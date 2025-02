Jazz não sabia que ajudava Lakers a ter Luka Doncic

Danny Ainge, CEO do Utah Jazz, e o GM da equipe, Justin Zanik, não sabiam que a negociação que participava no último sábado levaria Luka Doncic ao Los Angeles Lakers. O Jazz foi a terceira equipe envolvida na negociação, além do Dallas Mavericks e do Lakers. A ida de Doncic para Los Angeles, trocado por Anthony Davis, campeão pelo time em 2020, foi uma das trocas mais impactantes da história da NBA. Mais impressionante ainda, não houve vazamentos. Nem mesmo para quem estava nela.

Portanto, segundo Ramona Shelburne, da ESPN, a informação só chegou para o Jazz em cima da hora.

“Até mesmo o Utah Jazz, a terceira equipe na transação, não sabia que Doncic e Davis faziam parte do acordo até cerca de uma hora antes de sua conclusão”, disse Sehlburne. “Até o presidente do Jazz, Danny Ainge, que vem do maior rival dos Lakers, o Boston Celtics, teve apenas cerca de 30 minutos de aviso, segundo fontes, de que Los Angeles estava prestes a adquirir Doncic para ser o novo rosto da franquia”.

Dessa forma, Utah foi incluido na negociação para absorver o contrato de Jalen Hood-Schifino, de US$4 milhões. A equipe ainda recebeu duas escolhas de segunda rodada, e não precisou incluir nada na troca. A única saída do Jazz foi Mo Bamba, cortado para dar espaço para Hood-Schifino.

A direção de Salt Lake City havia acabado de finalizar uma troca com o Los Angeles Clippers, no sábado (1). Assim, abriram espaços para um novo jogador. O Lakers, porém, pediu ao Jazz para finalizar a troca envolvendo Drew Eubanks e Patty Mills só depois do jogo contra o New York Knicks. Isso porque Los Angeles não queria que Max Christie tivesse que voltar para LA para só então descobrir que foi trocado.

Logo após a troca de Mills e Eubanks, o Jazz ficou sabendo da magnitude da troca em que estava envolvido com o Mavericks e o Lakers. Tudo já estava finalizado, porém, e tiveram uma hora para digerir antes da notícia ir ao público.

O fato de nem Danny Ainge, nem o GM do Utah Jazz saberem que estavam levando Luka Doncic ao Lakers, mostra ainda mais o quanto a negociação foi mantida em segredo. Nico Harrison, general manager do Mavs, provavelmente sabia onde estava se metendo e que os torcedores não gostariam da notícia. Então, fez tudo “às escondidas”.

Assim, segundo relatos da ESPN, Doncic estava em casa quando ficou sabendo. Já Anthony Davis, também estava em sua casa, em Los Angeles, e havia acabado de parabenizar o time pela vitória contra o Knicks. LeBron estava jantando em Nova York após o jogo, e Kyrie Irving estava tratando de uma lesão.

