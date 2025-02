Boletim de rumores e trocas da NBA (07/02/2025)

Bem-vindo à edição de 07 de fevereiro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Wizards não tem planos de dispensar Malcolm Brogdon

A expectativa nos bastidores era que, caso não fosse trocado, Malcolm Brogdon seria dispensado pelo Washington Wizards. Afinal, o veterano não faz parte dos planos em longo prazo da franquia. Mas, talvez, não seja bem assim. Isso só deve acontecer, a princípio, em caso de pedido do atleta. Segundo David Aldridge, do site The Athletic, o time não planeja dispensar o armador.

“Malcolm, antes de tudo, tem um contrato expirante e não compromete as finanças da equipe. Mas, mais do que isso, a organização crê que ele é um bom mentor e exemplo para os jovens do elenco. Assim como Khris Middleton e Marcus Smart, que chegaram durante a trade deadline”, apurou o jornalista. Brogdon, de 32 anos, recebe US$22,5 milhões em salários nessa temporada.

Publicidade

Revelação, armador é “efetivado” no elenco do Thunder

As mudanças do Oklahoma City Thunder antes do fim da janela de trocas renderam uma grande notícia para Ajay Mitchell. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o contrato two-way do calouro foi convertido em um vínculo efetivo. O armador de 22 anos segue no elenco até o fim da próxima temporada e, como resultado, vai receber um total de US$6 milhões.

Publicidade

O jovem jogador foi a 38a escolha do último draft e, a princípio, não havia altas expectativas. Mas ele não precisou de muito tempo para assumir um papel sólido na rotação do Thunder. Por isso, a sua efetivação não foi uma surpresa. No momento, Mitchell está afastado das quadras por causa de uma lesão no dedo do pé.

Leia mais sobre trocas na NBA

Wizards dispensa Reggie Jackson depois de negociação

O veterano Reggie Jackson vai ser agente livre mais uma vez. O armador foi dispensado pelo Washington Wizards, depois de ter sido adquirido em uma troca com o Philadelphia 76ers nessa quinta-feira. Ele nunca esteve nos planos do time da capital, mas o negócio lhes rendeu uma escolha de primeira rodada de draft.

Publicidade

O atleta de 34 anos chegou ao Sixers, a princípio, como uma indicação de Paul George. Mas, com o insucesso da temporada da equipe, tornou-se um dos alvos do elenco para reduzir a folha salarial. Espera-se, ainda assim, que várias franquias tenham interesse em contratá-lo para o resto da temporada e playoffs.

Spurs deve fazer alto investimento em extensão com Fox

A torcida do San Antonio Spurs está em festa com a chegada do astro De’Aaron Fox. O armador, aliás, teve uma boa estreia pelo novo time. Mas, agora, a franquia começa a projetar o futuro com o seu novo reforço. Um contratado que vai exigir, antes de tudo, um grande investimento na offseason. Segundo Yossi Gozlan, do site HoopsHype, o atleta vai ser elegível a uma extensão de US$228 milhões por quatro anos.

Publicidade

Os valores podem impressionar, mas a saída do Sacramento Kings impactou o potencial de ganhos do jogador no seu próximo contrato. A troca evita que ele seja elegível a um contrato supermáximo, em síntese. Em San Antonio, mesmo eleito para um dos quintetos ideais da liga, o astro não pode assinar um vínculo de US$345 milhões por cinco temporadas.

Fox fez a sua estreia como jogador do Spurs na vitória contra o Atlanta Hawks. Ele anotou 24 pontos, pegou cinco rebotes e distribuiu 13 assistências.

Em transição

– O ala-pivô Chuma Okeke, para começar, está de volta à NBA após quase um ano. O Philadelphia 76ers aproveitou a saída de atletas na trade deadline e fechou um vínculo de dez dias com o ex-atleta do Orlando Magic.

Publicidade

– Enquanto isso, Jaden Springer já está livre no mercado depois de ter sido adquirido pelo Houston Rockets. O armador nem vai se apresentar, pois a franquia o comunicou que terá o contrato rescindido. Cody Zeller pode seguir o mesmo caminho.

– Sidy Cissoko é mais um atleta disponível no “mercado de dispensados” da NBA. Depois de duas trocas nas últimas 72 horas, o jovem francês foi dispensado pelo Wizards e deve receber interesse de outros times.

– Por fim, o ala Patrick Baldwin também está sem equipe após o fechamento da janela de trocas da temporada. O San Antonio Spurs o adquiriu em uma troca nessa quinta-feira, mas planeja rescindir o seu vínculo.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA