Shai Gilgeous-Alexander completa um mês como líder para MVP da NBA

Shai Gilgeous-Alexander é amplo favorito ao MVP da NBA. Na atualização desta sexta-feira (14), o astro do Oklahoma City Thunder completou um mês na liderança da corrida ao prêmio. Com Nikola Jokic e Giannis Antetokounmpo na sequência, a disputa ganhou ainda a presença de LeBron James.

A cada semana, Gilgeous-Alexander mostra o motivo de liderar a disputa. Durante a semana, seu ápice foi o jogo contra o Miami Heat, quando ele marcou 14 pontos, quatro assistências e dois rebotes somente no último quarto. Na ocasião, aliás, o jogo estava apertado e o craque conseguiu garantir a vitória ao seu time.

Os números, assim, falam por si. O jogador do Canadá é o principal pontuador da NBA em 2024/25, com 32.5 pontos por partida. Ele, ademais, mostra capacidade na armação, com 6.1 assistências, além de ter 5.1 rebotes por partida. Por fim, há qualidade defensiva em seu quadro de habilidades, com 1.9 roubo e um toco.

O MVP da NBA para Shai Gilgeous-Alexander, no entanto, não é certo. Apesar dos números incríveis, o armador do Thunder vive uma disputa acirrada com o atual vencedor do prêmio, o sérvio Nikola Jokic. O astro do Denver Nuggets coleciona 25 triplos-duplos na campanha. Nenhum outro tem mais de dez.

O craque ainda lidera sua franquia a uma sequência de oito vitórias, que deixou o time na terceira posição do Oeste. Suas médias, por fim, são históricas: 29.8 pontos, 12.6 rebotes e 10.2 assistências.

Com os dois craques em alta, o analista Shaun Powell projeta uma definição somente na reta final da temporada.

“A corrida entre Shai e Jokic segue intensa com a pausa para o All-Star. A reta final promete ser interessante, pois nenhum dos dois mostra sinais de queda de rendimento”, comentou o analista.

Top-5 sem mudanças

O ‘azarão’ em meio a essa disputa é Giannis Antetokounmpo. O astro do Milwaukee Bucks vinha de boas semanas e parecia próximo dos jogadores de Thunder e Nuggets. No entanto, uma distensão na panturrilha o tirou dos últimos seis jogos e, então, da corrida pelo MVP.

Na temporada, Giannis tem médias de 31.8 pontos, 12.2 rebotes e 5.9 assistências.

Ainda no top-5, Jayson Tatum e Karl-Anthony Towns permanecem nas mesmas posições. No entanto, antes fora da disputa, LeBron James surgiu na sexta posição e pode ameaçar um dos cinco primeiros. O craque de 40 anos tem médias de 24.3 pontos, nove assistências e 7.7 rebotes.

Então, confira o ranking da Corrida do MVP

1. Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder)

2. Nikola Jokic (Denver Nuggets)

3. Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

4. Jayson Tatum (Boston Celtics)

5. Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves)

6. LeBron James (Los Angeles Lakers)

7. Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves)

8. Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies)

9. Jalen Brunson (New York Knicks)

10. Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers)

