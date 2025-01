A surpreendente temporada do Los Angeles Clippers

Desde o início da década passada, nos acostumamos a ver o Los Angeles Clippers entre os favoritos para o título antes do início de cada temporada. O fato é que poucas franquias da NBA conseguiram reunir tanto talento no período citado.

O Clippers teve em mãos estrelas como Chris Paul, Blake Griffin, Paul George, Kawhi Leonard e James Harden. Não só isso, conseguiu atrair role players de elite como DeAndre Jordan, Lou Williams, JJ Redick, Jamal Crawford, entre outros. Para termos noção, em um intervalo de sete temporadas (2013/14 a 2019/20), o Clippers teve o sexto homem da liga em CINCO (!) temporadas.

Mesmo com tudo isso, o máximo que a franquia conseguiu foi uma final de conferência na temporada 2020/21. Como sempre, as lesões trucidaram as reais chances de título da franquia. O astro Kawhi Leonard perdeu todos os jogos das finais, fazendo com que o Clippers perdesse para o Suns em seis jogos.

As lesões foram uma tônica em uma era destinada para tirar a franquia da seca. O Lob City, capitaneado por Chris Paul e Blake Griffin, esbarrou em lesões das duas estrelas, algo que aconteceu na era Paul George e Kawhi Leonard.

A saída de Paul George e as baixas expectativas

O final da temporada passada repetiu a tendência citada. O Clippers foi eliminado na primeira rodada dos playoffs, com Kawhi Leonard perdendo quatro jogos da série contra o Dallas Mavericks, enquanto Paul George, ainda que presente em todos os jogos, manteve seu nível irregular em pós-temporadas.

Na offseason, PG declinou da player option que possuía e passou a testar o mercado. Mesmo com o interesse do Clippers na renovação, o ala assinou com o Philadelphia 76ers, dando fim em uma passagem que gerou muita expectativa na liga, mas que não cumpriu com os objetivos da franquia.

Após a saída de Paul George, o mercado do Clippers foi calmo e sem adições que poderiam empolgar, algo que gerou prognósticos negativos. Um exemplo disso é a votação feita aqui no Jumper, que apontou, na época, o Clippers como 13º colocado na conferência.

O fato é que pela primeira vez em muito tempo, o Clippers era tido como um dos piores times da liga. Mesmo mantendo Harden, a expectativa era baixa, já que Kawhi Leonard persistia sendo uma incógnita, visto que perderia boa parte do início da temporada.

A ótima temporada de James Harden

Como mencionado acima, a manutenção de Harden não foi algo que trouxe grandes projeções para a temporada do Los Angeles Clippers. Não me entenda mal, o armador é um dos maiores talentos ofensivos da história da liga, mas as últimas campanhas não tinham sido boas.

No entanto, a temporada atual mudou essa imagem. Harden é o protagonista de um Clippers que vive ótimo momento. Do lado de um elenco repleto de bons defensores e coadjuvantes, o Barba é quem dita o ritmo ofensivo da equipe, voltando a superar os 21 pontos de média (na temporada passada teve médias de 16.6 pontos) e distribuindo 8 assistências por jogo.

Mais que isso, entenda-se que nem tudo é possível definir somente com os números. O nível em quadra é superior ao nível ao das temporadas anteriores no próprio Clippers e no Sixers, com um engajamento visivelmente maior. Com a ausência de Kawhi nos primeiros meses da temporada, Harden tomou o protagonismo para si e levou o Clippers a brigar por mando de quadra na conferência mais disputada da liga.

O retorno de Kawhi Leonard e o impacto imediato do astro

Se a campanha já era boa sem Kawhi Leonard, o retorno da estrela fez melhorar ainda mais. Por isso, a amostragem ainda é pequena. Mas desde o retorno de Kawhi, o Clippers disputou cinco jogos e ganhou quatro, incluindo uma vitória contra o Los Angeles Lakers, uma tendência na passagem de Kawhi em LA, já que são 10 vitórias em 15 jogos contra o rival angelino.

Mas é fato que as lesões abreviaram o auge de Kawhi, que poderia ser ainda maior na história da liga. Ainda assim, mesmo longe de seu melhor nível, The Klaw ainda pode render bastante. O alto nível defensivo e a eficiência ofensiva devem elevar esse Clippers de patamar, principalmente se Harden e Norman Powell, dono de ótima temporada, consigam manter o bom nível apresentado.

O maior ponto de interrogação, como sempre, é a saúde de Leonard, que sofre com lesões todos os anos. Ainda assim, imaginando um cenário positivo, principalmente pela gerência dos minutos que será feita por Tyronn Lue, é possível ver esse Clippers chegando nos playoffs sem precisar do play-in.

O que esperar do Los Angeles Clippers na sequência da temporada?

A solidez defensiva do Clippers, exemplificada nos números (terceiro melhor defensive rating da temporada), somada com o retorno de Kawhi Leonard, deve manter o Clippers na briga pelo mando de quadra. Enquanto isso, o Oklahoma City Thunder é o único time que está tranquilo no Oeste, devendo sacramentar a primeira colocação da conferência com grande antecedência.

Mas a disputa do Clippers, hoje, é com Rockets, Grizzlies, Nuggets e Lakers. Por óbvio, a NBA é cíclica e as situações mudam com uma rapidez tremenda. O Dallas Mavericks, por exemplo, pode voltar para a briga se Luka Doncic não perder tanto tempo pela lesão sofrida na panturrilha.

O time do Clippers é insuficiente para pensar em título. No entanto, entendo que qualquer time iria querer passar longe, nos playoffs, de um time que possui Kawhi Leonard saudável. E nada impede que o Clippers melhore o elenco atual antes da deadline, principalmente se o bom nível se manter consistente.

O primo pobre de Los Angeles, em uma temporada que não se esperava nada, se mantém a frente do Lakers e, se duvidar, poderá surpreender na pós-temporada. Tudo depende da saúde de seu principal astro, a tônica dos últimos anos…

Por Julio Luizelli

