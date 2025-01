Zion Williamson reflete sobre suspensão no Pelicans: “Aprendi a lição”

Zion Williamson retornou de suspensão no New Orleans Pelicans como um jogador mais consciente. Ou, pelo menos, isso é o que ele diz. A franquia afastou o jovem craque de uma partida por causa de atraso para uma viagem do time na semana passada. Assim, não participou da vitória sobre o Philadelphia 76ers. Depois de sua volta à equipe, na derrota contra o Boston Celtics, o atleta garantiu que aprendeu a sua lição.

“O meu objetivo, antes de tudo, é crescer como um líder para esse time. O basquete é o meu trabalho e o time só quis me fazer responsável pelas minhas atitudes. Eu sinto que aprendi a lição: as minhas ações têm consequências. Essa suspensão, a princípio, foi só uma consequência das minhas ações. E tudo o que posso fazer é melhorar depois dessa experiência”, afirmou o ala-pivô, após o revés por 120 a 119.

O Pelicans espera que Williamson seja uma liderança de fato, mas ainda não aconteceu. Os desvios de conduta e dúvidas sobre a condição física, por exemplo, são os assuntos que dominam o extra-quadra. Mas, mesmo dentro das quatro linhas, as suas atuações são cada vez mais limitadas por lesões e irregularidade. Ele entende que, assim como em termos de comportamento, também precisa melhorar no jogo.

Publicidade

“Do ponto de vista individual, o que posso fazer é estar em quadra. Competir, ajudar os meus companheiros e me divertir. Eu sei que vou achar o meu ritmo ofensivo durante o jogo, então tenho que seguir melhorando como defensor. Afinal, consistência tem a ver com tudo o que você faz. Não só dentro de quadra, mas também fora dela. É sobre trabalhar mesmo quando ninguém está olhando”, explicou o astro.

Leia mais sobre Zion Williamson

Exemplo

A suspensão de Zion Williamson foi uma convocação para os jogadores mais experientes do Pelicans entrarem em ação. Afinal, o sucesso do time passa pelo desenvolvimento do jovem como o talento geracional que sempre foi considerado. CJ McCollum garante que, nos últimos dois anos, já vê o colega bem mais maduro e responsável. Por isso, viu o atraso do ala-pivô mais como um acidente do que um sinal de alerta.

Publicidade

“Eu acho que Zion, a princípio, mostra uma evolução no caminho certo. Então, a questão é ser mais assertivo e cobrar a si mesmo todos os dias. Todos os jogadores sabem o que é preciso fazer no dia a dia para ser bem sucedido. Nós entendemos quais são os hábitos vencedores e aqueles que não levam ao sucesso. Isso inclui Zion”, cravou o veterano ala-armador, depois da derrota em Boston.

McCollum não teve grande atuação contra o Celtics, mas, desde a virada do ano, vive ótimo momento. Com isso, o jogador de 33 anos espera ser um exemplo. “Só tento fazer as coisas do modo certo e, assim, levar o meu trabalho a sério. Não sei quanto tempo mais vou jogar, então quero aproveitar cada dia. Então, esse é o padrão que estabeleci para mim mesmo”, concluiu o pontuador.

Publicidade

Mandar a real

É claro que McCollum não é o único “mentor” de Williamson no atual elenco do Pelicans. Dejounte Murray chegou há pouco tempo, mas já sente a responsabilidade de guiar o colega só quatro anos mais novo pelas dificuldades da NBA. Não é um trabalho simples. A estratégia do armador é ser direto e, ao mesmo tempo, colocar-se à disposição. Pois, no fim das contas, a realidade não dá concessões.

“Eu mando a real para Zion sempre. Ele senta ao meu lado no avião e temos uma ótima relação, então conversamos sobre mais do que só esportes. Mas muita gente também não sabe o que é a nossa vida fora de quadra. Por isso, tento deixar claro para Zion que estou aqui para ouvi-lo e apoiá-lo também. Nós queremos o melhor para ele, mas, ao mesmo tempo, responsabilidade é tudo”, resumiu Murray.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA