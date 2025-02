Boletim de rumores e trocas da NBA (08/02/2025)

Bem-vindo à edição de 08 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Nuggets recusou interesse de rivais em Christian Braun

A falta de negociações fechadas pode enganar, mas o Denver Nuggets esteve ativo no mercado antes da trade deadline. A equipe oferecia para trocas, em particular, alguns dos pivôs do seu elenco. Mas quem atraía a atenção dos outros times era um jogador bem mais importante. Segundo Michael Scotto, do site The Athletic, várias sondagens chegaram pelo ala-armador Christian Braun.

O jornalista apurou que, a princípio, a franquia do Colorado recusou todas as consultas. A notícia não surpreende, pois o jovem jogador tem sido elogiado pelo desempenho em seu primeiro ano como titular. O time já se prepara, aliás, para negociar uma extensão prévia com o atleta. Braun, de 23 anos, tem médias de 14,3 pontos e 5,0 rebotes na atual campanha.

Lonnie Walker volta a pauta da NBA após trade deadline

O fim da janela de trocas da liga costuma deixar várias vagas abertas nos elencos da NBA. Por isso, o “mercado de dispensados” é tão disputado nessa época do ano. Um reforço em potencial para vários times da liga, no entanto, aguarda do outro lado do Atlântico. De acordo com Marc Stein, da plataforma Substack, Lonnie Walker está disponível para voltar aos EUA de imediato.

O ala-armador tem contrato com o Zalgiris Kaunas, mas há uma cláusula de liberação automática até o próximo dia 18. O objetivo dessa data era exatamente aproveitar o período pós-deadline. Especula-se, aliás, que Walker rejeitou uma proposta do Real Madrid porque o clube espanhol não aceitava dar a garantia de rescisão sem multa.

Pelicans não teria planos para dispensar Bruce Brown

As primeiras horas depois do fechamento da janela de transferência tem as rescisões de contrato como marca. Vários rumores, como resultado, surgem sobre possíveis reforços para outros times. Bruce Brown era um dos nomes mais citados, mas não vai acontecer. Segundo Jake Fischer, da plataforma Substack, o Pelicans não pretender liberar o ala.

“Bruce não vai ser dispensado em Nova Orleans. Muito pelo contrário. O time não só planeja mantê-lo no elenco, mas há interesse mútuo em negociar uma extensão ao término da temporada. No entanto, não vai ser uma negociação fácil: vários times devem mostrar vontade de contratá-lo como agente livre”, revelou o repórter.

Mark Williams vai ser elegível a extensão com o Lakers

O Los Angeles Lakers surpreendeu o mercado com a chocante aquisição de Luka Doncic. E, em seguida, deu mais uma cartada inesperada na troca por Mark Williams. O pivô do Charlotte Hornets chega ao time angelino com baixo custo em salários, pois ainda está no vínculo de novato. Mas isso deve mudar em breve. De acordo com Yossi Gozlan, do site HoopsHype, o jogador deve negociar uma extensão prévia nessa offseason.

Os parâmetros do possível novo contrato do jogador de 23 anos, por enquanto, ainda são incertos. Mas, a princípio, especula-se que a sua extensão sairia entre US$20-30 milhões anuais em salários. Algo que os angelinos, provavelmente, vão desembolsar. “Espera-se que a franquia assine uma extensão com Mark. Afinal, eles cederam vários ativos na troca”, concluiu Gozlan.

Williams chegou à NBA como 15a escolha do draft de 2022. Apesar de constantes lesões, o pivô ganhou a titularidade do Hornets e seguia assim até a troca. Em 23 jogos nessa temporada, ele registra médias de 15,6 pontos e 9,6 rebotes.

Em transição

– O armador Elfrid Payton, para começar, vai ter (mais) uma chance de jogar na NBA. Depois da trade deadline, o Charlotte Hornets aproveitou vaga aberta no elenco para assinar contrato de dez dias com o atleta.

– Daniel Theis, por sua vez, nem vai precisar se apresentar ao Oklahoma City Thunder após ter sido parte de uma troca. A franquia decidiu que vai rescindir o vínculo do pivô, vindo do New Orleans Pelicans, nos próximos dias.

– Theis não vai jogar pelo Thunder porque a equipe preferiu Branden Carlson. O pivô chegou a um acordo para um contrato two-way com os líderes do Oeste, com quem já disputou 15 partidas nessa campanha.

– Josh Richardson e Jalen Hood-Schifino mal chegaram ao Utah Jazz, mas já estão de saída. Os dois jogadores, que chegaram por meio de trocas antes da trade deadline, não fazem parte dos planos do time.

