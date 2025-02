Boletim de rumores e trocas da NBA (10/02/2025)

Bem-vindo à edição de 10 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Técnico garante que Nets nunca quis trocar Cam Johnson

Cameron Johnson, certamente, foi um dos jogadores que mais motivaram rumores antes da trade deadline. Mas a janela de transferências da temporada fechou e o ala segue no Brooklyn Nets. Por que um negócio não saiu? Talvez, apesar das especulações, os nova-iorquinos não queriam a sua saída tanto assim. O técnico Jordi Fernandez garante que a franquia nunca quis se desfazer do arremessador.

“Cam é um ótimo jogador. E, mais do que isso, é o tipo de pessoa que você quer perto de você, da sua família. Posso dizer que, a princípio, todos os rumores vieram de fora. Pois, aqui dentro, o valorizamos demais. Queremos que fique aqui por muito tempo”, revelou o treinador. Johnson tem média de 19,3 pontos nessa temporada, enquanto acerta quase 42% dos arremessos de longa distância.

Dispensado pelo Wizards, Alex Len assina com o Pacers

O veterano Alex Len virou agente livre na última sexta-feira, mas não vai ficar sem time por muito tempo. Aliás, já não está: o pivô vai ser reforço do Indiana Pacers pelo resto da temporada. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o pivô foi liberado pelo Washington Wizards e tem um acerto verbal com o novo time. A tendência é que receba o salário mínimo nesse acordo.

O jogador de 31 anos chegou ao Wizards por meio de troca na trade deadline, mas não estava nos planos da franquia. Nem se apresentou, por isso, à equipe da capital norte-americana e já teve o contrato rescindido. Len vai ajudar a desfalcada rotação de pivôs do Pacers, que sofreu com lesões durante a campanha inteira.

Sixers confirma mudanças no elenco e contrata reforço

O Philadelphia 76ers teve uma trade deadline agitada, pois fechou trocas para reduzir a folha salarial e remodelar o elenco. Mas as mudanças não pararam nessas negociações. O time segue em transformação. Em primeiro lugar, a franquia converteu o vínculo two-way do ala-armador Justin Edwards em um regular até o fim da próxima temporada.

O Sixers, em seguida, fechou um contrato de dez dias com David Roddy. O ala estava livre no mercado há poucos dias, pois o Atlanta Hawks decidiu o dispensar depois das movimentações do fim da janela. Roddy, de 23 anos, registra médias de 6,3 pontos e 2,9 rebotes em 162 partidas na NBA.

Sete times encaram limitações no mercado de dispensados

O mercado de dispensados sempre foi o momento dos candidatos ao título buscarem reforços antes dos playoffs. Mas as coisas mudaram. O novo acordo coletivo da NBA trouxe restrições também para a atuação nesse tipo de contratação. Segundo Bobby Marks, da ESPN, sete times não podem assinar com jogadores que tinham contratos acima da exceção média salarial da liga.

Essas equipes estão acima dos primeiro e segundo limiares do teto salarial e, com isso, lidam com punições do mercado. São elas: Boston Celtics, Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves, New York Knicks e Phoenix Suns. Além disso, há duas franquias que “flertam” com essa restrição na agência livre: Dallas Mavericks e Golden State Warriors.

Na prática, significa que esse grupo está fora da concorrência por nomes importantes que podem estar disponíveis em breve. Encaixam-se nessa descrição atletas como Malcolm Brogdon e Bruce Brown, por exemplo.

Em transição

– O armador Bones Hyland, para começar, virou agente livre nesse fim de semana. O Atlanta Hawks adquiriu o atleta na trade deadline, mas nunca o teve em seus planos e fechou a rescisão do seu contrato.

– Sidy Cissoko, enquanto isso, passou pouco tempo sem um time na NBA. Bem pouco mesmo. Menos de 48 horas depois de ser trocado e dispensado, o jovem ala francês assinou um vínculo two-way com o Portland Trail Blazers.

– Por sua vez, o ala Jamison Battle vai seguir no elenco do Toronto Raptors até o fim da temporada. Os canadenses converteram o contrato two-way do jogador em regular de três temporadas, mas só parcialmente garantido.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 10/02, você lembra de Trey Burke? Pois o ex-armador do Sacramento Kings vai defender o Guangdong Southern Tigers (China) pelo resto da temporada.

