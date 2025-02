Técnico do Timberwolves alfineta Shai Gilgeous-Alexander

O técnico do Minnesota Timberwolves, Chris Finch, admitiu frustração com Shai Gilgeous-Alexander. Ele fez um desabafo após a vitória sobre o Oklahoma City Thunder, na última segunda-feira (24), por 131 a 128. Na coletiva de imprensa, Finch alfinetou não só o armador canadense, mas o time adversário como um todo. Além disso, questionou os critérios da arbitragem da NBA.

“Olha, é muito frustrante jogar contra o Thunder porque eles fazem muitas faltas. De verdade. Eles fazem falta toda hora. Além disso, você mal pode encostar no Shai que dão falta. É algo muito frustrante. Enfim, é preciso ter muita força mental para lidar com tudo isso durante o jogo”, afirmou o técnico do Timberwolves.

Os times de Minnesota e Oklahoma City se enfrentaram três vezes nos últimas duas semanas, com duas vitórias do Wolves. Combinando os duelos, Shai Gilgeous-Alexander foi 39 vezes para a linha do lance livre, o que irritou o técnico do Timberwolves. Como vimos acima, Finch deu a entender que a arbitragem “protege” o astro do Thunder.

Líder da corrida para o MVP, Shai Gilgeous-Alexander é o cestinha da liga nesta temporada, com uma média de 32,4 pontos. Além disso, o armador chama a atenção nos lances livres. Ele lidera a NBA em tentativas (501) e em lances livres convertidos (447). Ou seja, um aproveitamento de 89,2%.

Já o segundo que mais vai à linha do lance livre é Giannis Antetokounmpo (456), que liderou a liga nesse quesito nas últimas duas campanhas. Mas, em média, o grego do Milwaukee Bucks está à frente do craque do Thunder, pois cobra 10,4 lances livres por jogo. Shai, por sua vez, tem uma média de 8,9. Isso ocorre porque Giannis disputou 44 partidas até o momento, contra 56 de Gilgeous-Alexander.

Com relação à outra crítica de Finch, o Thunder é o terceiro time que mais comete faltas em 2024/25, com uma média de 20,6 por jogo. Os mais faltosos são Memphis Grizzlies (21,3) e Toronto Raptors (21,6). O Timberwolves, por outro lado, é o nono que menos comete faltas (18,1 por partida).

Rivalidade

O fato do técnico do Timberwolves ter citado Shai Gilgeous-Alexander evidencia a crescente rivalidade entre as equipes. Afinal, na última temporada, elas brigaram pelo topo da Conferência Oeste. A equipe de Oklahoma terminou na liderança, com uma vitória a mais que o Wolves.

Já em 2024/25, a superioridade do Thunder é notória. Venceu 46 de 57 jogos, lidera o Oeste e possui a segunda melhor campanha da NBA, atrás apenas do Cleveland Cavaliers (47-10). O Timberwolves, por outro lado, é apenas o sétimo colocado, com 32 vitórias e 27 derrotas. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in.

Na fase regular, Thunder e Timberwolves se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias para cada. Portanto, o técnico do Timberwolves e o craque do Thunder poderão se enfrentar novamente apenas nos playoffs.

