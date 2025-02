Stephen Curry lidera e Warriors vence Rockets

Stephen Curry foi o nome da vitória do Golden State Warriors sobre o Houston Rockets, por 105 a 98, nesta quinta-feira (13). O astro foi decisivo em um triunfo que se desenhava fácil, mas quase escapou com uma reação texana nos minutos finais. Além disso, a rodada da NBA contou com mais quatro jogos, no último dia antes da parada para o All-Star Game.

Então, foi uma vitória importante para Golden State que vai para a pausa de uma semana da NBA com três vitórias nos últimos quatro jogos. Ou seja, desde que Jimmy Butler estreou. Bom resultado também para se recuperar do tropeço contra Dallas Mavericks na quarta-feira e se fixar acima dos 50% de aproveitamento com 28 vitórias em 55 partidas. O Warriors é o décimo colocado da Conferência Oeste e volta a atuar apenas na sexta-feira (21), em duelo direto com o Sacramento Kings.

Houston, por outro lado, chega a pausa em seu pior momento na campanha de 2024/25. Afinal, a equipe perdeu sete de seus últimos dez jogos e já perdeu a sequência mais recente de duas vitórias na campanha. O time que foi segundo colocado do Oeste por muito tempo, agora está colado com o Los Angeles Lakers, ocupando o quarto lugar com 34 triunfos em 55 partidas. A franquia também volta na outra sexta-feira em duelo com o Minnesota Timberwolves.

Então, confira como foi a vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Rockets.

Curry brilha e aparece na ‘hora H’

Não foi um dos melhores jogos da carreira de Stephen Curry em Warriors x Rockets. Mas ele foi importante em todos os momentos decisivos da partida. Seja marcando 12 pontos no segundo quarto na hora em que o time visitante começou a abrir vantagem, ou para acertar uma bola de três derradeira quando Houston chegou a diminuir a distância para dois pontos. Por fim, o melhor jogador em quadra levou seu time à vitória.

Reservas do Rockets quase viram o jogo

Houston teve uma partida decepcionante da maior parte de seus titulares. É verdade que o time tinha desfalques de peso (Fred VanVleet, Jabari Smith e Tari Eason), mas até o fim do terceiro quarto a equipe vinha sendo dominada. O técnico Ime Udoka, então, colocou um quinteto bem alternativo com nomes como Aaron Holiday, Jock Landale, Nate Williams e outros. Juntos, eles produziram uma corrida de 29 a 7 entre o fim do terceiro e começo do quarto quarto.

Lances livres são a chave para Golden State

Até a troca de Jimmy Butler, o Warriors era um dos piores times da NBA em termos de pressão no aro e eficiência de lance livre. Mas no triunfo sobre o Rockets, o bom aproveitamento no quesito se fez um fator decisivo. Golden State acertou 24 dos 27 lances livres cobrados, com 14 desses acertos vindo de Butler e Curry. Enquanto isso, o adversário teve apenas dez de 18. Em um jogo definido em três posses, faz muita diferença.

Leia mais!

Erros de ataque de Houston são fatais

Um ponto que ilustra sobre como a atuação do Rockets decepcionou são os turnovers. Foram 20 erros de ataque na partida, vindos sobretudo de Amen Thompson (5) e Jalen Green (4). Esses erros levaram o Warriors, que teve seus momentos ruins no jogo, a 25 pontos. Essa quantidade de pontos fáceis destravou o ataque visitante em vários momentos e criou uma “gordura” muito grande que Houston não conseguiu tirar.

Green, Podziemski e Moody são vitais

O Warriors tem cercado Butler e Curry de Moses Moody, Brandin Podziemski e Draymond Green. Uma rotação mais baixa em meio aos problemas da equipe na posição de pivô. Os três foram bem nos dois lados da quadra. Isso porque foram oito roubos de bola somados, 41 pontos marcados, 12 assistências. A equipe tem sido muito mais versátil do que era há algumas semanas e os três tem tido papel importante nisso.

Sengun, Green e Thompson muito mal

O trio de jovens do Rockets realmente não teve uma boa noite. Além de somarem 12 erros de ataque já mencionados, o trio teve apenas 23 pontos em 27 tentativas de arremesso. Como resultado, Alperen Sengun e Jalen Green sequer pisaram na quadra no último quarto. Amen Thompson até voltou por conta de sua defesa, mas não teve grande impacto.

