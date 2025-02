Efeito Jimmy Butler: Warriors inicia boa sequência na NBA

Jimmy Butler chegou ao Golden State Warriors na trade deadline da NBA e, desde então, são três vitórias em quatro jogos. Apesar de o time estar ainda na zona do play-in, Golden State mostra evolução desde a troca pelo astro. Ao lado de Stephen Curry, equipe reagiu com boa sequência.

Foram quatro jogos, mas todos eles foram fora de casa. Bateu Milwaukee Bucks, Chicago Bulls, Houston Rockets, mas caiu diante de um desfalcado Dallas Mavericks após Curry empatar em 107 quando restavam 37 segundos para o fim. Não pontuou mais, enquanto Dallas ganhou após erros de Brandin Podziemski e do próprio Jimmy Butler.

Mas são coisas de jogo. O fato é que o Warriors está mais competitivo desde a trade deadline da NBA. Afinal, Bucks e Rockets estão na parte de cima da tabela em suas conferências.

Além disso, o Warriors vem atuando sem o ala Jonathan Kuminga, que faz sua melhor temporada da carreira na NBA. O time teve uma eficiência defensiva de 108.3 nos quatro embates, o que comprova algo diferente ali. Para ter uma ideia, a marca, se fosse ao longo de toda a campanha, seria a segunda melhor da liga. Hoje, é o nono (112.4).

No entanto, o que mais impressiona é a eficiência ofensiva depois da chegada de Jimmy Butler. Em 2024/25, o Warriors tem 112.7 contando os 55 jogos. Mas apenas no período, saltou para 117.7 (17°). Seria o bastante para saltar ao sétimo lugar na liga.

Mas existem explicações. Com Jimmy Butler, o Warriors consegue ter um jogador que consegue impactar nos dois lados da quadra contra qualquer time da NBA. Muitas vezes, quando Stephen Curry ia ao banco de reservas para descansar, o time sofria muito porque não tinha quem assumisse o ataque. Da mesma forma com Draymond Green com a defesa.

Uma coisa que o técnico Steve Kerr vem fazendo é deixar pelo menos um dos dois em quadra o tempo todo. Contra o Rockets, por exemplo, o Warriors ficou menos de dois minutos no total sem Curry ou Butler. E funciona em duplas.

Quando Jimmy Butler não tem Stephen Curry ao seu lado, Kerr coloca Draymond Green. Se é Curry quem está em quadra e Butler no banco, Green entra. Fora o tempo em que os três estão ao mesmo tempo. Ou seja, o treinador vem cobrindo quase todos os 48 minutos com o trio.

Mais liberdade para Stephen Curry

No período com Jimmy Butler, Curry faz 31.0 pontos, 5.3 assistências e acerta 39.7% de três. É mais liberdade para atacar, enquanto Kerr sabe que tem de equilibrar o grupo.

Se pensar que a temporada do Warriors teve muitos altos e baixos, a adição de Jimmy Butler dá ao time mais opções de ataque e de defesa na NBA. Fica mais forte, mais difícil de marcar. Assim, faz o jogo de outros jogadores crescer, como Podziemski (12.8 pontos, 5.3 rebotes, 4.8 assistências e 2.5 roubos no período) e Moses Moody.

Ainda é algo muito novo para todos os jogadores do time. Mas a presença de Jimmy Butler faz do Warriors uma equipe mais completa. Ele é o cara que complementa o ataque com Curry e, ao mesmo tempo, é um pilar na defesa com Green.

É cedo, são só quatro jogos e foram todos fora de casa. Então, quando o time voltar a jogar em San Francisco (ainda encara o Sacramento Kings antes), no dia 23 de fevereiro, dá para ter uma ideia do que pode acontecer em seus domínios. E será contra o mesmo Mavs que o venceu na última quarta-feira.

