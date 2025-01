Em melhor jogo de Gui Santos na NBA, Warriors vence Pistons

Com grande atuação de Gui Santos, o Golden State Warriors venceu o Detroit Pistons por 107 a 104, nessa quinta-feira (9). O brasileiro ganhou oportunidade na rotação com a ausência de Andrew Wiggins e fez seu melhor jogo na temporada. Ele ficou em quadra até os instantes finais e anotou 13 pontos, cinco rebotes e quatro bolas de três. Além disso, a rodada também contou com mais seis partidas.

Golden State, então, volta a vencer. Eram duas derrotas seguidas para Sacramento Kings e Miami Heat. Ambas em casa. A oscilação segue, já que são quatro vitórias nos últimos oito jogos com uma campanha total de 19 vitórias e 18 derrotas, que coloca a equipe na nona posição do Oeste. O próximo desafio será nesta sexta-feira, contra o Indiana Pacers.

Detroit, por outro lado, perde sua sequência de vitórias. Eram cinco seguidas, a maior sequência desde 2019, que também levou a primeira vez que a franquia esteve acima dos 50% de aproveitamento em janeiro desde o mesmo ano. A virada quase veio, mas o time agora soma 19 vitórias e 19 derrotas, também na nona posição do Leste. O Pistons tem folga amanhã, e só volta a jogar no sábado (11) contra o Toronto Raptors.

Então, confira como foi a bela vitória do Warriors sobre o Pistons no melhor jogo de Gui Santos em sua carreira na NBA.

Gui e coadjuvantes lideram Warriors

Não foi um começo brilhante de lado a lado. O Warriors até movimentava a bola melhor do que nos últimos jogos e encontrava bons visuais, mas esbarrava na pontaria. Porém, tudo mudou quando Gui Santos pisou na quadra. O time perdia por três pontos com pouco menos de quatro minutos para o fim do jogo. Se bolas de três eram o que o Warriors queria, o brasileiro converteu a primeira do time no quarto. A equipe terminou liderando por três.

O impacto do jovem ala foi ainda mais sentido no segundo quarto. Gui deu um verdadeiro show. Foram duas bolas do perímetro em três tentativas. Além de tudo, ele coletou três rebotes, distribuiu uma assistência que também virou bola tripla e por fim, ainda teve dois roubos de bola, com muita raça e atenção nas recuperações. Ao lado de Lindy Waters, que também impactou o jogo com bolas triplas, terminou como cestinha do time antes do intervalo.

O time chegou a liderar por 18 no segundo quarto e foi para o intervalo ganhando por dez.

No terceiro quarto, o controle geral do Warriors continuou. Apesar de alguma sequência feia aqui e ali, a equipe contou com Buddy Hield esquentando no jogo, ao lado de Dennis Schroder e Kevon Looney. Por fim, liderança de oito pontos.

Mas o último quarto foi dramático. Curry até conseguiu anotar oito pontos, mas realmente não esteve quente em nenhum momento. O ataque travou, e uma liderança que voltou a 15 pontos no período final, se transformou em apenas dois há 23 segundos do fim.

O brasileiro esteve em quadra novamente nos minutos finais, com mais uma bola de três e um lance livre para dar os números finais ao jogo. Gui Santos agarrou sua chance no Warriors e brilhou na rodada da NBA.

Pistons joga mal, mas quase vira

Foi mais um jogo da coletânea de partidas malucas de Detroit em 2024/25. Mas em geral, uma noite um pouco melhor teria levado a uma vitória sobre um Warriors sem confiança, especialmente no fechamento do jogo.

Golden State converteu mais bolas de três do que o time da casa, mas isso se concentrou muito no segundo quarto, em que o Warriors anotou oito de suas 15 bolas triplas sobre o Pistons, duas de Gui Santos.

A produção da equipe da casa foi mais regular, excetuando um péssimo primeiro quarto. Mas os erros de ataque foram cruciais para que a equipe não só não encontrasse o seu próprio ritmo, mas também cedesse a transição que o rival historicamente gosta. Foram 25 pontos do Warriors nos 14 turnovers do Pistons, a maior parte no primeiro tempo.

