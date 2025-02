Dwyane Wade sugere manipulação na NBA em troca de Luka Doncic

A NBA ainda está em choque depois da troca de Luka Doncic para o Los Angeles Lakers. O GM do Dallas Mavericks pode explicar as razões por trás da decisão, mas pouca gente entendeu. E pode incluir o ícone Dwyane Wade entre as pessoas que estão incrédulas com a negociação. Aliás, ele crê que a transação não teve o que ocorre dentro de quadra como prioridade.

“Eu disse, antes de tudo, que não houve envolvimento dos jogadores na negociação. Já sabia disso antes das informações surgirem nesse sentido. Isso sempre soou como um jogo entre bilionários. Os atletas decidiram o que queriam fazer na última década. Mas isso é diferente. Foi um movimento decidido longe das quadras pelos donos dos times, dirigentes e outros bilionários”, cravou a lenda da liga.

A troca de Doncic foi um processo que demorou cerca de um mês. O Mavericks só teria negociado com o Lakers, enquanto Nico Harrison manteve as conversas em completo sigilo. Os texanos receberam o craque Anthony Davis, Max Christie e uma escolha de primeira rodada do draft de 2029. Wade, a princípio, não duvida que o negócio possa ser uma manipulação de bastidores.

Publicidade

“Essa troca é incrível do ponto de vista mercadológico do jogo. Afinal, Luka era o sexto jogador que mais vende camisas na liga atuando em Dallas. Ele vai ser o número um, certamente, em Los Angeles. E não esqueçam que a NBA acertou um novo acordo de televisão de US$25 bilhões. Então, qualquer decisão vai girar em torno disso agora”, especulou o membro do Hall da Fama.

Leia mais sobre o Los Angeles Lakers

Jogo de interesses

Não é difícil entender os interesses da NBA em uma troca de Luka Doncic para o Lakers. Colocar um dos mais brilhantes jovens talentos da liga em um dos times mais populares da liga é ótimo, mas vai além disso. O craque esloveno ganha “valor extra” em uma liga cada vez mais internacional em termos de jogadores e audiência. Wade entende que a NBA olha para fora dos EUA com essa decisão.

Publicidade

“Luka em Los Angeles tem uma simbologia forte demais. Você colocou o melhor jovem jogador internacional da liga em um dos grandes centros do jogo. Como resultado, os níveis de audiência e venda de ingressos vão estourar. E, além disso, todos os fãs da Europa vão querer vir para a Califórnia. Eu vejo muitos fatores interessantes do ponto de vista mercadológico”, avaliou o ex-ala-armador.

Pode ser que tudo tenha sido só uma coincidência muito conveniente para a NBA como um todo? Sim. Mas Wade não aposta nisso em um jogo que movimenta tanto dinheiro. “Para mim, acima de tudo, isso foi uma fascinante decisão tomada pelos bilionários da liga. Isso diz muito sobre o que querem no momento e, mais do que isso, o que a liga precisa agora”, completou.

Publicidade

Explicação

Wade pode acreditar em teorias da conspiração. Mas, a contragosto dos fãs, o Mavericks garante ter motivações técnicas para ter feito o negócio. Harrison, em particular, é bem enfático em defender a sua polêmica visão. O executivo realmente crê que o Mavericks está em melhor condição de competir com Davis no lugar de Doncic.

“Eu acredito que defesas ganham campeonatos. Creio, por isso, que adicionar um dos melhores pivôs da liga com uma forte mentalidade defensiva nos dá melhores chances de conquistarmos títulos. Depois desse negócio, certamente, nós estamos construídos para vencer agora e no futuro também”, garantiu o dirigente do Mavericks.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA