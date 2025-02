All-Star, Kyrie Irving fala sobre enfrentar Stephen Curry

Kyrie Irving e Stephen Curry são dois dos maiores armadores da geração. Os dois se enfrentaram em diversas oportunidades e protagonizaram uma rivalidade histórica entre Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors. Mesmo longe do auge da rivalidade, eles ainda marcam grandes duelos, como o da última quarta-feira (12).

Hoje no Dallas Mavericks, Kyrie Irving liderou sua equipe na vitória diante do Warriors de Stephen Curry. O armador do Mavs terminou com 42 pontos e sete rebotes, em um duelo que terminou em 111 a 107 para o time texano. O camisa 30, enquanto isso, marcou 25 pontos, oito assistências e cinco rebotes.

Ao fim do confronto, Irving falou sobre jogar contra Curry. Embora sempre rivais, o astro de Dallas reconheceu no adversário uma referência para a posição.

“Já disse isso antes: para nós, armadores, fora Magic Johnson e Isiah Thomas, Steph se consolidou como um dos mais lendários de todos os tempos. Sem inveja ou ódio, apenas pura competição. É um respeito mútuo. É assim que eu vejo”, afirmou o camisa 11.

Após o jogo, Curry também reconheceu o adversário. O camisa 30 valorizou o fato de que Irving conseguiu liderar o Mavs, mesmo com a ausência de Anthony Davis. Desse modo, o chamou de um “grande jogador” da NBA.

“Os grandes jogadores fazem isso. Eles respondem à adversidade. Em especial, naquele primeiro tempo. Tivemos algumas falhas defensivas e ele soube aproveitar. Isso deu ainda mais confiança para ele. Quando Irving pega ritmo, é difícil pará-lo”, comentou o ídolo de Golden State.

O confronto recente foi o terceiro entre Mavericks e Warriors na temporada. Os times ainda se enfrentam no dia 23 de fevereiro. Assim, mais um grande duelo esperado entre Irving e Curry em 2024/25.

Antes disso, os astros jogam juntos no All-Star Game. Pelo time de Shaquille O’Neal, Curry e Irving entram em quadra na busca pelo ‘título das estrelas’. Em um formato inédito, quatro equipes competirão no Final Four, onde o campeão ganhará uma premiação em dinheiro para doar a instituições de caridade. O evento acontece neste domingo (16).

Irving, inclusive, conseguiu a vaga por conta da lesão de Anthony Davis. O companheiro de Mavs sofreu uma distensão no adutor e pode ter que passar por cirurgia para se recuperar. Fora do All-Star, ele deu lugar ao armador de Dallas, que não havia sido selecionado de início pelos treinadores da NBA.

