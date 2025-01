Jayson Tatum brilha e Celtics vence Nuggets

O Boston Celtics superou o Denver Nuggets por 118 a 106 com grande atuação de Jayson Tatum. O astro foi o cestinha da partida com 29 pontos. Em um jogo duro, o atual campeão da NBA foi testado por uma bela noite coletiva do adversário que não contou com Nikola Jokic. Além disso, rodada dessa terça-feira (7) ainda contou com mais seis partidas.

Assim, o Celtics recupera sua confiança. A equipe vinha da derrota para o Oklahoma City Thunder no último fim de semana e termina a viagem pelo Oeste em alta. Afinal, venceu três dos quatro jogos que disputou. A equipe segue isolada na segunda posição da Conferência Leste, já que está cinco jogos atrás do líder Cleveland Cavaliers e três jogos a frente do New York Knicks. A equipe só volta a atuar na próxima sexta-feira (10) contra o Sacramento Kings, em casa.

Por outro lado, Denver perde para o atual campeão com a ausência de seu melhor jogador. Afinal, Nikola Jokic estava confirmado para o confronto poucas horas antes do jogo. Entretanto, o pivô ficou doente e teve seu status diminuído até a ausência ser confirmada uma hora antes do duelo.

Ainda assim, a franquia do Colorado tem quatro vitórias nas últimas seis partidas. São 20 vitórias em 35 partidas em 2024/25, se mantendo na quarta posição mesmo com a derrota. Resta saber se o MVP estará pronto para atuar na quarta-feira, já que Denver não terá folga e recebe o Los Angeles Clippers.

Então, confira como foi a vitória do Boston Celtics de Jayson Tatum sobre o Denver Nuggets de Jamal Murray.

Boston acelera no fim e vence

O Celtics começou o jogo muito bem. Afinal, Tatum e Kristaps Porzingis começaram muito agressivos, somando 26 dos 37 pontos da equipe só no primeiro quarto. O time parecia querer resolver as coisas de maneira mais rápida, após a derrota para o Thunder.

Mas depois disso, o ritmo caiu muito. Boston usou mais reservas, já que Derrick White foi ausência do lado celta (também doente). Entretanto, não foi uma grande apresentação da maior parte da segunda unidade. Payton Pritchard, por exemplo, teve noite apagada no Colorado. O rival por outro lado, cresceu com alguns reservas e equilibrou a partida no primeiro tempo. Assim, os times foram empatados para o intervalo, após o atual campeão liderar por 15 pontos.

Leia mais!

As bolas triplas não caíram como de costume, mas o terceiro quarto voltou a marcar um bom momento do time atacando o aro. Jaylen Brown, que não acertava uma cesta desde o intervalo do jogo anterior, acertou todas as quatro que tentou no período. Com Tatum e Porzingis novamente agressivos, e alguns bons minutos de Sam Hauser, a equipe voltou ao controle. Ainda assim, não conseguia aumentar a vantagem.

Mas no último quarto, o controle foi todo do Celtics. O time diminuiu sua intensidade depois do grande primeiro quarto, mas acertou quase tudo nos últimos 12 minutos. As bolas triplas voltaram a cair, Jrue Holiday fez muitas jogadas vencedoras, e Tatum foi perfeito na tomada de decisão, seja para atacar a cesta ou punir dobras de marcação.

Apesar de um jogo equilibrado, o Celtics de Jayson Tatum apenas controlou uma vantagem de dois dígitos nos minutos finais para vencer o Nuggets.

Nuggets compete, mas cai

Não foi das piores derrotas de Denver ao longo de 2024/25. O adversário poderoso, com o MVP Jokic de fora, foi bem enfrentado. Mas as limitações ofensivas foram fatais. Tanto no começo, como no final da partida.

A equipe que lidera a liga em pontos no garrafão na atual campanha, marcou apenas dois em todo o primeiro quarto. O desempenho acima da média com cinco bolas de três, e Michael Porter Jr e Russell Westbrook agressivos, não foi aproveitado da melhor forma.

Depois disso, a equipe até trabalhou e conseguiu a reação. Pontos para os ótimos jogos de Peyton Watson e Julian Strawther dos dois lados da quadra. Os jovens reservas são termômetros de um time que produz muito mais quando eles vão bem saindo do banco. Além disso, Jamal Murray foi muito bem no segundo quarto, liderando a reação com chutes difíceis.

Mas se o time foi encontrando aos poucos o caminho até o aro, as bolas de três, como de costume, voltaram a ser um problema no segundo tempo. Westbrook manteve o time na partida durante o período e até converteu duas das três bolas triplas da equipe no quarto, mas não foi o suficiente.

No fim, Michael Porter Jr e Jamal Murray só marcaram quatro pontos cada no último quarto. Westbrook tentou e seguiu agressivo, mas esbarrou nos erros de ataque de um time sem espaçamento e sem seu melhor jogador para resolver. Apesar do bom trabalho defensivo, não houve resposta para Jayson Tatum do outro lado, e o Celtics superou o Nuggets.

(27-10) Boston Celtics 118 x 106 Denver Nuggets (20-15)

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jayson Tatum 29 4 6 1 2 Kristaps Porzingis 25 11 3 2 1 Jrue Holiday 19 3 7 2 1 Jaylen Brown 14 8 8 0 0 Al Horford 9 7 0 4 0

Três pontos: 12-35; Horford: 3-5

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK Russell Westbrook 26 9 6 1 1 Jamal Murray 19 4 4 2 0 Julian Strawther 19 2 2 1 0 Michael Porter Jr. 15 10 3 0 0 Peyton Watson 14 4 0 1 4

Três pontos: 14-36; Westbrook: 4-9

Outros jogos

Além da vitória do Celtics de Jayson Tatum sobre o Nuggets de Jamal Murray, a rodada ainda contou com mais seis partidas. Então, confira os números e resultados dos outros confrontos dessa terça-feira.

(16-19) Phoenix Suns 104 x 115 Charlotte Hornets (8-27)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 39 6 10 0 0 Kevin Durant 26 6 2 0 1 Bradley Beal 10 0 5 0 0 Grayson Allen 9 3 0 1 1 Jusuf Nurkic 8 3 3 1 1

Três pontos: 8-33; Allen: 3-6

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 32 10 7 4 0 Miles Bridges 21 7 3 2 0 Nick Richards 15 12 0 0 3 Brandon Miller 13 3 2 1 1 Mark Williams 9 10 3 0 0

Três pontos: 13-47; Ball: 5-16

(24-12) Houston Rockets 135 x 112 Washington Wizards (6-28)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 29 8 2 2 0 Alperen Sengun 26 10 6 2 0 Amen Thompson 20 12 5 3 0 Fred VanVleet 19 1 12 4 1 Cam Whitmore 17 1 0 1 0

Três pontos: 15-38; Green: 7-15

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Corey Kispert 23 4 3 0 0 Jonas Valanciunas 18 4 1 0 0 Jared Butler 14 0 5 1 1 Bub Carrington 12 4 5 0 0 Bilal Coulibaly 12 5 1 0 0

Três pontos: 15-40; Kispert: 5-7

(20-16) Los Angeles Lakers 97 x 118 Dallas Mavericks (21-16)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 21 12 3 0 2 LeBron James 18 10 8 1 0 Austin Reaves 15 2 1 3 0 Dalton Knecht 13 0 0 0 1 Max Christie 12 1 3 1 1

Três pontos: 11-35; Reaves: 4-11

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Quentin Grimes 23 9 6 1 0 PJ Washington 22 8 0 1 0 Spencer Dinwiddie 19 6 8 1 0 Jaden Hardy 15 3 2 1 0 Klay Thompson 13 0 2 1 0

Três pontos: 18-38; Grimes: 6-11

(19-17) Minnesota Timberwolves 104 x 97 New Orleans Pelicans (7-30)

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 32 9 3 2 0 Julius Randle 16 6 3 2 0 Naz Reid 13 12 1 0 1 Donte DiVincenzo 10 2 7 3 0 Rudy Gobert 7 14 4 0 6

Três pontos: 15-44; Edwards: 7-11

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Dejounte Murray 29 2 6 6 1 Zion Williamson 22 6 4 3 1 Jose Alvarado 13 1 1 1 0 Herb Jones 10 6 5 0 0 Yves Missi 2 9 0 0 1

Três pontos: 12-41; Alvarado: 3-8

(19-18) Atlanta Hawks 124 x 121 Utah Jazz (9-26)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 24 2 20 0 1 Clint Capela 18 6 0 0 3 De’Andre Hunter 17 4 1 0 0 Dyson Daniels 16 6 7 2 2 Zaccharie Risacher 14 6 0 0 0

Três pontos: 18-44; Hunter: 4-7

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 35 2 1 2 1 Collin Sexton 24 4 3 0 0 Walker Kessler 21 10 0 1 3 Patty Mills 13 1 2 3 0 Johnny Juzang 11 4 4 0 0

Três pontos: 19-48; Markkanen: 8-15

(18-17) Miami Heat 114 x 98 Golden State Warriors (18-18)

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jovic 20 6 4 1 0 Bam Adebayo 19 9 5 2 1 Jaime Jaquez Jr. 18 5 1 0 0 Tyler Herro 14 8 3 1 0 Duncan Robinson 12 1 8 1 0

Três pontos: 16-40; Robinson: 4-5

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Stephen Curry 31 7 0 1 2 Trayce Jackson-Davis 19 7 0 2 1 Buddy Hield 11 8 5 1 0 Draymond Green 7 10 10 0 0 Andrew Wiggins 9 5 1 1 1

Três pontos: 14-50; Curry: 8-17

