Ja Morant decide e Grizzlies supera Timberwolves

Em um jogo decidido nos segundos finais, o Memphis Grizzlies venceu o Minnesota Timberwolves, por 127 a 125, com bola decisiva de Ja Morant. O astro teve um jogo mais discreto, mas chamou a responsabilidade para conquistar o triunfo. No entanto, o grande pontuador da noite foi Jaren Jackson Jr, que terminou com 33 pontos. Além disso, a rodada desse sábado (11) contou com outros três jogos.

Memphis tem oscilado nas últimas semanas, mas conquista uma vitória importante após perder o confronto direto com o Houston Rockets na última quinta-feira. Foi a 25ª vitória da equipe em 39 partidas, que garante a terceira posição da Conferência Oeste. A equipe tira uma folga neste domingo e enfrenta o Rockets, em Houston, na próxima segunda-feira (13), em novo confronto.

Por outro lado, Minnesota perde uma sequência de três vitórias seguidas após a queda em casa. A boa sequência voltou a colocar o Timberwolves na zona de play-in, depois de chegar a ficar abaixo do décimo posto. Ainda assim, o time segue na oitava posição, apesar de ser mais próximo de Sacramento Kings e Golden State Warriors. A equipe também folga amanhã e enfrenta o Washington Wizards na próxima segunda-feira.

Então, confira como foi a vitória do Grizzlies de Ja Morant sobre o Timberwolves.

Ja decide mas Bane e Jackson brilham

Em uma partida com várias trocas de liderança, o maior craque de Memphis teve uma noite tímida. Bem defendido, e com a proteção de aro de Minnesota estabelecida com Rudy Gobert, o craque não teve vida fácil. Enquanto isso, Desmond Bane e Jaren Jackson Jr foram muito bem.

O ala-armador teve uma noite grande em um jogo importante, como estava precisando. Enquanto acertou chutes difíceis, Bane também trabalhou bem como construtor com cinco assistências. Ao longo da noite, ele foi o pontuador mais eficiente do Grizzlies.

Já o ala-pivô manteve a tendência da grande campanha que tem feito em 2024/25 com 33 pontos. Contra a forte defesa do Wolves, Jackson Jr também acertou chutes difíceis e foi uma bola de segurança para a equipe ao longo da noite.

Leia mais!

Apesar da defesa de Minnesota, o time visitante foi incrível na batalha de rebotes. A equipe teve 21 rebotes ofensivos, o triplo do rival. Os 25 pontos gerados a partir daí foram vitais para a vitória. O tamanho de Zach Edey e Brandon Clarke foi muito impactante para o resultado final.

Além disso, as bolas de três de nomes como Santi Aldama, Luke Kennard e Jaylen Wells foram vitais. Por fim, Ja Morant agiu no minuto final. Uma bandeja para empatar a partida, e um floater decisivo para vencer há pouco menos de 20 segundos do fim. Em noite sumida, Ja Morant decidiu para o Grizzlies sobre o Timberwolves.

Minnesota sofre com posses extras

No ataque foi uma noite acima da média do que tem sido o padrão do time mandante. Isso porque a equipe não marcava tantos pontos em uma partida desde o meio de novembro. Mas a “trocação” de pontos no fim puniu a equipe.

O Timberwolves também cometeu 18 erros de ataque. Os pontos de segunda chance deram a vitória para Memphis, mas o acesso constante a transição é algo que o Grizzlies sempre gosta. Além dos erros, a equipe deu fluxo ofensivo para o time visitante.

Ao menos, o time conseguiu envolver nomes como Donte DiVincenzo e Jaden McDaniels, que foram os maiores cestinhas da equipe. Ambos fizeram sua função, sobretudo nas bolas triplas. Foram nove acertos somados em 15 tentativas. Apesar dos problemas nos rebotes, Naz Reid também foi um destaque ofensivo, enquanto Gobert fechou o aro para Morant e não permitiu que a quantidade de pontos de segunda chance fosse ainda maior.

Mas da mesma forma que Ja Morant esteve abaixo ao longo da noite pelo Grizzlies, Anthony Edwards também não teve grande noite pelo Timberwolves. O ala teve 15 pontos em 13 chutes, e suas seis assistências também foram seguidas de seis erros de ataque. Ele saiu zerado nas bolas do perímetro.

Por fim, o ataque bom ficou mais travado nos minutos finais. Edwards até tentou, mas não converteu dois arremessos de três que virariam a partidas nos segundos finais. Memphis arrancou a vitória.

(25-14) Memphis Grizzlies 127 x 125 Minnesota Timberwolves (20-18)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr. 33 8 1 1 0 Desmond Bane 21 5 5 2 0 Jaylen Wells 13 2 2 3 0 Ja Morant 12 5 4 1 0 Luke Kennard 11 5 5 1 0

Três pontos: 16-41; Bane: 4-8

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Donte DiVincenzo 27 10 7 2 0 Jaden McDaniels 21 6 1 3 2 Julius Randle 18 8 8 0 0 Naz Reid 19 6 3 0 1 Anthony Edwards 15 5 6 1 0

Três pontos: 17-42; DiVincenzo: 6-11

Outros jogos da rodada

A rodada desse sábado ainda contou com mais três partidas. Vale lembrar que os duelos entre Los Angeles Lakers x San Antonio Spurs e Los Angeles Clippers x Charlotte Hornets foram adiados. Devido aos incêndios em L.A, as partidas serão remanejadas para uma outra data.

Além disso, outra partida foi cancelada nesse sábado. Atlanta Hawks e Houston Rockets jogariam em Atlanta, mas uma grande nevasca impediu a realização da partida, que também será remanejada. Então, confira os outros resultados e estatísticas das partidas de hoje.

(9-28) Utah Jazz 106 x 114 Phoenix Suns (18-19)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 24 4 2 1 0 Collin Sexton 20 4 4 0 0 Walker Kessler 16 13 0 0 2 Svi Mykhailiuk 13 4 7 1 0 Cody Williams 13 2 2 0 0

Três pontos: 9-42; Markkanen: 3-12

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 34 5 4 2 0 Kevin Durant 25 5 7 1 0 Grayson Allen 14 4 4 2 0 Bradley Beal 12 2 3 0 0 Ryan Dunn 10 5 2 0 1

Três pontos: 13-37; Booker: 6-12

(8-31) Toronto Raptors 114 x 123 Detroit Pistons (20-19)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 25 2 2 1 0 Scottie Barnes 16 12 3 2 2 Bruce Brown 14 5 3 2 0 Chris Boucher 14 3 1 0 0 Gradey Dick 13 3 2 0 0

Três pontos: 16-38; Boucher: 4-5

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Tim Hardaway Jr. 27 3 1 2 0 Cade Cunningham 22 10 17 1 2 Malik Beasley 18 3 2 1 0 Tobias Harris 17 7 3 0 1 Jalen Duren 10 9 2 0 1

Três pontos: 19-33; Hardaway: 7-8

(20-17) Miami Heat 119 x 98 Portland Trail Blazers (13-25)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyler Herro 32 5 5 0 0 Nikola Jovic 21 8 5 1 1 Haywood Highsmith 14 3 4 5 0 Bam Adebayo 13 11 6 1 0 Jaime Jaquez Jr. 11 5 2 2 1

Três pontos: 19-44; Herro: 7-14

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 28 4 3 0 0 Shaedon Sharpe 22 3 5 0 1 Deni Avdija 15 12 5 2 1 Donovan Clingan 8 10 1 1 2 Kris Murray 10 3 2 0 1

Três pontos: 13-45; Simons: 7-14

