“Zion Williamson quer deixar o Pelicans”, revela analista da NBA

O analista da NBA, Stephen A Smith, da ESPN, revelou que o astro Zion Williamson quer deixar o New Orleans Pelicans. A afirmação foi feita durante o programa First Take. Segundo Smith, o ala-pivô deseja se transferir para um mercado maior. Desse modo, o analista citou Nova Iorque e Los Angeles como opções.

“Zion não quer estar em Nova Orleans. Ele não quer estar lá. Ele quer jogar em um mercado grande como Los Angeles, Nova Iorque ou qualquer outro. É porque ele quer um lugar com muita mídia”, garantiu Smith.

A temporada de Zion Williamson na NBA é marcada pela indisponbilidade em quadra e problemas internos com o Pelicans. Por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda, ele atuou em apenas oito jogos até o momento. Suas médias, em 2024/25, são de 21,8 pontos, 7,6 rebotes e 4,9 assistências.

Mas, o que chamou a atenção foi a recente suspensão imposta pela franquia ao jogador. A direção do Pelicans alegou “conduta em detrimento da equipe” para tirar Zion do duelo contra o Philadelphia 76ers, na última sexta-feira (10). De acordo com o repórter Chris Haynes, a decisão do time foi em razão dos constantes atrasos do craque, não apenas no voo para Philadelphia, mas também em vários treinos ao longo da campanha. Portanto, isso demonstra a falta de profissionalismo do atleta.

A suspensão de Zion Williamson não quer dizer que Pelicans e jogador estejam prontos para um fim. Ao menos, por enquanto. Mas é mais um problema do astro com o time. Sem o jogador de 24 anos, e outros atletas importantes afastados por lesões, a equipe de New Orleans ocupa a lanterna da Conferência Oeste. A franquia apostou no jovem astro como referência, mas as suas constantes lesões “travam” o time.

Os rumores sobre a saída de Zion continuam rondando o Pelicans. No entanto, o fato do ala-pivô perder muitos jogos por vários tipos de lesões assustam os times que tenham algum nível de interesse. Vale lembrar que o Williamson disputa a sua sexta temporada na NBA. Mas, por enquanto, só atuou em 192 jogos de 430 possíveis na carreira. Ou seja, desfalcou o time em 55% dos duelos.

Primeira escolha no Draft de 2019 da NBA, Zion Williamson chegou ao Pelicans como um talento geracional. Mas, aos poucos, a sua carreira se perdeu. As lesões intensificaram o debate sobre a forma física do jogador. O seu peso, aliás, virou piada. A sua vida fora das quatro linhas, enquanto isso, se tornou cada vez mais discutida.

Zion tem contrato com o Pelicans pelas próximas quatro temporadas. Nesse período, ele vai receber US$163,2 milhões em salários. Mas, o vínculo entre as partes possui uma série de proteções e cláusulas, pois a condição física do atleta não inspira confiança.

Crise nos bastidores

No mê passado, o analista Kendrick Perkins, também da ESPN, revelou que as duas partes vivem uma crise nos bastidores. Portanto, uma ruptura parece cada vez mais provável em um futuro próximo.

“As minhas fontes em Nova Orleans me falam que, a princípio, eles não estão alinhados. Nem um pouco. Eu nunca vou duvidar se um jogador está lesionado mesmo, mas isso é uma questão por lá. Para mim, se um atleta afirma que tem um problema, é isso. Ponto final. Mas, se você faz exames, as imagens precisam comprovar o relato”, contou o ex-pivô, sugerindo que o astro forja contusões.

Zion Williamson e o Pelicans são um assunto recorrente nos comentários de Perkins sobre a NBA. E, desde sempre, o analista tem uma posição forte sobre o ala-pivô. Para o profissional da ESPN, a franquia está perdendo tempo com Zion.

“Houve um tempo em que brincavam com Anthony Davis, pois estava lesionado sempre. Então, precisamos chamar Zion de ‘pijamas’. O seu caso é ainda pior. Se esse time tem aspirações de ser campeão da liga, Zion não pode ser a referência da equipe. Afinal, ele nunca está disponível. Não dá para contar com esse cara”, afirmou Perkins.

