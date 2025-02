Rumores de troca revelam desejos de Lakers e Knicks

New York Knicks e Los Angeles Lakers ainda estão envolvidos em rumores de troca. De acordo com diferentes jornalistas que cobrem a NBA nos Estados Unidos, as franquias buscam reforços para a posição de pivô. O prazo, porém, é curto. A trade deadline está marcada para esta quinta-feira (6).

Os rumores de troca mantêm Knicks e Lakers vinculados aos mesmos nomes. São eles: Clint Capela, Robert Williams e Guerschon Yabusele. A busca encara uma necessidade dos elencos durante toda a temporada, uma vez que ambos vêm utilizando alas-pivôs na função.

O Knicks, neste caso, busca um apoio para Karl-Anthony Towns no garrafão. O histórico de lesões de Mitchell Robinson tem feito a segunda unidade ficar prejudicada. Desse modo, Ian Begley, do canal SNY, os nomes que o time tem interesse são Jonas Valanciunas e Guerschon Yabusele.

Yabusele está no 76ers desde o início da temporada. Com a franquia, ele tem médias de 11.1 pontos, 5.6 rebotes e duas assistências. Valanciunas, enquanto isso, tem 11.5 pontos, 8.2 rebotes e 2.2 assistências. O lituano, porém, não é cotado para seguir no Washington Wizards.

O Lakers, por sua vez, monitora nomes similares ao Knicks. No entanto, houve também consultas por Steven Adams, do Houston Rockets, de acordo com Sam Amick, do site The Athletic. O pivô está em seu último ano de contrato com o time texano e é cotado como um dos nomes negociáveis do elenco.

Dos nomes cogitados, Adams é o que tem os piores números. Pelo Rockets, na temporada, ele tem médias de 3.8 pontos, 5.2 rebotes e 1.1 rebotes. No entanto, é visto como um protetor de aro melhor do que Jaxson Hayes e Christian Wood, pivôs disponíveis no elenco angelino.

A busca por um jogador da posição, inclusive, deve ser intensa em Los Angeles. Para conseguir Luka Doncic, a franquia abriu mão de Anthony Davis, astro e ex-titular na posição. Portanto, sua ausência deve ser um problema na defesa para o restante da temporada.

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6) e o Jumper Brasil vai fazer uma live em seu canal no Youtube a partir de 15h13 (horário de Brasília).

