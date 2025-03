“Shai Gilgeous-Alexander é o MVP da temporada com sobras”, opina jornalista

Shai Gilgeous-Alexander surge como o favorito para ser eleito MVP dessa temporada. Mas a visão geral é que o prêmio ainda está em aberto com 20 jogos a disputar. O astro Nikola Jokic, em particular, ameaça a conquista inédita do líder do Oklahoma City Thunder. No entanto, nem todo mundo concorda com isso. O jornalista Brian Windhorst, da ESPN, vê a questão bem mais decidida do que parece.

“A importância de Shai para Oklahoma City é subestimada ao redor da liga. Vejo várias pessoas dizerem que há uma concorrência para MVP da temporada, mas não acho que seja assim. Creio que ele é o merecedor e com sobras. Para mim, Shai está na liderança dessa corrida por muito. Por muito”, opinou o repórter, contrariando a narrativa.

Gilgeous-Alexander tem médias de 32,8 pontos, 6,2 assistências e 5,1 rebotes na atual campanha. As duas primeiras marcas são as melhores de sua carreira. O craque lidera a liga em pontuação por jogo, enquanto acerta quase 53% dos seus arremessos de quadra. E, ao mesmo tempo, é o atleta com a segunda maior média de roubos de bola da temporada (1,8).

“Oklahoma City tem a defesa mais eficiente da NBA por uma boa margem. O time até teve uma queda de rendimento nos últimos jogos, mas, certamente, Shai é uma das peças mais importantes desse sistema de marcação. E, além disso, esse cara fez 50 pontos em quatro dos últimos 20 jogos. Não há nível de comparação nessa temporada”, cravou o experiente jornalista.

Bastidores

A posição de Windhorst, certamente, é bem mais definitiva do que o senso comum. Mas, nos bastidores da liga, a preferência aponta para um vencedor inédito para o prêmio. Há um movimento que indica Shai Gilgeous-Alexander como grande candidato na votação para MVP da temporada. Segundo Shams Charania, da ESPN, a aposta geral é que o astro do Thunder vai ganhar o troféu Michael Jordan.

“Em minhas conversas com times e jogadores, a princípio, Shai é o claro favorito para levar o prêmio. É claro que você não pode ignorar atletas como Jokic e Giannis Antetokounmpo, por exemplo. Jokic, em particular, está com números ainda melhores do que em suas últimas campanhas. O impacto de Shai, no entanto, tem sido enorme nessa temporada”, reconheceu o jornalista.

A atuação individual de Gilgeous-Alexander já seria o bastante para justificar a sua candidatura. Mas, para reforçar o seu caso, o Thunder ainda está em primeiro lugar no Oeste com a segunda melhor campanha da liga. “Não é fácil liderar um elenco tão jovem quanto Oklahoma City ao topo do Oeste, com a possível melhor campanha da liga. Então, esse ano pode ser o momento de premiá-lo”, concluiu.

Sem surpresas

A opinião pública ainda vê uma disputa para o prêmio de MVP. Mas, como você já pode imaginar, o elenco do Thunder está bastante alinhado com a visão de Windhorst. Todos não veem como alguém pode votar em outro jogador que não seja Gilgeous-Alexander. E, mais do que isso, o favoritismo do colega não é uma surpresa para ninguém. Pelo contrário.

“Nós não estamos surpresos com a temporada de Shai. Eu acho que ele deveria levar o prêmio de mais valioso da temporada, pois as suas atuações são o resumo de um MVP. A forma como vem atuando é o que um eleito deve fazer em quadra. Vocês podem até estar surpresos, mas ninguém aqui está. Sempre soubemos do que ele era capaz”, garantiu o jovem pivô.

