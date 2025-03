“Antes da troca para Thunder, sabia que Shai seria astro”, diz técnico

Antes da troca para o Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander era treinado pelo técnico Doc Rivers no Los Angeles Clippers. Apesar de bom jogador e um calouro interessante, o canadense não atraia atenções para se tornar o futuro astro que viria a ser em seu atual time, enquanto luta para se tornar o MVP pela primeira vez. Mas para o veterano treinador, a percepção era bem diferente.

Rivers falou sobre o armador antes do duelo entre Thunder e o Milwaukee Bucks, que ocorreu no último domingo (16). Na ocasião, o craque anotou 31 pontos contra o time de seu ex-técnico, conseguindo mais uma vitória para Oklahoma City. Antes do jogo, Rivers falou sobre sua visão do ainda jovem jogador de Los Angeles na época em que foi trocado por Paul George.

“Ninguém via esse astro todo que ele se tornou. Acho que eram poucas pessoas que tinham essa percepção do que ele se tornaria. Nós imaginávamos que ele seria muito bom. Eu, particularmente, via uma estrela ali. Quando a troca aconteceu, eu disse isso para algumas pessoas. Mas não era uma coisa tão óbvia, e nós precisávamos trocar por Paul George. Mas com certeza eram poucas pessoas que enxergavam um potencial MVP nele”, explicou Rivers.

Como dito, o camisa 2 foi um titular sólido do surpreendente Clippers de 2018/19. Suas médias foram de 10.8 pontos, 3.3 assistências e 2.8 rebotes. Além disso, acertava 36.7% do perímetro e tinha 1.2 roubo de bola por jogo. Ele ficou na sexta posição da corrida para o prêmio de Calouro do Ano.

Porém, o técnico Doc Rivers foi uma das peças centrais da troca de Shai Gilgeous-Alexander por Paul George, negociação vital para que o Clippers contratasse Kawhi Leonard, enquanto o canadense se tornou um líder da reconstrução do Thunder.

O salto do craque foi incrível, elevando Thunder a um time candidato ao título da NBA e o colocando nas grandes discussões entre os melhores jogadores da liga. Disputando o MVP com Nikola Jokic em 2024/25, ele já foi o segundo colocado de 2023/24 e o quinto na eleição de 2022/23. Nesses anos, também foi All-Star e fez parte do time principal do All-NBA.

O foco, além do prêmio de jogador mais valioso, é no título, com Oklahoma tendo grande frente em relação aos outros times do Oeste nesse ano. Porém, o atual campeão Boston Celtics, e a outra grande campanha de 2024/25, Cleveland Cavaliers, surgem como fortes opositores em uma eventual final de NBA.

Marcas e mais marcas

Aliás, ele pode bater uma marca interessante caso consiga o título e o MVP. O último jogador eleito o melhor de uma campanha e que também foi campeão no mesmo ano, foi Stephen Curry em 2014/15. Desde então, ninguém mais conseguiu. Isso inclui o próprio Curry, Russell Westbrook, James Harden, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic e Joel Embiid. Curry, o grego e o sérvio até foram campeões, mas não no mesmo ano do prêmio.

Para todos os efeitos, ele lidera a NBA em vários quesitos de pontuação. Sua média é a maior da liga no momento, com 33.2 por jogo. O astro também lidera em jogos de 50 pontos (4), 40 pontos (12) e 30 pontos (43).

Por fim, ele também igualou uma marca histórica recentemente. Afinal, se tornou o sétimo jogador da história a fazer pelo menos 20 pontos em 60 partidas seguidas de uma única campanha. Os outros são nomes como por exemplo, Michael Jordan, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain, Kobe Bryant, Kevin Durant e Oscar Robertson.

