Torcedores comemoram eliminação de técnico que rejeitou Lakers

O time de UConn foi eliminado pelo Florida Gators na segunda rodada do Torneio da NCAA. Embora apenas mais um resultado da competição universitária, a queda da Universidade de Connecticut gerou reações na NBA. Isso porque, torcedores do Los Angeles Lakers ficaram felizes com a eliminação do técnico Dan Hurley.

O treinador, afinal, rejeitou o Lakers durante a pré-temporada passada. A franquia buscava por um treinador após a demissão de Darvin Ham. Embora JJ Redick estivesse no radar desde aquela época, Hurley era a primeira opção da diretoria. A proposta era de US$70 milhões por seis temporadas.

Apesar do contrato multimilionário, Hurley não quis ser técnico do Lakers. Na época, ele justificou que queria seguir com o projeto com UConn, além de continuar próximo à família.

“É difícil deixar um lugar no qual você já tem uma forte conexão. Aqui eu posso ter um grande contato com a minha esposa, com o meu pai, a minha sogra, os meus filhos. Los Angeles é maravilhoso, mas também te custa muito desse lado. A NBA em si. Eu sei o quanto significa para o meu pai ir aos nossos jogos na Costa Leste dez vezes por ano”, contou.

O técnico, além disso, afirmou que o valor oferecido pelo Lakers ainda não era o que ele buscava. Enquanto o contrato o faria um dos treinadores mais bem pagos da NBA, ele disse que estava apenas “perto” do que ele aceitaria.

“É claro que existia um valor que eu queria. Acho que, para todos, ganhar mais, chegar a um certo valor, importa. Mas isso é sobre mudar de um lugar tão bonito e legal onde trabalho. Eu não posso colocar o dinheiro na balança aqui em UConn. Eu estou aqui há muito tempo. Porém, quando você quer mudar de lugar, de emprego, é óbvio que o valor importa”, disparou Hurley.

No fim, com a recusa, o Lakers escolheu JJ Redick como técnico para a temporada. Diferente de Hurley, o treinador escolhido não tinha a mesma experiência na função, apesar de uma carreira longeva como jogador na NBA. Ainda assim, ele tem sido o responsável por liderar o Lakers aos playoffs do Oeste.

Hurley, enquanto isso, sofreu uma queda ainda na segunda rodada do Torneio da NCAA. Os torcedores do Lakers, assim, não perderam a chance de provocar o técnico pela eliminação.

No X (antigo Twitter), um fã do Lakers escreveu. “Uma homenagem ao Dan Hurley por recusar o cargo de técnico no Lakers para ganhar um único jogo no torneio da NCAA”. Outro torcedor, por fim, comparou o momento com o “funeral de UConn”.

