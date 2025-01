Em duelo de líderes, Jarrett Allen domina e Cavaliers bate Thunder

O esperado confronto entre os melhores times da NBA correspondeu às expectativas. O Cleveland Cavaliers venceu o Oklahoma City Thunder por 129 a 122 com grande atuação de Jarrett Allen. A partida foi emocionante até os minutos finais e a equipe da casa se isolou ainda mais na liderança da NBA e também da Conferência Leste. Além disso, a rodada desta quarta-feira (8) contou com mais sete partidas.

O Cavaliers entrou em quadra com uma sequência ativa de dez vitórias e a aumentou para 11. Mesmo em uma noite pouco brilhante de Donovan Mitchell, a equipe venceu outro dos principais times da liga em 2024/25. Agora são incríveis 32 vitórias em 36 partidas, um ritmo de 70 vitórias. São cinco jogos e meio de frente para o vice-líder Boston Celtics. E a equipe não terá folga. Afinal, já volta a atuar nessa quinta-feira (9), contra o Toronto Raptors.

Do mesmo modo, o Thunder entrou em quadra com uma sequência de 15 triunfos. Mas a equipe visitante não conseguiu a manter. É verdade que a equipe perdeu a final da Copa da NBA, mas a última queda na temporada regular tinha sido no dia 1 de dezembro, há mais de um mês. Assim, a campanha segue ótima com 30 vitórias em 36 partidas e a liderança do Oeste. O Thunder agora encara o New York Knicks, na próxima sexta-feira (10).

Publicidade

Aliás, foi a primeira vez que sequências de vitórias tão grandes e ativas se confrontaram na história da liga. Então, confira como foi a grande vitória do Cavaliers de Jarrett Allen sobre o Thunder de Shai Gilgeous-Alexander.

Cavs supera noite difícil de Donovan Mitchell

Cleveland estava completo e jogou em casa. Era uma grande prova de fogo contra a defesa mais dominante da NBA e o time que tem tido melhor nível ao lado do Cavaliers em 2024/25.

Publicidade

No primeiro quarto, o time forçou muitos chutes do perímetro. É verdade que começou quente, convertendo dois chutes em menos de um minuto. Mas ao longo do quarto, a forte defesa rival foi dificultando as coisas. Além disso, a batalha de volume era um problema. O time não só cometia muitos erros de ataque, mas também perdia a batalha de rebotes ofensivos.

Leia mais!

Após ficar oito pontos atrás no período, Cleveland mudou sua abordagem. Os pick-and-rolls passaram a ser mais frequentes. Jarrett Allen e Evan Mobley começaram seu show. Cestas difíceis, ótimas finalizações, and-ones e muitos rebotes ofensivos. As bolas de três ainda não caíam em profusão, mas o jogo havia mudado. Donovan Mitchell fechou o tempo com uma enterrada após não acertar arremessos em todo o duelo até ali.

Publicidade

O terceiro quarto foi uma loucura. A efetividade no garrafão se uniu aos passes extras e movimentação de bola. As bolas triplas, enfim, começaram a cair. Foram sete só nesse quarto, com Max Strus, Dean Wade e Caris LeVert. Tudo comandado por Darius Garland, com oito pontos e quatro assistências só no último quarto.

Mesmo anotando 41 pontos no período, Cleveland não só viu OKC se manter no jogo como vencer o quarto. Mas a execução final nos últimos 12 minutos, quando ambos esfriaram um pouco, foi melhor para os donos da casa. Allen e Mobley dominaram o garrafão com rebotes ofensivos e defesa. Mitchell fez um ou outro chute, Garland fez a bola decisiva. O líder venceu mais uma.

Publicidade

Faltas e tamanho punem o Thunder

Apesar da derrota, Oklahoma merece elogios. O ataque da equipe não é tão potente como o de Cleveland, e ainda assim o time se manteve no jogo mesmo durante algumas explosões do rival. O começo da partida foi muito simbólico, atacando a defesa por zona do rival de forma perfeita e conseguindo cestas fáceis de todos os jeitos.

Mas como foi dito, Cleveland conseguiu usar bem a sua vantagem de ser o maior time na quadra. Veja, foi um grande de Isaiah Hartenstein, mas Jarrett Allen, Mobley e o jogo de pick-and-rolls com Mitchell e Garland sempre colocaram o Cavaliers em boa posição contra o Thunder a partir dali. E além disso, o pivô sofreu com faltas. Sem Chet Holmgren, OKC recorreu a rotações baixas em grande parte do jogo, que sofreram para conter o ataque rival.

Publicidade

Porém, as respostas do Thunder também foram boas do outro lado. Por exemplo, Shai Gilgeous-Alexander também teve quatro faltas e precisou ficar alguns minutos de fora ainda no começo do terceiro quarto. Então, Jalen Williams assumiu. O jogo de dois homens no ataque com Hartenstein foi fantástico e alimentou a equipe durante toda a noite.

Aaron Wiggins e Cason Wallace também fizeram grande trabalho, matando bolas de três. Lu Dort foi excepcional, sobretudo na defesa de Donovan Mitchell, que marcou apenas 11 pontos. Mas as movimentações de Cleveland foram perfeitas em vários momentos. É mais um caso de méritos para um lado do que deméritos do outro.

Publicidade

Por fim, um último quarto equilibrado, mas com o time fazendo apenas duas bolas de três e cedendo muitos rebotes ofensivos. Dessa vez o Thunder não conseguiu vencer um de seus principais adversários pelo título, derrota para o Cavaliers de Jarrett Allen.

