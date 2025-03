Chet Holmgren quer calar críticos do Thunder na NBA

O Oklahoma City Thunder tem a melhor campanha de 2024/25 e se mostrou um dos times mais sólidos até agora. No entanto, sucesso nos playoffs ainda é contestado. Então, Chet Holmgren falou sobre o ceticismo em torno do jovem time do Thunder, mesmo sendo a melhor equipe da NBA na temporada. Em entrevista ao portal ClutchPoints, o pivô revelou que o time quer calar os críticos que não apostam no time durante os playoffs.

“Não importa o que dizem nessas conversas. Elas são apenas isso: conversas. Tudo isso não está dentro da realidade. Opiniões e possibilidades sempre tendem a deixar de fora os fatos. Então, não há fatos nessas declarações até que esses jogos sejam disputados. Ninguém nem sabe quem joga contra quem ainda. Portanto, não nos importamos com isso, sinceramente. Estamos só focados em melhorar e nos preparar para os playoffs”, disse Holmgren.

De fato, o Thunder é um time menos midiático em relação a outros concorrentes do Oeste. Por exemplo, desde a troca de Luka Doncic, o Los Angeles Lakers recebe ainda mais atenção. Isso porque o time teve ótima recuperação na campanha e ocupa a terceira posição da conferência.

Da mesma forma, com a chegada de Jimmy Butler, o Golden State Warriors também passou a ser visto com outros olhos por conta de uma grande sequência de vitórias. A equipe subiu para o sexto lugar.

Assim, mesmo liderando o Oeste durante praticamente toda a temporada da NBA, Chet Holmgren acredita que o Thunder é pouco valorizado. Apesar disso, o jovem astro entende que, o que prova um time como vencedor, é o desempenho nos playoffs.

Afinal, a equipe também terminou na primeira posição em 2023/24, mas caiu nas semifinais de conferência para o Dallas Mavericks. O resultado, somado à idade do elenco, levou dúvidas sobre o potencial do time.

“Temos caras no vestiário que têm uma motivação muito mais profunda do que o que está sendo dito na ESPN, podcasts ou qualquer outra coisa. Sabemos o que podemos fazer e estamos focados em encontrar maneiras de continuar melhorando. No fim, nada é 100%. Você pode fazer tudo certo e ter a fórmula perfeita, mas ainda assim pode não dar certo. Faremos o que for preciso para nos colocar na melhor posição possível no final da temporada”, completou o pivô.

Coletivo

Além da melhor campanha da NBA, o Thunder também tem um favorito ao prêmio de MVP. Shai Gilgeous-Alexander vive a melhor temporada de sua carreira. Como resultado, disputa a casa semana a liderança na corrida ao prêmio com Nikola Jokic. Em 2024/25, o astro soma médias de 32.9 pontos, 6.3 assistências e 5.1 rebotes. Além disso, tem quase 53% de aproveitamento nos arremessos.

Apesar de ser o grande líder de Oklahoma, o armador gosta de dividir sua responsabilidade. Prova disso é o comportamento da equipe em entrevistar pós-jogo. É comum que os melhores jogadores falem com a imprensa após uma partida. No entanto, o Thunder adotou uma cultura em que vários atletas participam, não apenas o que foi destaque. Holmgren, então, falou sobre o que isso representa no time.

“Isso é realmente especial. Não fazemos isso para enviar qualquer tipo de mensagem ou algo assim. É mais como se, de fato, estivéssemos lá um pelo outro. A mesma pessoa não está sempre dando a entrevista toda noite. Então, isso mostra que estamos todos juntos. É algo que só fazemos. É natural”, comentou.

Por fim, Holmgren teve problemas na primeira metade da temporada. Isso porque ele sofreu grave lesão no início de fevereiro e ficou meses sem jogar. Agora saudável, soma 24 partidas disputadas. Assim, suas médias são de 15.2 pontos, 8.3 rebotes e 2.5 tocos por noite.

