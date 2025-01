Giannis Antetokounmpo faz 41 e Bucks vence Magic

Na volta de Paolo Banchero, Giannis Antetokounmpo marcou 41 pontos para levar o Milwaukee Bucks a uma importante vitória sobre o Orlando Magic. Fora de casa, o time do astro grego levou a melhor por 109 a 106. O duelo marcou uma batalha direta pelo quarto lugar da Conferência Leste. Além disso, a rodada desta sexta-feira (10) contou com outros seis jogos.

O Bucks embala uma sequência de três vitórias seguidas ao superar o Magic. Nos últimos confrontos, aliás, levou menos de 107 pontos. Portanto, é um ótimo momento defensivo do campão da Copa da NBA. Agora são 20 vitórias e 16 derrotas, que coloca o time na quarta posição do Leste. O próximo compromisso é outro duelo direto, mas dessa vez contra o New York Knicks, no Madison Square Garden, no domingo (12).

Por outro lado, o Magic perde a segunda seguida e perde a quarta posição exatamente para Milwaukee. Ao menos, o confronto marcou o retorno de Banchero, que não atuava há mais de 70 dias. A volta do principal astro de Orlando vem em bom momento. Afinal, são três vitórias nos últimos nove jogos, totalizando 22 triunfos em 40 partidas em 2024/25. O próximo jogo também é no domingo, contra o Philadelphia 76ers, em casa.

Então, confira como foi a vitória do Bucks de Giannis Antetokounmpo sobre o Magic de Paolo Banchero.

Em jogo duro, dupla resolve

A dura defesa de Orlando fez com que Milwaukee precisasse suar muito para vencer no Kia Center. A equipe até começou quente com duas bolas triplas rápidas, mas logo sofreu uma corrida para ficar oito pontos atrás no placar ainda no primeiro quarto. O jogo de pequenas corridas e muitas alternâncias de liderança foi, acima de tudo, uma tônica do confronto.

A regra, porém, foi que o Magic não tinha grandes respostas para Giannis Antetokounmpo, que liderou o Bucks durante toda a noite. As infiltrações do grego tiveram ritmo a noite inteira, e seu chute de meia distância também esteve em dia para punir eventuais ajudas no garrafão.

Enquanto isso, Damian Lillard também fez grande partida. Foram 29 pontos, incluindo uma explosão de 11 pontos no segundo período. Apesar de bem marcado, o camisa 0 acertou muitos arremessos difíceis ao longo do duelo, mantendo o ritmo ofensivo.

Leia mais!

Ambos somaram 70 pontos na noite, enquanto o resto da equipe teve apenas 39. Não foi uma noite fácil para os arremessadores. E não foi sobre eficiência, mas sim sobre volume. O Bucks não criava vantagens o suficiente no perímetro, os chutes eram contestados e o jogo se concentrava no garrafão.

Por fim, uma ótima sequência defensiva no começo do último quarto fez com que a equipe cedesse apenas seis pontos em seis minutos. Milwaukee abriu nove pontos, mas também sofreu para produzir nos cinco minutos finais. Com muita defesa e um pouco de sorte, o Bucks sobreviveu com lances livres decisivos de Lillard.

Banchero joga muito, mas Orlando cai

Paolo Banchero esteve à altura de Giannis Antetokounmpo no duelo entre Magic e Bucks. O retorno do ala-pivô era a grande atração de um time ainda sem Franz Wagner e Jalen Suggs. E Orlando fez o que tem feito de melhor em 2024/25: competir até o último segundo.

Alguns pontos positivos vem principalmente de como já fez muita diferença ter o craque em quadra para criar os chutes. Mesmo quando não está envolvido na jogada, o astro atrai muita marcação. Isso abriu espaço para jogadas, movimentações de bola e situações de arremessos.

Nem sempre eles caíram, Banchero aliás, foi o líder do time no quesito. Mas o processo ofensivo como um todo pareceu melhor com o astro do time em quadra.

Orlando pode até dizer que controlou o jogo em geral. A equipe não tinha material para parar Antetokounmpo, mas fez o melhor possível para defender Lillard. Além disso, conseguiu recuperações importantes para evitar bolas de três livre e se aproveitava ao máximo dos momentos em que seu craque estava em quadra para liderar o ataque. Assim, o Magic liderou o placar por boa parte do confronto.

Mas a sequência do início do último quarto, com alguns erros de ataque e posses de bola ruins, levaram a um buraco que o time não conseguiu escalar. Foi quase até com algumas bolas decisiva do ala-pivô no final. Mas no fim não foi o suficiente. Destaque para os bons jogos de Tristan Da Silva e Anthony Black. Cole Anthony tentou acertar chutes difíceis, mas não teve tanta eficiência.

