8

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 38 8 5 0 3 Devin Booker 19 7 12 0 0 Ryan Dunn 12 9 0 0 0 Nick Richards 10 10 1 0 1 Tyus Jones 8 3 3 0 0

Três pontos: 14-36; Durant: 7-9

