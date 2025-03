Timberwolves usa Joe Ingles como titular por causa nobre

Embora seja geralmente reserva no Minnesota Timberwolves, Joe Ingles foi titular no último jogo, contra o New Orleans Pelicans, na sexta-feira (21). O jogador não começava partidas desde 2022, quando ainda estava no Utah Jazz. O que chamou atenção, no entanto, foi o motivo da escolha. Afinal, o filho de Ingles é autista e, na semana passada, foi a primeira vez em que ele conseguiu assistir um jogo da NBA inteiro. Mas seu pai não jogou. Então, o técnico Chris Finch resolveu colocá-lo para que seu filho pudesse vê-lo.

Foi o treinador quem teve a ideia de Ingles iniciar a partida. O veterano, aos 37 anos, não tem mais muitos minutos na NBA e só jogou 19 partidas nesta temporada. Contudo, participou de seis minutos na vitória contra o Pelicans.

“Foi emocionante”, disse Finch. “Às vezes, temos que pensar no aspecto humano. E esses minutos importam. E importam por um motivo. Eu tive a ideia de começar com ele nessa sexta. E se fosse fazer, teria que fazer com estilo. Todos concordaram, e nos deu a motivação que precisávamos, além de uma mudança de energia. Não é sempre que conseguimos fazer coisas assim, mas estou muito feliz que deu certo”.

Ingles não marcou nenhum ponto, mas a noite não era só sobre números. Ele disse que seu objetivo é, e sempre será, conscientizar as pessoas sobre o autismo. “Isso é real, não importa seu estilo de vida ou dinheiro”.

“Nós vamos continuar fazendo o que fazemos, conscientizar as pessoas, e tentar ajudar mais famílias. Mas hoje, quero que entendam que é algo real. Não vai embora com dinheiro. Só podemos falar sobre isso, e ajudar as pessoas. Tudo que eu quero, então, é ajudar meu filho a se situar no mundo”.

Ingles veio para a NBA só com 27 anos, em 2014. O ala foi parte importante das equipes do Utah Jaz do final da década passada, com Rudy Gobert e Donovan Mitchell. Entre 2017 e 2019, teve médias de 10.2 pontos, 4.4 assistências e 3.8 rebotes, com 42.1% de aproveitamento da linha de três pontos.

Embora tenha perdido espaço na NBA, em parte por conta da idade, Joe Ingles protagonizou um dos momentos mais bonitos da temporada ao entrar de titular pelo Minnesota Timberwolves. Assim, o jogador irá encerrar sua carreira logo, mas com um grande episódio.