(20-16) Milwaukee Bucks 109 x 106 Orlando Magic (22-18)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 41 14 4 3 2 Damian Lillard 29 4 7 3 0 Bobby Portis 11 7 1 1 0 Khris Middleton 11 3 4 1 0 Brook Lopez 8 3 0 0 3

Três pontos: 9-25; Lillard: 3-7

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 34 7 3 2 1 Cole Anthony 18 7 2 2 1 Tristan Da Silva 16 10 2 0 0 Anthony Black 15 2 2 0 0 Jonathan Isaac 9 4 1 2 2

Três pontos: 14-40; Banchero: 5-8

Outros jogos da rodada

Além da vitória do Bucks de Giannis Antetokounmpo sobre o Magic de Paolo Banchero, a rodada dessa sexta ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os resultados e números das outras partidas do dia.

(31-6) Oklahoma City Thunder 126 x 101 New York Knicks (25-14)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 39 3 2 2 1 Isaiah Joe 31 1 2 0 0 Jalen Williams 19 4 5 1 2 Isaiah Hartenstein 6 9 6 2 2 Aaron Wiggins 8 5 1 1 0

Três pontos: 14-27; Joe: 8-11

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 27 1 5 0 0 Karl-Anthony Towns 23 10 1 1 0 Josh Hart 16 13 2 3 0 Cameron Payne 11 2 0 1 1 Miles McBride 7 5 5 0 0

Três pontos: 4-31; Brunson: 1-2

(19-19) Golden State Warriors 96 x 108 Indiana Pacers (21-18)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 17 4 5 0 0 Pat Spencer 17 3 1 0 0 Dennis Schroder 12 2 4 2 0 Gui Santos 11 3 3 2 0 Trayce Jackson-Davis 9 10 1 2 1

Três pontos: 10-38; Hield: 3-12

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 25 2 10 3 0 Pascal Siakam 25 9 0 1 0 Bennedict Mathurin 21 10 2 0 0 Myles Turner 11 8 2 1 3 TJ McConnell 10 2 6 0 1

Três pontos: 9-27; Mathurin: 3-8

(8-31) New Orleans Pelicans 123 x 115 Philadelphia 76ers (15-21)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 38 3 3 0 0 Jordan Hawkins 21 2 2 2 0 Dejounte Murray 17 10 6 1 0 Jose Alvarado 13 2 9 2 0 Daniel Theis 12 4 0 1 1

Três pontos: 18-40; McCollum: 6-11

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 30 6 12 1 0 Paul George 25 11 5 2 0 Kelly Oubre Jr. 21 7 1 2 0 Ricky Council IV 13 1 0 0 0 Guerschon Yabusele 6 7 0 1 0

Três pontos: 14-38; George: 5-12

(19-19) Sacramento Kings 114 x 97 Boston Celtics (27-11)

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK Domantas Sabonis 23 28 3 0 1 DeMar DeRozan 24 4 9 1 1 Malik Monk 22 3 8 1 1 Keegan Murray 19 3 0 2 3 Trey Lyles 7 11 3 1 1

Três pontos: 18-47; Murray: 5-8

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 28 1 5 1 1 Kristaps Porzingis 22 10 0 0 2 Jayson Tatum 15 12 5 0 0 Payton Pritchard 9 2 2 1 0 Sam Hauser 7 2 1 0 1

Três pontos: 11-41; Porzingis: 4-7

(6-30) Washington Wizards 105 x 138 Chicago Bulls (18-20)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 22 2 2 0 0 Jared Butler 18 6 4 0 1 Kyshawn George 12 4 2 0 1 Alex Sarr 11 11 1 0 0 Justin Champagnie 11 2 1 1 0

Três pontos: 18-46; Poole: 6-9

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 33 5 3 1 0 Nikola Vucevic 23 13 6 0 1 Jalen Smith 15 6 4 0 1 Coby White 15 4 6 0 1 Josh Giddey 12 13 7 3 0

Três pontos: 23-49; Ball: 4-7

(13-25) Brooklyn Nets 105 x 124 Denver Nuggets (22-15)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Keon Johnson 22 4 4 1 1 Tyrese Martin 19 4 2 0 1 Noah Clowney 14 5 2 1 0 Ben Simmons 10 4 7 1 0 Nic Claxton 10 6 1 3 2

Três pontos: 14-45; Martin: 4-9

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 35 12 15 4 0 Russell Westbrook 25 11 10 1 1 Michael Porter Jr. 17 6 1 2 2 Julian Strawther 12 1 0 0 0 Peyton Watson 10 7 5 2 2

Três pontos: 9-24; Westbrook: 2-5