Gui Santos segue na rotação

Por fim, vale mencionar mais um jogo de Gui Santos, que atuou por 17 minutos na vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Rockets. O brasileiro teve cinco pontos, dois rebotes, duas assistências e dois roubos de bola. Novamente, sua versatilidade foi destaque, preenchendo várias funções em quadra. O brasileiro foi o reserva com mais minutos em Golden State hoje.

(28-27) Golden State Warriors 105 x 98 Houston Rockets (34-21)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 27 5 3 0 0 Jimmy Butler 19 8 4 0 0 Brandin Podziemski 18 5 4 4 1 Draymond Green 13 4 8 2 1 Moses Moody 10 6 1 2 2

Três pontos: 11-41; Curry: 5-13

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Holiday 25 8 4 1 0 Jock Landale 13 8 1 1 0 Alperen Sengun 10 13 4 1 0 Nate Williams 11 2 3 1 2 Jeff Green 10 3 1 0 0

Três pontos: 12-36; Brooks: 2-3

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Warriors sobre o Rockets, a rodada dessa quinta-feira (13) contou com outras quatro partidas. Como já dito, esse foi o último dia de jogos da NBA antes do All-Star Game que tem seus eventos começando amanhã. O evento aliás, será em San Francisco.

A liga volta na próxima quinta-feira (20) com a sua programação normal, para a metade final da temporada regular, com pouco mais de um mês e meio para os playoffs.

Então, confira quais foram os outros resultados e números dos outros jogos da noite.

(28-27) Sacramento Kings 133 x 140 New Orleans Pelicans (13-42)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 32 2 10 3 0 Domantas Sabonis 22 28 5 0 0 Malik Monk 24 6 9 1 1 DeMar DeRozan 20 4 5 0 0 Keegan Murray 13 8 3 1 0

Três pontos: 17-47; LaVine: 5-12

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 43 7 2 0 0 Trey Murphy III 18 9 11 0 0 Jose Alvarado 18 5 8 3 0 Jordan Hawkins 16 2 4 0 2 Jeremiah Robinson-Earl 16 2 1 1 0

Três pontos: 21-50; McCollum: 7-12

(25-28) Miami Heat 113 x 118 Dallas Mavericks (30-26)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 40 8 3 3 0 Kel’el Ware 17 9 1 1 1 Kyle Anderson 15 10 3 0 2 Alec Burks 12 7 4 1 0 Duncan Robinson 9 1 4 0 0

Três pontos: 10-36; Robinson: 3-7

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Dante Exum 27 3 4 2 1 Max Christie 19 5 5 3 1 Spencer Dinwiddie 18 3 6 0 0 Kessler Edwards 15 9 3 0 0 Naji Marshall 12 9 4 1 0

Três pontos: 13-36; Edwards: 3-4

(44-10) Oklahoma City Thunder 101 x 116 Minnesota Timberwolves (31-25)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 24 8 9 0 0 Jalen Williams 20 3 5 1 1 Lu Dort 14 3 0 0 0 Chet Holmgren 11 12 2 2 2 Isaiah Hartenstein 10 12 1 0 2

Três pontos: 7-29; Wiggins: 2-4

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Naz Reid 27 13 7 0 1 Anthony Edwards 23 8 7 3 0 Jaden McDaniels 21 6 5 0 0 Nickeil Alexander-Walker 14 6 2 0 0 Terrence Shannon Jr. 13 6 1 0 0

Três pontos: 12-46; Alexander-Walker: 4-9

(31-23) Los Angeles Clippers 120 x 116 Utah Jazz (13-41)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 41 3 1 1 0 James Harden 32 10 7 3 2 Ben Simmons 12 7 6 3 1 Ivica Zubac 10 8 0 2 1 Derrick Jones Jr. 8 2 0 1 0

Três pontos: 14-38; Powell: 5-10

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyle Filipowski 20 10 0 0 0 Lauri Markkanen 20 6 1 0 0 John Collins 17 7 1 1 1 Isaiah Collier 16 4 8 4 0 Keyonte George 13 4 9 0 0

Três pontos: 18-45; Sensabaugh: 3-4

