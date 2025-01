Jalen Brunson faz 44 e Knicks atropela Bucks

O New York Knicks contou com noite inspirada de Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns para superar o Milwaukee Bucks por 140 a 106, neste domingo (12). Isso porque o armador anotou 44 pontos, enquanto o pivô fez um duplo-duplo de 30 pontos e 18 rebotes. Em jogo entre equipes que brigam por posição na Conferência Leste, os donos da casa abriram mais frente sobre o visitante na tabela. Além disso, a rodada contou com mais oito partidas.

O Knicks conseguiu uma grande resposta após também ser atropelado pelo Oklahoma City Thunder na última sexta-feira. Contra um forte adversário, o ataque do time teve ótima apresentação para conquistar o triunfo. Assim, o Knicks chega a 26 vitórias em 40 partidas e segue na terceira posição do Leste. A franquia não terá folgas e enfrenta o Detroit Pistons nesta segunda-feira.

Por outro lado, a derrota tem um peso grande para Milwaukee. A equipe desperdiça uma sequência de três vitórias, marcadas por fortes desempenhos defensivos. Além disso, a equipe não só perdeu contato com New York na tabela, como perdeu a quarta posição para o Orlando Magic. Por fim, ainda foi ultrapassado pelo Indiana Pacers. A sequência, porém, segue difícil. Na próxima terça-feira, o time recebe o embalado Sacramento Kings em casa.

Então, confira como foi a vitória do Knicks de Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns sobre o Bucks de Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard.

Estrelas e ataque dominam para New York

As melhores noites do Knicks em 2024/25 tem seguido um padrão: Ataque de alto nível. Foi o que vimos no Garden hoje, após o que provavelmente foi o pior desempenho do time na temporada contra o Thunder.

Jalen Brunson ditou o ritmo de Knicks x Bucks desde que o jogo começou. Foram impressionantes 23 pontos só no primeiro quarto. Ele parecia querer responder a noite anterior, muito agressivo e punindo a defesa de perímetro de Milwaukee. Até ali, no entanto, sem muita ajuda, com o resto do time marcando apenas 13 pontos no primeiro período.

O jogo era super equilibrado até ali, mas a segunda metade do segundo quarto e o começo do terceiro, foram definitivos para o resultado final. Uma partida que estava em 55 a 50 se tornou um 92 a 65 em pouco mais de nove minutos. Towns esquentou nesse meio tempo, marcando 13 pontos no segundo quarto. Enquanto isso, Cameron Payne também brilhou com 13 pontos na parcial contra seu ex-time.

O Bucks até conseguiu diminuir a distância até o fim do terceiro quarto, mas os primeiros minutos do último período mataram qualquer chance de reação. Novamente a dupla de astros anotando seis pontos cada para encerrar qualquer dúvida sobre quem venceria o duelo.

Por fim, teve direito até a raros minutos de Tom Thibodeau com o fundo do banco em quadra, com o confronto já decidido. Com 18 bolas triplas e mais de 43% de aproveitamento, New York fechou o jogo com tranquilidade no Madison Square Garden.

Bucks não consegue acompanhar

Se New York conseguiu manter um ritmo consistente no ataque a noite toda, Milwaukee até começou quente, mas foi perdendo o ímpeto ao longo da partida.

Dos 24 pontos de Giannis Antetokounmpo no jogo, 13 vieram no primeiro quarto. Damian Lillard seguiu a mesma toada, anotando 9 de seus 22 pontos nos 12 minutos iniciais. Os craques do Bucks estavam igualando a produção dos craques do Knicks. O jogo até ali era de trocas de liderança, apesar de um certo maior controle do Knicks desde que a partida começou.

Mas a equipe sentiu falta de mais opções de arremessos confiáveis. Não foi um jogo bom de Brook Lopez. O ala Taurean Prince, do mesmo modo, pouco produziu. O especialista AJ Green também não conseguiu um grande ritmo. E aqui estamos falando de volume de chutes também. Convivendo muitos com erros de ataque ao longo da noite (dez para Giannis e Lillard), Milwaukee simplesmente não criou bons chutes o suficiente. Aliás, Gary Trent Jr não jogou.

Cameron Payne manteve o ritmo do Knicks quando Jalen Brunson foi descansar, e o Bucks foi perdendo o seu ao mesmo tempo. Isso gerou a sequência já citada que praticamente deu números finais a partida.

Milwaukee até teve um viés de alta no fim do terceiro quarto, mas a vantagem jamais chegou a 15 pontos novamente. De positivo, um bom ritmo de Khris Middleton. Em seus 25 minutos na quadra, a equipe venceu New York por um ponto. Porém, nos outros 23, a equipe perdeu por 35. Então, foi uma noite para esquecer em todos os níveis.

