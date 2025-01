NBA: Blazers faz tank, mas Deandre Ayton exagera

Não consigo acreditar que um jogador com talento, primeira escolha de Draft, consegue fazer partidas tão ruins. Deandre Ayton chegou à NBA para ser um pivô dominante, mas mesmo depois da troca para o Portland Trail Blazers, ele dá sinais de que não está nem aí. Não existe o menor esforço de sua parte, enquanto Portland perde jogos por querer.

Uma coisa é fazer o tank. O time, geralmente, vai lá e encosta e troca seus melhores jogadores por escolhas futuras de Draft, enquanto recebe atletas de um nível inferior. Pronto. Está sendo feita a reconstrução de elenco. Mas com Deandre Ayton, o Blazers nem precisa se preocupar porque simplesmente parece não ter bola para jogar na NBA.

Antes de qualquer coisa, ele só parece, tá?

Ayton é bom jogador, tem ótimo físico e é capaz de dominar a maioria dos pivôs quando quer. A questão é essa: quando quer.

Sabe quando falta o mínimo de intensidade em um jogador e você pensa que ele é apenas preguiçoso? Então, é o caso do pivô do Blazers, que um dia sonhou em ser astro da NBA. Mas com jogos assim, você já sabe a resposta, né?

Nunca será.

Pode jogar em um time competindo pelo título, como fez no Phoenix Suns, que será questionado por isso. Ou seja, não é novo em sua carreira. Não chega a ser algo que as pessoas o vejam e digam: “poxa, que surpresa negativa”.

Não é. Deandre Ayton mostra o seu normal a cada jogo, enquanto o fato de ter sido primeira escolha fica cada vez mais esquecido.

Apesar de Deandre Ayton mostrar, em alguns jogos, que sabe ser importante para o Blazers, o time tem sérias dúvidas sobre a trade deadline da NBA. Em geral, qualquer time apenas o trocaria para gerar picks.

Mas o problema para o Blazers é o seguinte: e se trocar Ayton e o próximo jogador quiser atuar com vontade?

Ayton é o tank em pessoa. Portland não precisa, por enquanto, trocar o pivô. Tudo isso porque sabe que ele vai fazer o papel de jogador que não está nem aí para o basquete. Não só pelo time, sabe?

Sei lá. Vai que Ayton gosta tanto do Blazers que só quer ajudar no tank, né? Às vezes, é isso.

Vou dar alguns exemplos de como ele é bom (acredite).

Na vitória do Blazers sobre o Dallas Mavericks, Deandre Ayton esqueceu o tank e fez uma de suas atuações “comuns” na NBA. Ele anotou 21 pontos, pegou 16 rebotes e deu três tocos. Agressivo, forte, sempre atacando o aro do Mavs. Poucos dias antes, contra o Los Angeles Lakers, Ayton se esforçou tanto que saiu de quadra com seis faltas, mas produziu 14 pontos e 19 rebotes.

Mais exemplos

Após receber críticas por falta de empenho na primeira metade da temporada 2023/24 da NBA, Deandre Ayton dominou pelo Blazers. E só o fez depois que Portland já tinha uma péssima campanha. Então, ele poderia jogar livremente.

Para ter uma ideia, nos 37 jogos antes do All-Star Game, ele tinha 13.8 pontos e 10.4 rebotes. Depois, foram outros 18 e Ayton fez 22.7 pontos e 12.5 rebotes. Parecia outro jogador.

Aquele cara que fez bons jogos no Suns estava de volta. Então, havia a expectativa que ele jogasse em nível similar em 2024/25.

Terminou tão bem, né?

Mas… não.

Deandre Ayton simplesmente “vira a chavinha” e volta a ser um jogador medonho.

Claro, o Blazers precisa que ele não se esforce tanto, né? É o jogador ideal para isso.

Então, contra o Brooklyn Nets, na noite de terça-feira, Ayton realmente ajudou o Blazers. Afinal, foram dois pontos e oito rebotes em 25 minutos.

É uma vergonha, entende? E um Nets que também está no tank.

Futuro

O Phoenix Suns levou cinco anos para entender que Deandre Ayton não se esforça e o trocou para o Portland Trail Blazers. Enquanto o Suns queria montar um time para vencer após a saída de Chris Paul, Ayton foi figura descartável.

Ele tem contrato até a temporada 2025/26 da NBA, mas o Blazers não sabe ainda se vai manter o pivô até lá. A ideia natural era trocar Robert Williams, que nem vem jogando, para que o calouro Donovan Clingan tenha mais minutos.

No entanto, alguns rumores apontam que o Blazers poderia trocar o pivô e manter Williams e Clingan. Tudo isso porque não tem a menor ideia de como ele vai reagir quando o time quiser brigar de verdade. Afinal, ele já mostrou no Suns essa preguiça.

Portland não estava pronto para isso, mas imagine ter uma “bomba” dessas na mão com contrato expirante na próxima temporada. Para o tank, claro, serve. Mas ele só perde valor de mercado com jogos assim. Se o Blazers quiser trocar Ayton, a pergunta do outro time é uma só: qual versão vem na negociação?

Cinco jogadores de sua classe no Draft já foram ao All-Star Game: Luka Doncic, Trae Young, Jaren Jackson Jr, Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Brunson. Nada de Ayton, por enquanto.

Mas com médias de 13.5 pontos (pior marca da carreira) e 10.0 rebotes, ele só envergonha o basquete. Bem longe do DominAyton que pintava.

Jogador pífio, patético e sem alma.

