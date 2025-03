Com Amen Thompson, Rockets tem maior desafio na NBA

Nove vitórias consecutivas. O Houston Rockets tem a quinta maior sequência da atual temporada da NBA, enquanto respira aliviado pela volta de Amen Thompson. Após lesão, o jovem retornou às quadras no triunfo sobre o Miami Heat. Neste domingo (23), o time encara o Denver Nuggets, já pensando em playoffs.

Afinal, com o atual segundo lugar no Oeste, o Rockets vem sendo uma “pedra no sapato” de seus adversários na NBA. Primeiro, porque tem uma das melhores defesas da liga. Depois, com tantos jogadores jovens e muito fortes fisicamente, Houston recebe menos crédito do que deveria.

Com 46 vitórias em 71 jogos na atual campanha da NBA, o Rockets tem Ime Udoka como um dos melhores técnicos da liga. Até houve um momento ruim na temporada, quando o armador Fred VanVleet se machucou. Foram 13 jogos sem ele, com sete derrotas entre fevereiro e o início de março. Mas quando ele voltou, a sequência positiva veio junto.

Não que VanVleet seja um grande astro, mas ele ajuda a equilibrar o perímetro. O Rockets, apesar de ter uma ótima defesa, peca muito nos arremessos de três e tem o 23° aproveitamento na NBA. Ou seja, se o time não é bom no quesito com ele, sem o armador é ainda pior.

É fato que o Rockets fica muito mais forte com VanVleet, mas o cara que faz a diferença mesmo na NBA é Amen Thompson. Embora não seja um grande arremessador, o jovem faz de tudo: ótimo defensor, muito atlético, tem visão de quadra e sabe jogar em transição.

Como titular, Thompson faz 16.4 pontos, 9.7 rebotes, 4.8 assistências, 1.7 roubo de bola e 1.6 toco em seu segundo ano na NBA. Ele ajuda a tirar qualquer tipo de pressão em cima de seus colegas, assim como auxilia muito em pontos de segundas chances.

E a parte legal do Rockets é que não depende de um jogador só, seja Alperen Sengun, Jalen Green ou Thompson. Todo mundo sabe passar a bola, pontuar e defender. Aliás, com Dillon Brooks, que é um dos melhores defensores do time, Houston consegue ter jogos aceitáveis no perímetro.

Brooks é o melhor arremessador do Rockets na atual temporada da NBA, com 39% de aproveitamento. Uma grande evolução para quem acertava só 30.9% em 2021/22, ainda nos tempos de Memphis Grizzlies.

Além disso, o Rockets vem conseguindo utilizar Green nos finais de jogos, algo que não acontecia nas temporadas anteriores da NBA. O jovem melhorou ao ponto de ter uma defesa aceitável. Até então, ele era um verdadeiro alvo.

Por fim, Jabari Smith Jr, que perdeu posição justamente para Thompson, ainda não mostrou a evolução que era esperada no Rockets.

Desafio

Após chegar ao segundo lugar do Oeste, o Rockets vai enfrentar alguns dos melhores times da NBA nas próximas semanas. É a reta final da fase regular, quando a equipe tenta manter a posição. Mas isso pode vir a ser um problema.

Apesar de vencer nove seguidas, dos próximos 11 jogos, o Rockets terá nove contra times de playoffs ou play-in da NBA. E começa neste domingo, contra o Denver Nuggets, rival com quem briga para ter mando de quadra.

Por ter um time jovem, o Rockets tem de tentar manter o ritmo, pois a grande sequência veio contra times mais fracos da NBA ou que não estão querendo vencer. De qualquer forma, a equipe vai jogar em casa contra Denver, que não terá o atual MVP Nikola Jokic. Uma vitória neste domingo, com o time quase completo (só não terá o calouro Reed Sheppard), aumenta ainda mais o moral.

A evolução do Rockets na atual temporada da NBA pode até ser uma surpresa, mas quando jogadores muito jovens como Amen Thompson, Jalen Green, Alperen Sengun e Tari Eason estão cada vez melhores, é até normal que brigue no topo. O trabalho de Udoka é incrível.

