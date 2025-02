Lakers acerta troca com Hornets por Mark Williams

O pivô que o Los Angeles Lakers queria, finalmente chegou. Em troca com o Charlotter Hornets, o Lakers recebe Mark Williams. Em contrapartida, o Hornets fica com Dalton Knecht, Cam Reddish e a escolha de primeira rodada de 2031. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o time californiano ainda mandou uma swap (direito de inverter a pick) de 2030.

É a terceira troca que o Lakers faz na atual temporada. Primeiro, recebeu Dorian Finney-Smith do Brooklyn Nets. Na ocasião, enviou o armador D’Angelo Russell. Depois, fez a negociação mais surpreendente de todos os tempos ao trocar Anthony Davis para receber um dos melhores jogadores da NBA, Luka Doncic. Por fim, fecha pelo pivô que faltava em seu elenco.

O Lakers perde o calouro Knecht, que vinha em bom ritmo do banco de reservas. Além dele, Cam Reddish vinha tendo menos chances nos últimos tempos. Ou seja, o time de Los Angeles mandou dois reservas, embora um com projeção para o futuro, por um pivô titular e que vem em grande momento na NBA.

Publicidade

Mark Williams iniciou a carreira no Hornets em 2022/23. Desde então, evoluiu nos dois lados da quadra a cada ano. Em 2024/25, por exemplo, ele produz médias de 16.0 pontos, 9.8 rebotes e 1.2 bloqueio, além de 59.7% de arremessos de quadra em cerca de 25 minutos.

O Hornets tem a chance de receber mais jogadores e escolhas de Draft após a troca de Williams para o Lakers. A equipe está a US$5 milhões do primeiro nível de multas.

Leia mais

Com Mark Williams após a troca com o Hornets, o Lakers não perdeu vários de seus principais jogadores da rotação. Isso porque Rui Hachimura e Jarred Vanderbilt estavam o tempo todo nos rumores. Então, conseguir um pivô do nível de Williams, é um grande feito da diretoria.

Publicidade

Vários nomes estiveram em rumores recentes para o Lakers nos últimos dias. Afinal, perder um pivô como Anthony Davis sem ter uma grande reposição poderia ser um problema. Então, jogadores como Jonas Valanciunas, Nikola Vucevic, Robert Williams, Clint Capela e Nic Claxton eram alguns dos atletas que a direção chegou a pensar.

Agora, o Lakers tem um dos melhores quintetos titulares da NBA. Além de Luka Doncic para a armação, o time conta com Austin Reaves, LeBron James, Dorian Finney-Smith (ou Rui Hachimura) e Mark Williams.

Para o banco de reservas, no entanto, o nível não é o mesmo. Hachimura deve ser reserva, assim como Vanderbilt, Maxi Kleber, Shake Milton e Gabe Vincent.

Publicidade

O único problema de Mark Williams é sua disponibilidade. Em 2024/25, o jogador atuou em apenas 22 partidas, sendo 19 como titular.

Entretanto, o Lakers tem uma vaga no elenco e está a US$3.8 milhões de chegar ao segundo nível de multas na NBA.

Contratos da troca de Mark Williams com o Lakers

Lakers recebe: Mark Williams (US$4 milhões em 2024/25 e mais US$6.2 milhões em 2025/26)

Publicidade

Hornets recebe: Dalton Knecht (US$3.8 milhões em 2024/25 e mais US$14.6 milhões até 2027/28), Cam Reddish (expirante de US$2.4 milhões), uma escolha de primeira rodada de 2031 e uma swap de 2030

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA