Clippers adquire Bogdan Bogdanovic em troca com Hawks

O Los Angeles Clippers adquiriu o sérvio Bogdan Bogdanovic após uma troca com o Atlanta Hawks. A informação é do insider Shams Charania, da ESPN. Segundo a publicação, o Clippers enviou Terance Mann e Bones Hyland para o Hawks. Além disso, os angelinos receberam três futuras escolhas de segunda rodada.

A negociação pelo ala de 32 anos mostra que o Clippers pensa em ser competitivo no curto prazo. Hoje, com Kawhi Leonard saudável, o time ocupa o sexto lugar da Conferência Oeste. Ou seja, está na zona de classificação direta para os playoffs.

A princípio, a troca por Bogdan Bogdanovic fortalece a rotação de perímetro da equipe angelina. Afinal, Mann e Hyland estavam sem espaço com o técnico Tyronn Lue. O veterano sérvio chega para contribuir com pontuação e criação vindo do banco de reservas. Em oito temporadas na NBA, Bogdanovic angariou médias de 14,4 pontos, 3,4 rebotes e 3,2 assistências, além de um aproveitamento de 38% nas bolas de três.

Mas, em 2024/25, o sérvio está em baixa. Em 24 jogos pelo Hawks, fez os piores números da carreira: dez pontos, 2,8 rebotes e duas assistências, em cerca de 25 minutos em quadra.

Bogdanovic é o segundo estrangeiro a desembarcar no Clippers nesta semana de trade deadline. No último sábado (1), os angelinos receberam o australiano Patty Mills, em uma troca com o Utah Jazz. Na mesma negociação, o Clippers se reforçou com o pivô Drew Eubanks.

O Hawks, por sua vez, ocupa o nono lugar do Leste. Ou seja, está na zona de classificação para o play-in. Em 2024/25, o time até viveu uma boa fase, mas está em queda após perder Jalen Johnson. Por conta de uma grave lesão no ombro esquerdo, o ala-pivô está fora da temporada.

Com a troca de Bogdan Bogdanovic para o Clippers, o Hawks abre espaço na folha salarial, pensando na próxima offseason. Afinal, os dois atletas que vieram do time angelino possuem contratos expirantes. Já o sérvio vai receber US$33 milhões até o final da próxima temporada.

Esta, aliás, é a segunda troca do Hawks na trade deadline. Mais cedo, a franquia negociou o ala De’Andre Hunter com o Cleveland Cavaliers. Em contrapartida, recebeu Caris LeVert, Georges Niang, três escolhas de segunda rodada e duas trocas de seleções (swaps) nos recrutamentos de 2026 e 2028.

Portanto, as negociações deixam claro que o Hawks não está pensando na pós-temporada deste ano. Com as saídas de Bogdanovic e Hunter, o novato Zaccharie Risacher deverá ter mais minutos em quadra.

Contratos dos atletas envolvidos na troca

Los Angeles Clippers recebe: Bogdan Bogdanovic (US$33 milhões até o final da próxima temporada e uma team option de US$16 milhões em 2027)

Atlanta Hawks recebe: Terance Mann (expirante de US$11,4 milhões) e Bones Hyland (expirante de US$4,1 milhões)

A trade deadline da NBA acontece nesta quinta-feira (6)