Além disso, a equipe também perdeu a batalha de rebotes ofensivos. E não foi só uma simples derrota, foi um atropelo. Afinal, o rival teve 15 contra apenas sete de Detroit.

Cade Cunningham fez noite abaixo em grande parte do duelo, mas acordou enfurecido nos últimos 12 minutos. Foram 18 pontos na tentativa de virar o duelo. Além disso, Malik Beasley e Jalen Duren também contribuíram no fim.

Mas a reação não gerou virada, com direito a um grande drama. Após fazer uma corrida incrível de 22 a 6 e levar lances livres de Curry, Cunningham foi para a linha de lance livre. Ele tentou e conseguiu errar de propósito para criar uma chance. Porém, o toque foi tão sutil que os juízes precisaram rever se aconteceu mesmo. O veredito foi favorável a Detroit, que teve uma última bola limpa com Beasley. Mas o arremessador não converteu. Vitória do Warriors de Gui Santos sobre o Pistons na rodada da NBA.

(19-18) Golden State Warriors 107 x 104 Detroit Pistons (19-19)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 19 5 3 1 0 Stephen Curry 17 10 6 2 0 Trayce Jackson-Davis 14 10 3 0 0 Dennis Schroder 13 0 6 1 1 Gui Santos 13 5 3 2 0

Três pontos: 15-46; Santos: 4-6

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 32 6 8 3 1 Malik Beasley 21 4 2 0 0 Tobias Harris 13 4 4 0 1 Jalen Duren 8 12 3 1 3 Ron Holland 11 1 1 1 0

Três pontos: 14-39; Beasley: 4-14

Outros jogos

Além da vitória do Warriors de Gui Santos sobre o Pistons, a rodada da NBA ainda contou com mais seis partidas. Então, confira como foram os outros resultados e estatísticas do dia.

Vale lembrar que Los Angeles Lakers e Charlotte Hornets também se enfrentariam hoje. Porém, o jogo foi cancelado devido aos incêndios no Sul da Califórnia, que tem afetado Los Angeles. Os próximos jogos na cidade serão no próximo sábado (11) com Lakers e Clippers jogando contra Spurs e Hornets respectivamente.

(8-30) Toronto Raptors 126 x 132 Cleveland Cavaliers (33-4)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 24 10 8 3 0 Chris Boucher 23 12 0 1 1 RJ Barrett 20 5 5 2 0 Jakob Poeltl 17 7 6 3 1 Jamal Shead 15 0 3 0 0

Três pontos: 14-31; Boucher: 5-8

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 40 2 9 2 0 Evan Mobley 21 11 6 1 0 Jarrett Allen 18 15 3 1 2 Caris LeVert 18 3 5 0 1 Max Strus 12 2 3 1 0

Três pontos: 18-45; Garland: 4-7

(20-17) Minnesota Timberwolves 104 x 89 Orlando Magic (22-17)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Julius Randle 23 10 2 0 1 Anthony Edwards 21 3 7 2 0 Naz Reid 16 3 1 2 1 Rudy Gobert 10 12 1 1 0 Donte DiVincenzo 12 2 4 2 0

Três pontos: 12-34; DiVincenzo: 4-7

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Goga Bitadze 15 8 2 1 3 Caleb Houstan 14 1 1 0 0 Kentavious Caldwell-Pope 13 1 2 1 1 Cole Anthony 12 3 5 2 2 Jett Howard 10 8 4 0 0

Três pontos: 10-40; Houstan: 4-6

(13-24) Portland Trail Blazers 111 x 117 Dallas Mavericks (22-16)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Shaedon Sharpe 22 8 3 2 1 Anfernee Simons 22 1 4 1 0 Scoot Henderson 20 2 4 1 0 Donovan Clingan 11 11 1 0 2 Toumani Camara 11 2 1 1 0

Três pontos: 16-36; Simons: 4-10

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaden Hardy 25 0 2 1 0 PJ Washington 23 14 1 3 1 Dereck Lively II 21 16 1 0 3 Spencer Dinwiddie 17 5 5 1 0 Quentin Grimes 13 4 4 1 0

Três pontos: 10-30; Hardy: 5-9

Esse texto será atualizado ao fim dos outros confrontos da noite.