(20-17) Milwaukee Bucks 106 x 140 New York Knicks (26-14)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 24 13 2 0 1 Damian Lillard 22 3 5 1 0 Khris Middleton 16 0 5 2 0 André Jackson Jr. 9 3 0 0 1 Pat Connaughton 8 5 2 0 0

Três pontos: 10-34; Middleton: 2-4

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 44 5 6 1 0 Karl-Anthony Towns 30 18 4 1 0 Cameron Payne 18 2 2 0 0 Josh Hart 11 11 4 1 0 OG Anunoby 11 1 2 0 1

Três pontos: 18-41; Brunson: 5-10

Outros jogos

Além da vitória do Knicks de Jalen Brunson sobre o Bucks de Giannis Antetokounmpo, a rodada desse domingo também contou com outras oito partidas. Portanto, confira os resultados e estatísticas dos outros jogos da noite.

(23-15) Denver Nuggets 112 x 101 Dallas Mavericks (22-17)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Russell Westbrook 21 10 7 1 2 Nikola Jokic 19 18 9 2 0 Jamal Murray 17 2 2 0 0 Aaron Gordon 13 6 2 0 1 Michael Porter Jr. 13 4 1 1 0

Três pontos: 7-32; Watson: 2-3

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Klay Thompson 25 6 2 1 1 Spencer Dinwiddie 16 4 10 1 0 Naji Marshall 16 6 2 3 0 Dereck Lively II 14 6 8 0 2 PJ Washington 8 5 2 1 1

Três pontos: 12-34; Thompson: 6-13

(20-19) Sacramento Kings 124 x 119 Chicago Bulls (18-21)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 26 9 3 0 1 Domantas Sabonis 22 15 8 0 0 DeMar DeRozan 21 0 3 0 0 Malik Monk 18 8 9 2 0 Keegan Murray 14 5 2 1 1

Três pontos: 13-39; Fox: 4-8

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 36 10 4 1 0 Nikola Vucevic 18 7 3 1 0 Lonzo Ball 15 1 3 0 1 Josh Giddey 12 11 7 1 0 Talen Horton-Tucker 10 2 0 0 0

Três pontos: 18-37; LaVine: 5-8

(8-32) New Orleans Pelicans 119 x 120 Boston Celtics (28-11)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Trey Murphy 30 7 4 0 0 Dejounte Murray 26 9 8 1 1 Zion Williamson 16 7 3 5 0 CJ McCollum 13 4 5 0 1 Javonte Green 10 3 0 2 0

Três pontos: 17-37; Murray: 6-9

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 38 11 1 1 1 Kristaps Porzingis 19 11 1 0 3 Jaylen Brown 16 8 7 0 0 Al Horford 11 7 0 0 1 Payton Pritchard 11 1 4 0 0

Três pontos: 13-44; Horford: 3-4

(22-18) Indiana Pacers 108 x 93 Cleveland Cavaliers (33-5)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Andrew Nembhard 19 2 4 2 0 Pascal Siakam 18 9 2 1 2 Myles Turner 15 10 1 0 0 Bennedict Mathurin 12 3 3 0 1 Jarace Walker 8 12 2 2 1

Três pontos: 11-35; Walker: 2-3

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 20 1 7 0 0 Donovan Mitchell 19 3 1 2 0 Evan Mobley 16 12 1 0 1 Jarrett Allen 11 9 3 0 1 Georges Niang 7 0 0 0 0

Três pontos: 11-41; Mitchell: 3-7

(15-22) Philadelphia 76ers 99 x 104 Orlando Magic (23-18)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 29 4 5 3 0 Paul George 25 10 6 1 0 Eric Gordon 14 4 0 1 1 Kelly Oubre Jr. 12 4 1 2 0 Guerschon Yabusele 8 3 2 1 1

Três pontos: 12-29; George: 5-8

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Cole Anthony 27 3 4 2 0 Jonathan Isaac 20 11 1 0 2 Paolo Banchero 20 8 6 0 1 Anthony Black 17 6 6 2 0 Trevelin Queen 4 5 3 0 2

Três pontos: 7-30; Isaac: 2-4

(32-6) Oklahoma City Thunder 135 x 95 Washington Wizards (6-31)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 27 7 4 2 0 Aaron Wiggins 23 9 4 1 1 Jalen Williams 17 6 2 0 0 Cason Wallace 14 2 5 2 0 Isaiah Hartenstein 10 12 2 0 0

Três pontos: 13-35; Wallace: 2-3

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Corey Kispert 17 0 0 0 1 Jordan Poole 13 3 4 0 0 Jonas Valanciunas 11 8 0 0 0 Alex Sarr 10 6 0 0 2 Bilal Coulibaly 10 5 1 2 2

Três pontos: 9-46; Kispert: 3-5