(30-6) Oklahoma City Thunder 122 x 129 Cleveland Cavaliers (32-4)

Oklahoma

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 31 5 4 3 2 Jalen Williams 25 5 9 3 1 Isaiah Hartenstein 18 11 8 0 0 Cason Wallace 15 2 3 0 0 Aaron Wiggins 11 2 1 0 0

Três pontos: 11-31; Wallace: 3-3

Publicidade

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jarrett Allen 25 11 6 3 1 Evan Mobley 21 10 7 1 1 Darius Garland 18 1 7 0 0 Max Strus 17 3 5 0 0 Ty Jerome 15 2 1 2 0

Três pontos: 15-36; Strus: 5-6

Publicidade

Outros jogos

Além da vitória do Cleveland Cavaliers de Jarrett Allen sobre o Oklahoma City Thunder, a rodada dessa quarta ainda contou com mais sete partidas. Então, confira os resultados e números dos outros jogos do dia na NBA.

(17-20) Chicago Bulls 113 x 129 Indiana Pacers (20-18)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 31 4 4 0 1 Coby White 19 2 5 0 0 Jalen Smith 13 7 3 0 1 Nikola Vucevic 10 7 1 0 2 Josh Giddey 9 5 5 1 0

Três pontos: 12-35; White: 3-10

Publicidade

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 26 6 3 0 0 Thomas Bryant 22 8 1 2 0 Tyrese Haliburton 16 3 13 2 0 Andrew Nembhard 14 6 5 2 0 Obi Toppin 12 5 2 0 0

Três pontos: 10-29; Siakam: 3-7

Publicidade

(6-29) Washington Wizards 103 x 109 Philadelphia 76ers (15-20)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jared Butler 26 4 7 1 0 Corey Kispert 23 5 5 1 0 Kyle Kuzma 16 5 2 0 0 Jonas Valanciunas 14 14 1 0 1 Bub Carrington 8 2 5 0 0

Três pontos: 13-30; Kispert: 4-8

Publicidade

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 29 3 6 2 0 Guerschon Yabusele 21 8 3 1 2 Kelly Oubre Jr. 15 4 4 2 2 Eric Gordon 15 2 1 1 0 Caleb Martin 8 5 2 1 3

Três pontos: 15-44; Yabusele: 5-7

Publicidade

(8-29) Toronto Raptors 98 x 112 New York Knicks (25-13)

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Immanuel Quickley 22 3 5 1 1 Scottie Barnes 18 5 5 0 4 RJ Barrett 16 5 2 1 1 Jakob Poeltl 8 10 3 1 0 Chris Boucher 10 0 0 1 0

Três pontos: 10-26; Quickley: 3-6

Publicidade

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Karl-Anthony Towns 27 13 2 3 2 OG Anunoby 27 2 0 2 1 Josh Hart 21 11 7 1 0 Jalen Brunson 13 6 7 1 0 Mikal Bridges 10 3 3 1 0

Três pontos: 12-33; Anunoby: 4-6

Publicidade

(19-18) Detroit Pistons 113 x 98 Brooklyn Nets (13-24)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Malik Beasley 23 2 5 2 0 Simone Fontecchio 17 5 2 1 0 Marcus Sasser 15 1 3 0 0 Cade Cunningham 13 5 5 1 0 Tim Hardaway Jr. 10 3 1 0 1

Três pontos: 15-37; Sasser: 5-7

Publicidade

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Noah Clowney 29 6 3 2 0 Nic Claxton 14 6 3 1 3 Tosan Evbuomwan 13 7 1 1 0 Tyrese Martin 12 10 4 1 0 Ziaire Williams 11 5 3 1 0

Três pontos: 13-39; Clowney: 5-11

Publicidade

(13-23) Portland Trail Blazers 119 x 100 New Orleans Pelicans (7-31)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deni Avdija 26 6 2 1 1 Shaedon Sharpe 21 1 2 1 0 Anfernee Simons 17 6 5 1 0 Toumani Camara 15 3 5 3 1 Deandre Ayton 11 13 3 0 1

Três pontos: 13-36; Sharpe: 4-7

Publicidade

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK CJ McCollum 23 2 2 0 0 Dejounte Murray 20 3 5 2 0 Jordan Hawkins 10 1 1 0 0 Javonte Green 9 7 0 0 1 Jose Alvarado 9 3 3 3 1

Três pontos: 12-37; McCollum: 3-7

Publicidade

(20-17) Los Angeles Clippers 103 x 126 Denver Nuggets (21-15)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 30 4 1 0 0 James Harden 16 3 4 0 1 Ivica Zubac 10 8 3 0 1 Kevin Porter Jr. 10 0 1 2 1 Jordan Miller 6 5 0 0 0

Três pontos: 11-38; Powell: 4-10

Publicidade

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Jamal Murray 21 3 9 1 1 Russell Westbrook 19 6 8 0 0 Michael Porter Jr. 19 8 2 1 0 Julian Strawther 16 4 2 0 0 Christian Braun 15 2 1 1 0

Três pontos: 17-35; Murray: 4-6

Publicidade

(18-19) San Antonio Spurs 105 x 121 Milwaukee Bucks (19-16)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Keldon Johnson 24 11 1 1 0 Chris Paul 18 5 7 1 1 Harrison Barnes 14 2 1 1 0 Devin Vassell 11 9 2 1 0 Victor Wembanyama 10 10 1 1 3

Três pontos: 18-52; Paul: 5-6

Publicidade

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 26 5 8 0 0 Giannis Antetokounmpo 25 16 8 0 1 Brook Lopez 22 7 1 1 2 Gary Trent Jr. 14 3 2 2 0 AJ Green 14 1 1 1 0

Três pontos: 19-42; Lopez: 5-11

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA