Em meio a rumores de troca, Zach LaVine lidera Bulls sobre Spurs

O Chicago Bulls bateu o San Antonio Spurs na noite de segunda-feira por 114 a 110. Apesar de estar o tempo todo nos rumores de troca, Zach LaVine ajudou o Bulls a virar diante do Spurs. Ele flertou com um triplo-duplo, enquanto produziu 35 pontos, dez rebotes e oito assistências. Coby White, que brilhou no último quarto, fez 23. Por outro lado, Victor Wembanyama somou 23 pontos, 14 rebotes e oito tocos.

O Spurs venceu quase todo o jogo, mas o Bulls virou nos últimos dois minutos. Enquanto o time sofreu durante o embate, Zach LaVine e Coby White foram os responsáveis pelo triunfo.

Mas teve um detalhe no jogo: caso não fique entre os últimos do Leste, a escolha de Draft vai justamente para a franquia de San Antonio. Então, foi uma vitória e não foi, ao mesmo tempo.

Publicidade

De qualquer forma, o Bulls chegou a estar atrás por 19 no placar, mas conseguiu virar de forma incrível. Enquanto o Spurs dominou até o intervalo (vencia por 65 a 50), Chicago teve um grande segundo tempo. Apesar de tudo o que envolve o time na atual campanha, a virada aconteceu em um momento em que já não se esperava mais.

Isso porque o veterano Chris Paul deixou o jogo com sete pontos de frente, restando pouco menos de quatro minutos para o fim. No entanto, Zach LaVine e Coby White somaram 23 dos 32 pontos do Bulls no último quarto, garantindo a vitória sobre o Spurs.

Publicidade

Leia mais

Mas a grande vitória do Bulls sobre o Spurs pode ter sido um dos últimos grandes momentos de Zach LaVine pela equipe. Enquanto o time de Chicago analisa propostas pelo cestinha, ele segue por lá. No entanto, outro jogador do time que está nos rumores de troca é Nikola Vucevic. E ele superou uma marca de Michael Jordan pela franquia. Agora, tem mais duplos-duplos que o maior jogador de todos os tempos pelo Bulls.

Por fim, Lonzo Ball, que também está perto de sair em troca, foi muito importante. Especialmente no último quarto, ele fez grandes lances defensivos e salvou uma posse de bola quando a difeença estava em apenas um ponto.

O Bulls precisou tirar uma diferença de dez pontos para o Spurs quando restavam nove minutos para o fim, mas Zach LaVine fez cesta na sequência. Então, Chicago iniciou a reação e virou com sequência de 11 pontos sem resposta do adversário.

Publicidade

Apesar de o Bulls ainda estar pensando em tank, a vitória sobre o Spurs teve muito a ver com o que Zach LaVine e Nikola Vucevic ainda representam para o time. Podem não ficar mais, mas fizeram parte de algo que quase conseguiram (quando Chicago liderou o Leste até a grave lesão de Ball em 2021/22). E tudo isso enquanto Wembanyama dava oito tocos e quase terminava com um triplo-duplo. Mas ficar quase quatro minutos sem pontuar deixou o Spurs em situação irreversível no fim.

(18-18) San Antonio Spurs 110 x 114 Chicago Bulls (17-19)

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Victor Wembayana 23 14 4 0 8 Chris Paul 18 6 9 0 0 Devin Vassell 11 4 5 2 3 Julian Champagnie 12 4 0 0 0 Jeremy Sochan 11 4 2 1 1

Três pontos: 15-46; Champagnie: 4-9

Publicidade

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 35 10 8 1 0 Nikola Vucevic 24 11 3 1 0 Coby White 23 2 4 4 0 Patrick Williams 12 1 3 1 1 Jalen Smith 9 8 1 0 0

Três pontos: 13-39; Williams: 3-5

Publicidade

(12-23) Portland Trail Blazers 115 x 118 Detroit Pistons (18-18)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Anfernee Simons 36 2 9 0 0 Shaedon Sharpe 20 8 8 2 0 Deandre Ayton 18 11 4 0 1 Deni Avdija 14 4 3 1 0 Toumani Camara 12 3 1 3 1

Três pontos: 16-35; Simons: 8-12

Publicidade

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 32 6 9 2 0 Tim Hardaway Jr 26 0 0 0 0 Tobias Harris 17 5 3 1 0 Jalen Duren 14 12 4 0 1 Simone Fontecchio 10 6 0 1 0

Três pontos: 15-43; Hardaway: 6-9

Publicidade

(16-18) Phoenix Suns 109 x 99 Philadelphia 76ers (14-20)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Bradley Beal 25 3 5 1 1 Kevin Durant 23 6 5 1 1 Ryan Dunn 15 4 1 0 0 Devin Booker 10 4 10 2 0 Oso Ighodaro 8 6 3 0 0

Três pontos: 14-30; Durant: 3-4

Publicidade

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Maxey 31 0 10 2 0 Kelly Oubre 26 11 1 0 0 Guershon Yabusele 14 10 1 0 1 Paul George 13 9 5 2 0 Caleb Martin 8 7 3 2 1

Três pontos: 15-40; Maxey: 6-14

Publicidade

(19-18) Indiana Pacers 113 x 99 Brooklyn Nets (13-23)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Tyrese Haliburton 23 2 8 1 1 Benn Mathurin 20 3 2 0 0 Pascal Siakam 19 6 2 0 0 Obi Toppin 11 5 0 0 0 Myles Turner 10 5 1 3 3

Três pontos: 12-31; Haliburton: 4-7

Publicidade

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Day’Ron Sharpe 16 13 5 0 0 Tyrese Martin 15 5 1 1 0 Keon Johnson 12 4 5 4 0 Noah Clowney 14 4 1 0 0 Ziaire Williams 10 8 4 1 1

Três pontos: 10-33; Clowney: 3-10

Publicidade

(22-16) Orlando Magic 103 x 94 New York Knicks (24-13)

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Cole Anthony 24 7 4 1 0 Wendell Carter 19 2 4 1 0 Kentavious Caldwell-Pope 15 4 2 3 0 Jonathan Isaac 13 9 1 0 2 Anthony Black 9 1 5 2 0

Três pontos: 11-31; Carter: 3-3

Publicidade

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Mikal Bridges 24 5 2 0 0 Jalen Brunson 24 1 4 1 0 Josh Hart 15 14 2 2 1 OG Anunoby 9 4 3 1 1 Precious Achiuwa 10 2 0 0 0

Três pontos: 4-22; Cam Payne: 2-5

Publicidade

(18-16) Milwaukee Bucks 128 x 104 Toronto Raptors (8-28)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 25 5 3 0 0 Bobby Portis 20 7 3 0 0 Gary Trent Jr 17 3 1 3 0 Brook Lopez 16 4 4 1 2 Giannis Antetokounmpo 11 12 13 0 0

Três pontos: 22-44; Lillard: 5-8

Publicidade

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK RJ Barrett 25 9 5 1 0 Scottie Barnes 21 2 5 2 1 Jakob Poeltl 12 7 1 1 1 Immanuel Quickley 11 1 3 2 0 Gradey Dick 11 3 3 0 1

Três pontos: 9-35; Dick: 3-9

Publicidade

(20-16) Los Angeles Clippers 106 x 108 Minnesota Timberwolves (18-17)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Norman Powell 25 6 1 1 0 James Harden 22 8 8 2 2 Ivica Zubac 17 16 2 1 6 Derrick Jones 10 2 1 1 0 Kawhi Leonard 8 2 2 1 0

Três pontos: 12-35; Harden: 3-11

Publicidade

Minnesota

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Edwards 37 7 8 1 0 Naz Reid 18 7 3 1 2 Donte DiVincenzo 15 8 1 0 0 Mike Conley 11 4 3 1 0 Rudy Gobert 8 18 2 0 1

Três pontos: 16-39; Edwards: 6-13

Publicidade

(20-16) Dallas Mavericks 104 x 119 Memphis Grizzlies (24-13)

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK PJ Washington 17 10 5 3 0 Naji Marshall 16 6 3 1 0 Klay Thompson 15 4 3 0 1 Jaden Hardy 15 3 2 1 1 Dereck Lively 14 12 1 0 4

Três pontos: 13-36; Hardy: 3-5

Publicidade

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaren Jackson Jr 35 13 5 3 1 Scotty Pippen 18 5 4 5 1 Jaylen Wells 17 10 1 0 0 Luke Kennard 13 4 4 0 0 John Konchar 5 13 2 0 0

Três pontos: 12-35; Kennard: 3-5

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA